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Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında "Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 700 rakımlı Haldizen Yaylası'nı görenler şaşırmadan edemiyor.

Ülkenin çoğu bölgesi sıcaklar sebebiyle bunalırken, Haldizen Yaylası'nda oluşan görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Öyle ki, Yedi Göller bölgesi olarak bilinen 2bin 700 rakımlık bölge şu sıralar karla mücadele ekiplerinin durmaksızın çalışma yaptığı bir yer haline geldi.

Haziran ayında kar yağdı

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Bayburt'ta haziran ayında yayla yollarında karla mücadele çalışması yapılıyor.
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İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefi Dursun Ali Barın idaresindeki ekip, iş makinesiyle Bayburt-Trabzon arasında "Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 700 rakımlı Haldizen Yaylası yolunda, yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karı temizlemek için çalışma başlattı.
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Karla mücadele ekibi, kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan, yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergahın açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Çalışmaların, yarın bitirilmesi planlanıyor.
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"Yedi Göller" bölgesi, yeşil ve mavinin eşsiz tonları, serin sularıyla son yıllarda şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
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SAHRA ÇÖLÜ'NE KAR YAĞDI

SAHRA ÇÖLÜ'NE KAR YAĞDI
Kar sonrası çölün inanılmaz görüntüsü...
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Kar yağdıktan sonra çölün gökyüzünden çekilen görüntüsü...
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Kar yağmadan önce...
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Cezayir'in Ayn Sefra kenti yakınlarında Sahra Çölü'nün kuzeyinde Pazar sabahı kar yağışı başladı.
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Kar çölün Fas sınırları içinde de dikkat çekti.
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Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ama gün sonunda karın erimeye başladığı kaydedildi.
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​Ayn Sefra yakınlarında geçen yıl da güçlü kar yağışı yaşanmıştı.
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İşte birbirinden çarpıcı o kareler...
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kar kar yağışı Haziran kar

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