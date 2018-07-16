Kocasının telefonunu kurcalayınca iğrenç gerçek ortaya çıktı! Meğer tuvalete kamera koyup...

Bu iğrenç gerçek karısının cep telefonunu karıştırmasıyla ortaya çıktı. Karısının kendisini ifşa etmesiyle konu ile ilgili dava açılmıştı. İşte verilen karar...

Meğer tuvalete girenleri kayda alıyormuş!

1 / 15 Kuzey İrlanda’da yaşanan şoke edici olayın detayları gündeme bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Richard Cooper, insanları çalıştığı fast food restoranının tuvaletinde kayıta aldı. Görüntüleri bulan karısı, kocasını polise bildirdi. Dava sonuçlanmasına rağmen adam hapse girmedi.

2 / 15 21 yaşındaki Mollie Clarke, geçen aylarda yaşanan olayın detaylarını basına aktardı. Genç kadın, 17 yaşından beri beraber yaşadığı ve evlendiği Richard’ın kendisini aldattığını düşünüyordu. Kocasının, özellikle geceleri telefonunu kontrol etmesi Mollie’ye aldatıldığını düşündü. Gerçeği öğrenmek için Richard’ın telefonunu kurcaladı.

3 / 15 Mollie, “Richard, telefonuma bakma deyip mutfakta şarja takılı bıraktı. Şifre koruması vardı ama tahmin etmeyi başardım. Telefonunu açtığımda içimden bir ses videolarına bak dedi. Bende baktım. İlk gördüğüm videoda, bir kız çocuğu tuvaleti kullanıyordu. Telefonu elimden düşürdüm. Şoke olmuştum.” şeklinde detayları anlattı.

4 / 15 Mollie, kocasının telefonunda bulmayı beklediği mesajlar yerine şoke edici görüntüler ile karşılaştı. Richard, çalıştığı fast food restoranının kadınlar tuvaletinde insanları kaydetmişti. Galerideki videolar arasında en çok küçük çocukların kayıtları vardı; 5 yaşındaki bir çocuktan 20’lerindeki bir kadına kadar çeşitli videolar vardı.

5 / 15 Mollie, şoku atlattıktan sonra annesini ve kız kardeşini aradı. İkisi de arkasında olduklarını ve polise gitmesini söyledi.

6 / 15 Genç kadın, “20 dakika sonra, kız kardeşimle beraber arabadaydık. Bir elimde onun telefonu vardı. Polis karakoluna gittik ve ilk yaptığım telefonu teslim etmek oldu. Ardından onun hakkında ifade vereceğimi ve boşanacağımı söyledim.” dedi.

7 / 15 Polis hemen soruşturmayı başlattı. Mahkemede, Richard’ın kayıtları telefonunu çöp kutusuna bağlayarak aldığı ortaya çıktı.

8 / 15 Aynı zamanda karısını da evlerindeki tuvalette çekmişti. Karısının videosunu “prova” olarak kaydetmişti.

9 / 15 Mollie, bu detayın mahkemede ortaya çıktığını ve midesini bulandırdığını söyledi. Videosunu öğrendikten sonra mahkeme salonundan ayrılıp kusmuştu.

10 / 15 Richard Cooper, mahkemede suçlu olduğunu kabul etti. Hâkimin, Richard Cooper’ı, dört ayrı röntgencilik suçundan hüküm giydirmesine rağmen, adam hapis cezasına çarptırılmadı. Suçlu bulunduktan sonra iki yıl sürecek olan denetimli serbestliğe çaptırıldı.

11 / 15 Mollie Clarke, dava ile ayrıldığı kocası hakkında, “O bir şeytandı. Onu hiç tanıyamamışım. Mahkemenin hakkında verdiği karar fazla merhametliydi. Küçücük çocukların haklarını en iğrenç şekilde ihlal etti. Eğer boşanmasaydık, davayı temyize yollardım.” açıklamasını yaptı.

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