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Kimse ondan gözünü alamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.07.2018 08:58 | Son Güncelleme

Avustralyalı model Shanina Shaik, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kusursuz güzelliğini Instagram hesabından sergilemeyi ihmal etmeyen güzelin son paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Shanina Shaik'ten olay paylaşım

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Victoria's Secret'ın Avustralyalı meleği Shanina Shaik'ın bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu.
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Avustralyalı model Shanina Shaik Instagram hesabından paylaştığı bikinili poz ile hayranlarının yüreğini hoplattı.
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Beyaz bikinisiyle yüzme havuzunda kameraya poz veren 27 yaşındaki güzel, hayranlarının büyük beğenisini topladı.
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Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Shanina Shaik'a 'Muhteşemsin', 'Ateşli kraliçe' gibi yorumlar yapıldı.
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Shaik, Nisan ayından uzun süredir birlikte olduğu DJ Ruckus ile dünyaevine girmişti.
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Bahamalar'da yapılan düğünde Shaik, Ralph & Russo marka gelinlik giymişti.
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Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret model Shanina Shaik

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