Kimse ondan gözünü alamadı

Avustralyalı model Shanina Shaik Instagram hesabından paylaştığı bikinili poz ile hayranlarının yüreğini hoplattı.

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Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Shanina Shaik'a 'Muhteşemsin', 'Ateşli kraliçe' gibi yorumlar yapıldı.