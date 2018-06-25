Kapıyı açınca 15 yaşındaki kızın cansız bedeniyle karşılaştılar

Eve giren sağlık görevlileri harketsiz halde yatan kızı hastaneye götürünce acı gerçek ortaya çıktı.

Genç kızın ölüm sebebi herkesi şoke etti

1 / 13 Enerji içecekleri, alkol ile aynı anda tüketilmemeli. Bunu görmezden gelen Avustralyalı 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

2 / 13 Herland Sun’dan aktarılanlara göre geçtiğimiz günlerde Sidney’in küçük bir kasabası olan Kenthurst’ta 15 yaşındaki genç kız bilinçsiz halde bulundu.

3 / 13 Hemen hastaneye kaldırılsa da maalesef çabalar fayda etmedi. Avustralya’da araç sürücülerinin alkol limiti 0.05 ile sınırlı. Genç kızda ise 0.4 oranında alkole rastlanmış.

4 / 13 Kızın bilinçsiz halde bulunduğu yere giden polis etrafta enerji içecekleri ve çeşitli alkollere rastladı.

5 / 13 15 yaşındaki genç kız yoğun bakım ünitesine alınsa da kurtarılamadı.

6 / 13 Yetkili Rob Critchlow, “Elimizdeki bulgulardan tek başına olduğu anlaşılıyor.

7 / 13 15 yaşındaki bir çocuğun tek başına alkol alıyor olması ve enerji içeceğiyle karıştırarak bunun sonucunda hayatını kaybetmesi trajik bir durum” dedi.

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