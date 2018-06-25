Latmos’ta bin yıllık hayvan ayak izi bulundu

Antik adı Latmos olarak bilinen dağlarda bulunan bin yıllık seramik parçası arkeologları şaşırttı. İşte doğaseverlerin tesadüfen bulduğu o parça...

Binlerce yıllık fosiller

1 / 58 Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından ilk defa 1994 yılında, Latmos Dağı'nda tespit edilen kaya resimleri günümüze kadar ulaşırken, o dönemde yaşayan hayvanların izleri de ortaya çıkmaya başladı.

2 / 58 Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Latmos’tan sadece insanların değil, dönem yaşamış hayvanların da izlerinin günümüze kadar ulaşabildiğini ifade ederek, şunları anlattı:

3 / 58 “Latmos Dağları, kültür varlıkları açısından Bizans Dönemi’nde Anadolu’nun en zengin ve en önemli yerlerinden biri olmuştur. M.S. 7. yüzyıldan itibaren Latmos Dağları’nda yapılarını inşa etmeye başlayan bu insanlar, engebeli ve sarp arazi koşullarına rağmen, günümüze kadar ulaşan eserlerini yapmışlar."

4 / 58 "Seramiğin yoğun olarak kullanıldığı bu dönemden sadece insanların bizlere bıraktığı bu yapılar değil, o dönemde yaşayan bir hayvanın bıraktığı iz de bize kadar ulaştı. Muhtemelen bir Bizanslı seramik ustasının hazırladığı seramiklerin kurutulması için koyduğu alana köpekgillerden bir hayvan girmiş. Henüz yaş olan seramiklerin üzerine basan hayvan, bin yıl öncesinde tarihe izlerini bırakmış. Üzerinde köpekgillere ait bu seramik parçasını sergilenmesi için Aydın Arkeoloji Müzesi’ne teslim edeceğiz."

5 / 58 Suudi Arabistan'da insanın yerküredeki göç tarihini değiştirecek bir parmak fosili bulundu. Ayrıntıları "Ecology and Evolution" dergisinde yayımlanan keşif, Suudi Arabistan'ın el Wusta bölgesinde yapıldı.

6 / 58 85 BİN YILLIK KEŞİF Araştırmacılar, korunmuş bir dere yatağında bulunan parmak fosilinin, sadece ilk insana ait olabileceğini ve yaklaşık 85 bin yıl öncesinden kaldığını belirtti.

7 / 58 Doğrulanması halinde fosilin, Arap Yarımadası'nda 85 bin yıl önce yaşayan insana ait ilk kalıntı olacağı kaydedildi.

8 / 58 İNSANIN 60 BİN YIL ÖNCE GÖÇ ETTİĞİ GÖRÜŞÜ ÇÜRÜYEBİLİR Griffith Üniversitesinden Paleontolog Julien Louys, keşfin 85 bin ila 90 bin yıl önce insanın Afrika ve Doğu Akdeniz dışında bir bölgede yaşadığını gösterdiğine dikkati çekerek, insanın buralardan 60 bin yıl önce göç ettiği görüşüne meydan okuduğunu söyledi.

9 / 58 Suudi Turizm ve Ulusal Miras Komisyonunun destek verdiği uluslararası araştırma ekibinin, el Wusta'da ayrıca işaretlenmiş hayvan kemikleri ve taştan aletler bulduğu ifade edildi.

10 / 58 Var olduklarından dahi haberimizin olmadığı pek çok canlıyı tanımamızı sağlayan fosil kalıntıları sayesinde yeni bir aslan türü keşfedildi. Kenya'da fosillerle ilgili araştırma yapan bir grup tarafından tarihte eşine rastlanmamış bir buluş gerçekleştirildi. İlk kez bu kadar uzun süre durmuş bir fosil bulan uzmanlar, canavarın 200 bin yıl önce Doğu Afrika'da yaşamını sürdürdüğünü düşünüyor. Bitki yediğini düşündükleri bu yaratık aslan alt türlerinden önemli ölçüde büyüklüğe sahip.

11 / 58 Soyu tükenen canlının aslan familyasına ait olduğu düşünülüyor.

12 / 58 Kenya'nın kuzeyindeki Natodomeri'de bulunan fosilin, dünyanın en büyük aslanlarından kat ve kat büyük olduğu söyleniyor.

13 / 58 TESADÜFEN BULDU! Geçen sonbahar aylarında, 7 yaşındaki Naomi Vaughan adlı küçük kız, futbol sahalarının etrafında adaçayı toplamak için geziniyordu.

14 / 58 Toprakla oynayan Vaughan, bir süre sonra parlak bir şey gördü ve annesine onu göstermek topraktan aldı, yanına koştu.

15 / 58 Küçük kız bulduğu bu ilgi çekici şeye Moana Rock ismini vermişti çünkü bulduğu taş ona, Disney filmindeki spiral muskayı hatırlatıyordu.

16 / 58 Annesi kızının getirdiği bu şeyi incelediğinde, bunun sadece tozlu bir taş olmadığını farketti. Bunun üzerine şaşkın anne, “Bunu bulduğuna inanamıyorum, bu milyonlarca yıllık bir şey olabilir” dedi.

17 / 58 Haklıydı da! Naomi'nin bulduğu şey, 65 milyon yıldan daha uzun süredir var olan, tükenmiş bir deniz omurgasızı olan ammonit denen eski bir fosildi.

18 / 58 Paleontologlar, Ammonitlerin orada doğal olarak bulunmadığını, ancak onlardan 80 milden daha uzaklarda yaygın olduğunu söylüyor.

19 / 58 Fosilin orada nasıl bulunduğu hala bir sır.

20 / 58 Oregon Üniversitesi Doğal ve Kültürel Tarih Müzesi'ndeki paleontoloji koleksiyonlarının müdürü Greg Retallack, fosilin bulunulan bölgeden 112 kilometre doğudaki terk edilmiş Doğu Oregon kasabası yakınlarındaki Bernard Çiftliği'nden kaynaklandığını düşünüyor.

21 / 58 Konu hakkında konuşan Retallack, “Büyük ihtimalle çiftlikler ve futbol sağası etrafında bir bağ vardı ve bu fosil okul koleksiyonun bir parçasıydı” dedi.

22 / 58 Retallack, paleontologların nereden geldiğini tam olarak bilmediklerinden, bilimsel olarak değersiz olduğunu söyledi. Kanada'da bulunan diğer iyi korunmuş ammonitlerin binlerce dolar getirebilir.

23 / 58 Sahip oldukları şeyin bir dükkanında 10 ila 20 dolara satılabileceğini söylediler.

24 / 58 Ancak Retallack, Oregon'da sık sık rastlanmayan koyu renk ve koruma seviyesiyle ilginç bir parça olduğunu söyledi.

25 / 58 Retallack, "Böyle bir şey Bend yakınlarında herhangi bir yerde bilinmez" dedi.

26 / 58 John Day Fossil Beds Ulusal Anıtı'nın baş paleontoloğu Nicholas Famoso, eyalette bulunan türlere kıyasla Oregon dışından geldiğinin muhtemel olduğunu kabul ediyor.

27 / 58 Naomi'nin bir fotoğrafını gördüğü Famoso, 'Burada aynı parıltı yok' dedi.

28 / 58 Famoso, birisinin başka bir eyalette satın alıp onu kaybettiği veya Oregon'a getirebileceğini söyledi.

29 / 58 Amonitin nereden geldiğine dair net bir cevabı olmayan Famoso, Oregon köküne sahip olduğu fikrine açık.

30 / 58 Famoso, “O, iyi korunan ve fosillerin bir yere saklanmasına neden olan güzel bir alanda korunmuş bir Oregon fosiliydi” dedi.

31 / 58 Famoso, amonitin dinozorlarla aynı anda tükendiğinde 100 milyona kadar ve en az 65 milyon yaşında olabileceğini tahmin ediyor.

32 / 58 Ammonit fosiller, yüzyıllar boyunca Yunanlılara ve Romalılara dayanan insanlar tarafından bilinmektedir. Famoso, isminin eski bir Mısır tanrısı, Ammon ya da tanrının boynuzlarından geldiğini söyledi.

33 / 58 Naomi'nin babası Darin Vaughan, kızının sevilen bir varlık haline gelen ammoniti tutmayı planladığını söyledi.

34 / 58 Vaughan, "O kadar güzel bir şey bulmaktan ve çok eski olduğunu keşfetmekten çok mutlu oldu" dedi.

35 / 58 MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER Stegosaurus

36 / 58 Dinozor pençesi izi, Teksas

37 / 58 Kenya yakınlarında bulunan ve yaklaşık olarak 1,5 milyon yaşında olduğu tespit edilen insana ait ayak izi.

38 / 58 Taşlaşmış böcekler

39 / 58 Jurassic döneminine ait bir kelebek

40 / 58 Merostomes

41 / 58 Yaklaşık 165 milyon yıl öncesine ait örümcekler

42 / 58 Soyu tükenmiş ekinodermler. Naturalis Müzesi, Leiden, Hollanda

43 / 58 Fosil Eosen yılanı, 48 milyon yıl

44 / 58 Bir zamanlar Xiphanctinus (aka Portheus) molossus isimli bu canavarın boyu 4,5-6 metre arasında Kansas'da yaşıyordu.

45 / 58 Trilobit

46 / 58 Fosil Hapalocrinus, soyu tükenmiş ekinodermler. Naturalis Müzesi, Leiden, Hollanda

47 / 58 Deniz zambağı fosiller, Kretase dönemi

48 / 58 520 milyon yıllık fosil

49 / 58 Annularia Fossil - Karbonifer ve Tohum ferninden atkuyruğu

50 / 58 Dickinsonia'nın fosilleşmiş izleri

51 / 58 125 milyon yıl önce, modern mısır bitkisinin atası

52 / 58 Fosilleşmiş fern, yaklaşık 300 milyon yaşında

53 / 58 Geç dönem Karbonifer fosil bitkileri, 298 ila 324 milyon yıllık

54 / 58 Fosilleşmiş Lily

55 / 58 Krinoidler (deniz zambakları)

56 / 58 Yaklaşık 300 milyon yıllık bir bitkinin kökleri

57 / 58 Amonity