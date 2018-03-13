Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!

İlgiyle izlenen belgeseller tek bir kareyle sosyal medya hesabına taşındı. Bakın sosyal medyada nasıl fotoğraflar yer aldı...

National Geographic, yayınladığı belgeseller kadar sosyal medyada da aktif.

Birbirinden çarpıcı kareler paylaşan National Geographic, dünyada olup biteni farklı bir gözle sunuyor.

Instagram üzerinden oldukça ilgi çekici kareler paylaşan National Geographic milyonlarla bakın hangi kareleri paylaştı...

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Endonezya'da cesetleri gezdirme geleneği hala yaşatılıyor. 5 yıl önce ölen annesini mezardan çıkarıp gösteren adamın yer aldığı kare de buna şahitlik ediyor.