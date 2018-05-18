Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem

İşte Hristiyan inancı doğrultusunda gömülen bedenler ve mezarlarında barındırdıkları...
2000 yıllık hazine bulundu
1 / 26
İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.
2 / 26
Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan şehitlerinin çürüyen iskeletleri barındırıyor.
3 / 26
Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.
4 / 26
Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.
5 / 26
Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor. Bu azizler İnsanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
6 / 26
Koudounaris, bu konuda yazdığı kitabında yeraltı mezarlarının azizleri hakkında bilgi verirken nasıl öldüklerini, bu mezarlara yerleştirilmelerine kimin karar verdiğini ve Avrupa'da bu olgunun neden bu kadar uzun zamandır devam ettiğini tartışıyor.
18 / 26
2000 YILLIK HAZİNE BULUNDU
Marquis Hai Hun devleti'nin Kralının mezarını açan arkeologlar, inanılmaz hazineye ulaştı.
19 / 26
Tamamen altın paralar ve eşyalardan oluşan hazine içinde sikkeler, külçe altınlar, yeşim kolyeler ve som altın eşyalar bulunuyor.
20 / 26
Kralın yemek yediği tabakların bile altından olduğu belirtildi.
21 / 26
Açılan sekiz mezardan savaş arabası bile çıkartıldı. Altının dışında bronz ve demir eşyalarda bulundu.
22 / 26
Jiangxi eyalet hükümeti, Batı Han Hanedanlığı Haihun Devleti (MÖ.206) adına 7 kilometrelik bir anıt parkı yapmaya karar verdi.
23 / 26
Arkeologlar, kazıda ortaya çıkanların son yılların en büyük hazinesi olduğunu belirtti.
Okuyucu Yorumları 1 yorum