Kayıp bavullardan bakın neler çıktı? Öyle bir tanesi var ki...

Youtuberlar, elektronik eşya ve günlük kıyafetlerin yanı sıra özellikle Türkler için sürpriz niteliğinde bir bavulla da karşılaştılar.

Kayıp bavullardan bakın ne çıktı

1 / 60 ItsYeBoi ve JustDustin kullanıcı adlarıyla YouTube'dan eğlenceli videolar paylaşan fenomenler, ilginç bir deneye imza attı.

2 / 60 Uçakta unutulan bavulların satıldığı bir açık artırmaya katılan fenomen adamlar, bin dolarlık bütçeyle 10 tane bavul satın aldı.

3 / 60 Bavullardan 5'inin içini ItsYeBoi, diğer beşinin içini ise JustDustin açtı. Bavullardan birinin içerisinde Türk bayrağı ve çeşitli türk abur cuburları çıktı!

4 / 60 Peki oldukça ağır gözüken bavullardan değerli eşyalar çıktı mı?

5 / 60 İlk bavulun içinden çıkanlar şöyle...

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8 / 60 Sıra geldi ikinci bavula!

9 / 60 İkinci bavulda pijama, terlik, ayakkabı gibi kıyafet ve aksesuarlar çıktı.

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11 / 60 Üçüncü bavul ise diğerlerinden farklıydı. Oldukça ağır görünen bavulun içerisinden dev bir çadır çıktı.

12 / 60 Çadır, diğer bavulda yer alan eşyalara göre daha değerli olduğu için fenomenleri sevindirdi!

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16 / 60 Bir sonraki bavul YouTube fenomenlerini adeta şoke etti.

17 / 60 Ne yazık ki bavuldan değerli bir eşya çıkmadı!

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20 / 60 Sıra geldi beşinci bavula.

21 / 60 Bu bavul, diğerlerine nazaran daha büyüktü.

22 / 60 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" büyük bir heyecanla bavulu açmaya koyuldu.

23 / 60 Bavulun üst kısmı havlularla kapatılmıştı.

24 / 60 Bavulun içinden gözlük, 1.700 dolar değerinde GPS cihazı, USB bellek ve dizüstü bilgisayar çıktı!

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37 / 60 Sıra geldi "ItsYeBoi"nin 5 bavulundan çıkanlara... Ufak valizin içinde makyaj çantası ve giysiler haricinde kayda değer bir şey yoktu.

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40 / 60 Bu bavulda çıkanlar ise bir hayli şaşırtıcıydı.

41 / 60 Bir hayli büyük gözüken bavulda bir sırt çantası vardı.

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43 / 60 Ayrıca Türk kahve makinesi de bavuldan çıkan bir başka eşyaydı.

44 / 60 Bavuldan çıkan Türk bayrağı ve kahve makinesi, valizin bir Türk'e ait olabileceğini düşündürdü.

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48 / 60 8. bavuldan çıkanlar ise şöyle...

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53 / 60 9. bavul belki de içlerinde en ağır olanıydı.

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58 / 60 İşte son bavuldan çıkanlar!

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