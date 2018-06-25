İşte 24 Haziran seçimlerinin ülke ülke oy oranları

Peki yurt dışındaki seçmenler hangi partiye kaç oy verdi dersiniz? İşte resmi sonuçlarla yurt dışındaki oy oranları...

Sonuçları sabahın ilk ışıklarına kadar kutladılar!

1 / 21 Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini sabaha kadar kutladı.

2 / 21 Uluslararası haber ajansları Almanya'daki Türklerin görüntülerini yayınlarken, ülke ülke yurt dışı oy oranları da belli oldu. İşte oyların bazı ülkelerdeki dağılımı...

3 / 21 ALMANYA Türkiyeli göçmenlerin en yoğun olduğu Almanya'da kayıtlı 1 milyon 443 bin 585 seçmenin yalnızca yüzde 35,62'si yani 121 bin 814 kişi sandığa gitti. Bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 64,97'si Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde 22,5'i Muharrem İnce'ye, yüzde 9,09'u Selahattin Demirtaş'a ve yüzde 2,65'i Meral Akşener'e gitti. Milletvekili seçimlerinde ise Almanya'nın yüzde 63,5'i Cumhur İttifakı'na yüzde 54,75'i AK Parti'ye oy verdi. Millet İttifakı yüzde 19,85 oy alırken CHP'nin oyu yüzde 15,92'de kaldı.

4 / 21 ABD 106 bin 301 seçmenin olduğu ABD'de katılım oranı yüzde 25,93 seviyesinde kaldı. Kullanılan 3 bin 966 oyun 3 bin 950'si geçerliydi. ABD'li seçmenin yüzde 74,1'i Muharrem İnce'ye oy verirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 12,38'de kaldı.

5 / 21 İYİ Parti'nin adayı Akşener yüzde 7,34, HDP'nin adayı Demirtaş yüzde 5,29 oy aldı. ABD'de Cumhur İttifakı'na yüzde 9,77 oy çıkarken, Millet İttifakı oyların yüzde 58,03'ünü yani 2 bin 179'unu aldı. Geçerli oyların yüzde 10,68'i AK Parti'ye, yüzde 52,17'si CHP'ye, yüzde 12,06'sı İYİ Parti'ye, yüzde 1,81'i MHP'ye gitti.

6 / 21 AVUSTURYA Avusturya'da seçime katılan yüzde 38'lik seçmenin yüzde 72'si "Erdoğan", yüzde 17'si "Muharrem İnce" dedi. Selahattin Demirtaş oyların yüzde 8,3'ünü alırken, Meral Akşener yüzde 1,73'ünü, Temel Karamollaoğlu yüzde 1,03'ünü aldı.

7 / 21 Cumhur İttifakı'nın yüzde 71,87 oranında oy aldığı ülkede Millet İttifakı'nın oyu yüzde 15,53'te kaldı. AK Parti'nin oyları yüzde 63,1, MHP'nin yüzde 7,74, CHP'nin yüzde 11,18, İYİ Parti'nin yüzde 2,71 ve HDP'nin yüzde 12,11 seviyesinde gerçekleşti.

8 / 21 BİRLEŞİK KRALLIK Toplam 124 sandığın kurulduğu Birleşik Krallık'ta katılım oranı yüzde 34 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 51,95'i İnce'ye, yüzde 23,29'u Demirtaş'a, yüzde 21,15'i ise Erdoğan'a gitti.

9 / 21 ABD 106 bin 301 seçmenin olduğu ABD'de katılım oranı yüzde 25,93 seviyesinde kaldı. Kullanılan 3 bin 966 oyun 3 bin 950'si geçerliydi. ABD'li seçmenin yüzde 74,1'i Muharrem İnce'ye oy verirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 12,38'de kaldı.

10 / 21 FRANSA 340 bin 751 seçmenin oy kullandığı Fransa'da Erdoğan'ın oy oranı yüzde 65, Demirtaş'ın yüzde 18,26, İnce'nin yüzde 14,68, Akşener'in ise yüzde 1,69 seviyesinde gerçekleşti.

11 / 21 Fransa'da partilerin oy oranları ise sırasıyla şöyle: AK Parti yüzde 56,3, HDP yüzde 21,65, CHP yüzde 9,70, MHP yüzde 7,91, İYİ Parti yüzde 1,94. Cumhur İttifakı'nın oyların yüzde 65'ini aldığı seçimde Millet İttifakı yüzde 10,12'de kaldı.

12 / 21 HOLLANDA 260 bin 264 seçmenden yüzde 36,25'inin sandığa gittiği Hollanda'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 72 oy oranına ulaştı. Erdoğan'dan sonra yüzde 18,21 oyla İnce ikinci, yüzde 5,46'yle Demirtaş üçüncü sırada yer aldı.

13 / 21 Cumhur İttifakı'nın yüzde 72,63, bu ittifaktan AK Parti'nin yüzde 61,67, MHP'nin yüzde 10,52 oy aldığı seçimde Millet İttifakı yüzde 16,98 oy oranına sahip oldu. Bu ittifakın üyelerinden CHP yüzde 12,39, İYİ Parti yüzde 3,46, Saadet Partisi yüzde 0,98 oy aldı. Halkların Demokratik Partisi'nin oy oranı ise yüzde 9,40 seviyesinde gerçekleşti.

14 / 21 RUSYA 14 sandıkta 11 bin 350 kişinin oy kullandığı Rusya'da Muharrem İnce yüzde 58'in üzerinde oyla birinci isim olarak çıktı. Erdoğan ise yüzde 25 seviyesinde kaldı. İnce ve Erdoğan'dan sonra üçüncü isim oyların yüzde 10'unu alan Demirtaş oldu.

15 / 21 Millet İttifakı'ının oylarını yüzde 53 seviyesine taşıdığı seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 40,5, İYİ Parti yüzde 11,11, Saadet Partisi yüzde 1,41 oranında oy aldı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşirken AK Parti yüzde 18, MHP yüzde 6 oranında oy aldı.

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