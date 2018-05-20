Photoshop değil gerçek!

İşte görenleri şaşırtan dev hayvanlar
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En Büyük Memeli Türü - Gök Balina
Bu canlıların 50 milyon yıldır nesillerini devam ettirdikleri düşünülüyor.Tahmini Boyları : 30 MetreTahmini Ağırlıkları : 180 Ton
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En Büyük Yılan Türü - Titanoboa
Bu canlıların 60 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor. Tahmini Boyları : 15 MetreTahmini Ağırlıkları : 1.1 TonTahmini Genişlikleri : 1 Metre
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En Büyük Eklem Bacaklı Türü - Arthropleura
Bu canlıların 340 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 2.5 MetreTahmini Ağırlıkları : 500 Kilogram
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Liger
Erkek aslan ve dişi kaplandan meydana geldi.
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Uçabilen En Büyük Böcek Türü - Meganeuropsis
Bu canlıların 300 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor. Tahmini Boyları : 70 CMTahmini Ağırlıkları : 0.15 Kilogram
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Yaşamış En Büyük Canlı Türü - Amphicoelias
Bu canlıların 150 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 58 MetreTahmini Ağırlıkları : 122 Ton
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Uçabilen En Büyük Canlı Türü - Quetzalcoatlus
Bu canlıların 300 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Kanatlarının Tahmini Toplam Uzunluğu : 15.9 Metre Tahmini Boyları : 6 Metre Tahmini Ağırlıkları : 250 Kilogram
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Okyanuslarda Yaşamış En Büyük Yırtıcı Türü - Megalodon
Bu canlıların 28 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 20 MetreTahmini Ağırlıkları : 103 Ton
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Karada Yaşamış En Büyük Yırtıcı Türü - Spinosaurus
Bu canlıların 112 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 18 MetreTahmini Ağırlıkları : 9 Ton
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Karada Yaşamış En Büyük Memeli Türü - Paraceratherium
Bu canlıların 37 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 8 MetreTahmini Ağırlıkları : 30 Ton
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En Büyük Kılçıklı Balık Türü - Leedsichthys
Bu canlıların 170 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 21 MetreTahmini Ağırlıkları : 50 Ton
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Avustralya’da 3 yaşındaki Rupert isimli 9 kiloluk kedi görenleri şaşırtıyor.
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1 yaşındaki çocukla aynı büyüklükte olan kedi, gelişimini tamamlamadığı için büyümeye devam ediyor.
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Yaşıtlarının 3 misli olan Rupert’ın sahibi Natalie Chettle “Evde onu kucaklarken zorlanıyoruz” diyor.
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Dünyanın en uzun ineğ
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İşte görenleri şaşırtan dev hayvanlar...
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