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Kapıyı açınca 15 yaşındaki kızın cansız bedeniyle karşılaştılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Avustralya'da bulunan Sidney'in Kenthurst kasabasında yaşanan ölüm herkesi hayrete düşürdü.

Eve giren sağlık görevlileri harketsiz halde yatan kızı hastaneye götürünce acı gerçek ortaya çıktı.

Genç kızın ölüm sebebi herkesi şoke etti

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Enerji içecekleri, alkol ile aynı anda tüketilmemeli. Bunu görmezden gelen Avustralyalı 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
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Herland Sun’dan aktarılanlara göre geçtiğimiz günlerde Sidney’in küçük bir kasabası olan Kenthurst’ta 15 yaşındaki genç kız bilinçsiz halde bulundu.
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Hemen hastaneye kaldırılsa da maalesef çabalar fayda etmedi. Avustralya’da araç sürücülerinin alkol limiti 0.05 ile sınırlı. Genç kızda ise 0.4 oranında alkole rastlanmış.
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Kızın bilinçsiz halde bulunduğu yere giden polis etrafta enerji içecekleri ve çeşitli alkollere rastladı.
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15 yaşındaki genç kız yoğun bakım ünitesine alınsa da kurtarılamadı.
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Yetkili Rob Critchlow, “Elimizdeki bulgulardan tek başına olduğu anlaşılıyor.
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15 yaşındaki bir çocuğun tek başına alkol alıyor olması ve enerji içeceğiyle karıştırarak bunun sonucunda hayatını kaybetmesi trajik bir durum” dedi.
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Avustralya ölüm

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