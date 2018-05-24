Porno yıldızına kentin anahtarını verdiler!

Belediye Başkanı John Duran, 23 Mayıs’ı Stormy Daniels Günü ilan ederek kentin anahtarını porno yıldızına verdi.

Yetişkin filmleri yıldızına cesaret ödülü verdiler

1 / 52 Duran, Daniels ve avukatı için “Ülkemizi geri almak için hepimiz adına savaşıyorlar” dedi.

2 / 52 Batı Hollywood belediyesinin Facebook sayfasında da Daniels, ‘cesaret timsali’ olarak gösterildi.

3 / 52 Törende konuşan Daniels,”Bu toplumun zorbalara karşı gelme ve güçlülere karşı doğruyu söyleme yönünde bir tarihi var. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok şanslıyım” ifadesini kullandı.

4 / 52 Bir cinsel ürün dükkânının önünde düzenlenen törene katılan 100 kişi, ‘Stormy! Stormy!’ diye tezahürat yaptı.

5 / 52 Seçimlerdeki Rusya parmağı, taciz suçlamaları, istifa fırtınası derken ABD lideri Donald Trump'ı bugünlerde en çok köşeye sıkıştıran isim, bir porno yıldızı: Stormy Daniels.

6 / 52 Yetişkin filmlerinin oyuncusu ile Trump arasında yaşananlar, ilk kez 2011 yılında kamuoyuna yansıdı. Ekim 2011'de bir dergiye röportaj veren Daniels, o yıllarda yalnızca popüler bir işadamı olan Trump'la cinsel ilişki yaşadığını söyledi. Gerçek adı Stephanie Clifford olan kadının sözleri, Trump'ın avukatı Michael Cohen'in dergiye dava açma tehdidi nedeniyle yayımlanmadı.

7 / 52 Ocak 2018'e gelindiğinde ise, Washington Post'un haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü gazete, 12 Ocak tarihinde başkanlık seçimlerinden kısa süre önce porno yıldızına 130 bin dolar ödeme yapıldığını manşetten duyurdu.

8 / 52 Habere göre, Hillary Clinton'la kıyasıya bir yarışa giren Trump'ın ekibi Daniels'a sus payı olarak parayı vermiş ve ödemeyi de avukat Cohen yapmıştı.

9 / 52 ABD'yi çalkalayan haberi Cohen hemen yalanladı. Wall Street Journal ise paranın özel bir şirket aracılığıyla verildiğini haberleştirdi.

10 / 52 Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Dört gün sonra topa giren CNN International, Trump'ın bir numaralı destekçisi Fox News kanalından Diana Falzone'un ilişki hakkında yazdığı haberin yayınlanmadığını duyurdu. Haberde, porno yıldızının menajeri Gina Rodriguez'in verdiği ayrıntılar yer alıyordu.

11 / 52 2011'deki röportajı tehdit nedeniyle sayfalarına taşıyamayan In Touch Weekly, skandalın patlamasıyla Daniels'ın sözlerininin tamamını yayınladı. Porno oyuncusu, bir yardım kuruluşunun Kaliforniya ve Nevada arasındaki Tahoe Gölü yakınlarında düzenlediği golf turnuvası sırasında Trump'la tanıştığını söyledi

12 / 52 Daha sonra yemeğe davet edilen kadın, Trump'la otel odasında buluştu. Daniels'ın anlatımına göre, odaya girdiğinde Trump pijamaları içinde koltuğa yayılmış televizyon izliyordu. İkili birlikte köpek balığı belgeseli seyretti, dehşete düşen Trump kadına dönüp "Umarım tüm köpek balıkları ölür" dedi.

13 / 52 Porno yıldızı, odadaki sevişmenin ayrıntılarını da verdi: "Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım. Prezervatif kullanmadık."

14 / 52 Olayın gerçekleştiği tarih, Trump'ın en küçük çocuğu olan Barron Trump'ın doğumundan dört ay sonrasına tekabül ediyordu.

15 / 52 In Touch Weekly, röportajını yalan makinesi sonuçlarıyla da destekledi. Kanıtlara göre, 2011 yılında yalan makinesinden geçen Daniels doğruları söylemişti.

16 / 52 18 Ocak'a gelindiğinde konu bu kez Mother Jones dergisinin gündemindeydi. Dergide yayımlanan yazıya göre, 2010 yılındaki kongre seçimleri öncesinde Louisiana'dan aday olmayı düşünen Daniels, Trump'ı muhtemel kampanya bağışçılarından biri olarak belirledi ancak bu gerçekleşmedi. Porno yıldızı daha sonra adaylığının ciddiye alınmadığı gerekçesiyle geri çekildi.

17 / 52 13 Şubat'ta Trump'ın avukatı Cohen'den olayın seyrini değiştiren bir itiraf geldi. Avukat 130 bin doları cebinden ödediğini kabul etti ve ABD liderinin bu gelişmeden haberi olmadığını savundu.

18 / 52 Wall Street Journal, 5 Mart tarihinde ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı bir haberi sayfalarına taşıdı. Avukatın 35'er bin dolarlık taksitler halinde yapılan ödemelerde Trump'a ulaşamadığı için iki kez tarihi kaçırdığını bildiren gazetenin yazdıklarını, Cohen 'sahte haber' olarak niteledi.

19 / 52 Trump'ın avukatı Cohen, 130 bin doların neden Daniels'a verildiğini bir türlü açıklayamıyor, cinsel ilişki iddialarını şiddetle reddediyordu.

20 / 52 Takvimler 6 Mart'ı gösterirken, Daniels ABD Başkanı'na karşı dava açtı. Seçimlerden bir ay önce imzaladığı gizlilik sözleşmesine Trump'ın imza atmadığını savunan kadın, sözleşmenin artık geçersiz olduğunu savundu.

21 / 52 Los Angeles'ta açılan davanın dilekçesinde, "Net olmak gerekirse, Trump'ı korumak adına Clifford'ın sessizliğini korumak ve sesini kısmak için yapılan göz korkutma girişimleri hiçbir engel olmadan devam ediyor" denildi.

22 / 52 Beyaz Saray'ın davaya yanıtı bir başka davayla oldu, Trump'ın avukatları sessiz kalma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Daniels'a 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

23 / 52 Bir gün sonra ise, NBC News, Trump'ın Şubat ayında Daniels hakkında yasaklama emri çıkarılmasını sağladığını yazdı. Habere göre, arabulucu mahkemede çıkan kararla, kadının ilişkileri hakkındaki gizli bilgileri paylaşması engellendi.

24 / 52 Aynı gün Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, "Bu dava tahkim yoluyla zaten kazanıldı ve bunun ötesinde bir şey yok" açıklamasını yaptı. Daniels'ın avukatı, Beyaz Saray'ın yorumlarının 'gülünç' olduğunu söyledi.

25 / 52 14 Mart'ta Trump'ın avukatı Cohen'e bir mektup gönderen Daniels, 130 bin doları geri vermeyi teklif etti. Mektupta paranın Trump tarafından belirlenen bir hesaba yatırılacağı belirtildi.

26 / 52 Bunun karşılığında istenen ise, ilişki ve tehditler hakkında serbestçe konuşmak, Trump'la ilgili telefon mesajları, fotoğraf ve videoları yayınlamaktı.

27 / 52 25 Mart'ta 60 Dakika programına çıkan Stormy Daniels, yedi yıl önce Las Vegas'taki bir otoparkta tehdit edildiğini söyledi.

28 / 52 Daniels, kendisine yaklaşan tanımadığı bir kişinin "Trump’ı rahat bırak, haberi unut. Ne güzel bir kız, annesine bir şey olsa ne kadar yazık olurdu" dediğini aktardı. Adam, son cümleyi kadının kızına bakarak kurmuştu.

29 / 52 27 Nisan'da porno yıldızının avukatı Michael Avenatti, Donald Trump'ın ifade vermesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Başvuruda, ABD liderinin sessiz kalma anlaşması konusunda yeminli ifade vermesi istendi. Elbette beklendiği gibi Trump'ın avukatı Cohen'in de ifadesinin alınması talep edildi.

30 / 52 ABD Başkanı Trump, iki aylık suskunluğunu 5 Nisan tarihinde Air Force One uçağında bozdu. İlk kez konuşan Trump, 2016 yılında avukatlarının Daniels'a susması için bir ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi: "Michael Cohen'a sormanız gerek. Benim avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun."

31 / 52 9 Nisan'da kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı, FBI ajanları Trump'ın avukatı Cohen'in New York'taki bürosu ve evine baskın düzenledi. Baskın haberinin duyulmasıyla ABD lideri çılgına döndü, 'Utanç verici' diyerek olayın ülkeye yönelik bir saldırı olduğunu savundu: "Cadı avı mütemadiyen devam ediyor."

32 / 52 Amerikan medyası, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in talimatıyla gerçekleşen şok baskında ajanların Daniels'a yapılan bir 'ödeme kaydı'na el konulduğunu yazdı. Baskında ayrıca Cohen'in Trump ve diğer müvekkilleri ile arasındaki görüşme kayıtları da FBI merkezine götürüldü.

33 / 52 Fox & Friends'e bir röportaj veren ABD lideri, "Michael Cohen beni bazı şeylerde temsil edebilir. Kaçık Stormy Daniels'la yapılan anlaşma gibi olaylarda temsil edebilir" diyerek ilk kez itiraf gibi bir açıklama yaptı.

34 / 52 Tüm bunlar yaşanırken Stormy Daniels, striptiz şovu turnesinde ABD'yi kasıp kavuruyordu.

35 / 52 Porno yıldızının şovuna taktığı isim de oldukça manidardı: Trump'ın seçim kampanyasındaki 'Making America Great Again-Amerika'yı yeniden Yüceltmek' sloganına atfen 'Making America Horny Again- Amerika'yı Yeniden Azdırmak.'

36 / 52 30 Nisan'da Stormy Daniels'tan Trump'a karşı bir dava daha geldi. Yeni davanın konusu, 'lekeleyici' bir Twitter paylaşımı. Twitter'ı çok sık kullanan ABD lideri yazdığı bir mesajda Daniels'ın çizdirdiği bir robot resme yer verdi. Porno yıldızının kendisini tehdit eden adam olarak anlattığı kişiyi resmeden portreyi, Trump 'tam bir sahtekarlık' olarak niteledi.

37 / 52 Tüm uluslararası medya tarafından 'son dakika' olarak duyurulan haber, bomba gibi patladı. ABD liderinin hukuk ekibine katılan eski eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, Trump'ın porno yıldıza 'susması' için 130 bin dolar ödeyen avukatına aynı miktarda para verdiğini söyleyince yer yerinden oynadı.

38 / 52 Giuliani, paranın başkanlık kampanyası fonlarından ödenmediğini açıkladı. Söz konusu ifadeler, Donald Trump'ın daha önce söylediklerini yalanlıyor. Trump, Stormy Daniels'a ödeme yapıldığından haberi olmadığını söylüyordu.

39 / 52 Bunun üzerine Twitter'dan bir mesaj paylaşan Trump, ilk kez ödemeyi kabul etti ve 130 bin doları kendi cebinden verdiğini belirtti. Ancak bunun normal avukatlık ücreti olduğunu öne sürdü.

40 / 52 ABD medyası şimdi paranın kaynağını araştırıyor. Ülkede seçim kampanyası fonlarının bu şekilde kullanılması federal yasalara aykırı. Cohen ödemeyi yaparken Donald Trump'ın kampanyasıyla koordinasyon içinde olmadıysa bu ödeme federal seçim yasasının ihlali anlamına geliyor.

41 / 52 BBC muhabiri Anthony Zurcher, gelinen noktada yasal riskin siyasi riski geçmiş olabileceğini vurguluyor. Zurcher'e göre, Rudy Giuliani'nin şok açıklaması iki ayrı şekilde yorumlanabilir: Birincisi Giuliani, Trump'ın ekibine dışardan çalışıyordu ve söylememesi gereken bir bilgiyi söyleyerek Trump'ı ve Beyaz Saray iletişim ekibini kontrpiyede bıraktı. Eğer durum buysa, Giuliani'nin siyasete dönüşü kısa süreli olacak demektir.

42 / 52 İkinci seçenek ise bunun Fox News'ın güvenli sularında planlanmış bir açıklama olduğu. Beyaz Saray'da bazı isimler için bu açıklama sürpriz olsa da aslında her şey bir stratejinin parçasıydı.

43 / 52 Bunun nedeni ise Giuliani ve Trump'ın bu ödemenin yapılmadığını savunmaya devam etmesinin yaratacağı yasal sorunların, aslında yapıldığı fakat Trump'ın yalan söylediğinin kabul edilmesinin yaratacağı siyasi sorunlardan daha ciddi olmasıydı. Donald Trump çoğu skandalı hasarsız atlatmayı başardı ve bu da aynı şekilde sonuçlanabilir. Fakat bu kabule rağmen Trump ve Cohen'in yaptığı ödemeler kampanya finansmanı yasasını ihlal etmiş olabilir.

44 / 52 Krizin dalga dalga yayılmasına yol açan Rudy Giuliani'nin son açıklaması ise, olayın vehametini gözler önüne seriyor. ABC News’a konuşan avukat, özel savcı Mueller’in ABD Başkanı’nı Rusya soruşturmasında ifade vermek için mahkemeye çağırma ihtimalini yüzde 50 olarak verdi. Giuliani, müvekkilinin porno yıldızı Daniels’a ödenen sus payı ile ilgili sıkıntı yaşamayacağını öne sürdü.

45 / 52 ABD tarihinde benzer skandallar daha önce de yaşandı. En bilineni, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky'le yaşadığı ilişki. Clinton, ilişki hakkında yalan söylediği gerekçesiyle görevden alınma riskiyle karşı karşıya gelmişti.

46 / 52 Yetişkin filmlerinin yıldız ismi, 1979 yılında Stephanie Clifford adıyla Louisiana'da doğdu. Oyuncu olarak girdiği porno film endüstrisinde, daha sonraları yönetmenlik ve metin yazarlığı yapmaya başladı.

47 / 52 ABD'nin ünlü filmleri Kırk Yıllık Bekar (The 40-Year-Old Virgin) ve Kaza Kurşunu (Knocked Up) gibi filmlerde oynadı. Maroon Five müzik grubunun 'Wake Up Call' şarkı klibinde de yer aldı.

48 / 52 Daniels-Trump ilişkisi, artık bir mizah malzemesi. ABD'nin ünlü televizyon programı Saturday Night Live konuyla ilgili bir skeç ekrana getirdi, hem de Stormy Daniels'ın rol aldğı.

49 / 52 Bu skeçte Trump’ı canlandıran Alec Baldwin, “Bütün bunların bitmesi için ne istersin?” diye sordu. Kendini oynayan Daniels’ın cevabı ‘Bir istifa’ oldu. CNN gibi saygın yayın organları, bu programı manşetten gördü.

50 / 52 Son olarak; ABD Başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'ın sessiz kalması amacıyla para ödediğini resmen kabul etti. Defalarca 130 bin doların ödendiğini reddeden Trump'ın yasal olarak köşeye sıkışınca yaptığı hamle, dünyada ilk haber oldu.

51 / 52 Hükümet Etik Bürosu, Trump'ın daha önce yaptığı mali bildirimde ödemeyi ifşa etmiş olması gerektiğini söyledi. Bildirimde, Trump'ın Cohen'e 2016'da 100 bin ila 250 bin dolar masraf ödemesi yaptığı görülüyor.