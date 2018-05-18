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Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.05.2018 07:29 | Son Güncelleme

Pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve pahalı taşlarla süslenen Roma mezarlarında pek çok değerli hazineyi görmek mümkün.

İşte Hristiyan inancı doğrultusunda gömülen bedenler ve mezarlarında barındırdıkları...

2000 yıllık hazine bulundu

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İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.
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Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan şehitlerinin çürüyen iskeletleri barındırıyor.
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Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.
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Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.
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Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor. Bu azizler İnsanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Koudounaris, bu konuda yazdığı kitabında yeraltı mezarlarının azizleri hakkında bilgi verirken nasıl öldüklerini, bu mezarlara yerleştirilmelerine kimin karar verdiğini ve Avrupa'da bu olgunun neden bu kadar uzun zamandır devam ettiğini tartışıyor.
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2000 YILLIK HAZİNE BULUNDU

2000 YILLIK HAZİNE BULUNDU
Marquis Hai Hun devleti'nin Kralının mezarını açan arkeologlar, inanılmaz hazineye ulaştı.
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Tamamen altın paralar ve eşyalardan oluşan hazine içinde sikkeler, külçe altınlar, yeşim kolyeler ve som altın eşyalar bulunuyor.
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Kralın yemek yediği tabakların bile altından olduğu belirtildi.
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Açılan sekiz mezardan savaş arabası bile çıkartıldı. Altının dışında bronz ve demir eşyalarda bulundu.
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Jiangxi eyalet hükümeti, Batı Han Hanedanlığı Haihun Devleti (MÖ.206) adına 7 kilometrelik bir anıt parkı yapmaya karar verdi.
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Arkeologlar, kazıda ortaya çıkanların son yılların en büyük hazinesi olduğunu belirtti.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Görüldüğü üzere ölümden sonra dünya malının bir hayrı olmadığı gibi mezarda bile rahat vermiyor insanlara :)
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