Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem

İşte Hristiyan inancı doğrultusunda gömülen bedenler ve mezarlarında barındırdıkları...

2000 yıllık hazine bulundu

1 / 26 İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

2 / 26 Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan şehitlerinin çürüyen iskeletleri barındırıyor.

3 / 26 Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

4 / 26 Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.

5 / 26 Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor. Bu azizler İnsanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

6 / 26 Koudounaris, bu konuda yazdığı kitabında yeraltı mezarlarının azizleri hakkında bilgi verirken nasıl öldüklerini, bu mezarlara yerleştirilmelerine kimin karar verdiğini ve Avrupa'da bu olgunun neden bu kadar uzun zamandır devam ettiğini tartışıyor.

7 / 26

8 / 26

9 / 26

10 / 26

11 / 26

12 / 26

13 / 26

14 / 26

15 / 26

16 / 26

17 / 26

18 / 26 2000 YILLIK HAZİNE BULUNDU Marquis Hai Hun devleti'nin Kralının mezarını açan arkeologlar, inanılmaz hazineye ulaştı.

19 / 26 Tamamen altın paralar ve eşyalardan oluşan hazine içinde sikkeler, külçe altınlar, yeşim kolyeler ve som altın eşyalar bulunuyor.

20 / 26 Kralın yemek yediği tabakların bile altından olduğu belirtildi.

21 / 26 Açılan sekiz mezardan savaş arabası bile çıkartıldı. Altının dışında bronz ve demir eşyalarda bulundu.

22 / 26 Jiangxi eyalet hükümeti, Batı Han Hanedanlığı Haihun Devleti (MÖ.206) adına 7 kilometrelik bir anıt parkı yapmaya karar verdi.

23 / 26 Arkeologlar, kazıda ortaya çıkanların son yılların en büyük hazinesi olduğunu belirtti.

24 / 26

25 / 26