Photoshop değil gerçek!

Bu canlıların 50 milyon yıldır nesillerini devam ettirdikleri düşünülüyor.Tahmini Boyları : 30 MetreTahmini Ağırlıkları : 180 Ton

17 / 63 En Büyük Memeli Türü - Gök Balina

Bu canlıların 60 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor. Tahmini Boyları : 15 MetreTahmini Ağırlıkları : 1.1 TonTahmini Genişlikleri : 1 Metre

18 / 63 En Büyük Yılan Türü - Titanoboa

Bu canlıların 340 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 2.5 MetreTahmini Ağırlıkları : 500 Kilogram

19 / 63 En Büyük Eklem Bacaklı Türü - Arthropleura

Erkek aslan ve dişi kaplandan meydana geldi.

Bu canlıların 300 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor. Tahmini Boyları : 70 CMTahmini Ağırlıkları : 0.15 Kilogram

22 / 63 Uçabilen En Büyük Böcek Türü - Meganeuropsis

Bu canlıların 150 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 58 MetreTahmini Ağırlıkları : 122 Ton

23 / 63 Yaşamış En Büyük Canlı Türü - Amphicoelias

Bu canlıların 300 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Kanatlarının Tahmini Toplam Uzunluğu : 15.9 Metre Tahmini Boyları : 6 Metre Tahmini Ağırlıkları : 250 Kilogram

24 / 63 Uçabilen En Büyük Canlı Türü - Quetzalcoatlus

Bu canlıların 28 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 20 MetreTahmini Ağırlıkları : 103 Ton

25 / 63 Okyanuslarda Yaşamış En Büyük Yırtıcı Türü - Megalodon

Bu canlıların 112 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 18 MetreTahmini Ağırlıkları : 9 Ton

26 / 63 Karada Yaşamış En Büyük Yırtıcı Türü - Spinosaurus

Bu canlıların 37 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 8 MetreTahmini Ağırlıkları : 30 Ton

27 / 63 Karada Yaşamış En Büyük Memeli Türü - Paraceratherium

Bu canlıların 170 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.Tahmini Boyları : 21 MetreTahmini Ağırlıkları : 50 Ton

28 / 63 En Büyük Kılçıklı Balık Türü - Leedsichthys

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1 yaşındaki çocukla aynı büyüklükte olan kedi, gelişimini tamamlamadığı için büyümeye devam ediyor.