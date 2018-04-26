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Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.04.2018 15:19 | Son Güncelleme

Şöhreti Türkiye sınırlarını çoktan aşan Doğu Ekspresi'ne uluslararası haber ajansı Reuters da kayıtsız kalamadı.

1365 kilometrelik yolculuğa foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifiyle tanık olan ajans, onlarca fotoğrafı dünyaya geçti.

Fotoğraflar dünyada ses getirdi

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Reuters'ın karelerinde kız arkadaşı Mine Nur'a süslenmiş kompartımandaki mum ışığında evlilik teklif eden Emre öne çıkıyor.
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İki yıllık ilişkilerinin ardından trende evlilik teklifini şöyle anlatıyor: "Seyahati seviyoruz, o yüzden harikaydı. Bu seyahat, hayat yolculuğumuzun kısa bir özeti."
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Mine Nur'un 'evet' cevabı verdiğini aktaran ajans, son birkaç yıldır Doğu Ekspresi biletlerinin aylar öncesinde tükendiğini bildiriyor.
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Fotoğraf serisine 'Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu' başlığını kullanan ajansın karelerinde, 24 yaşındaki Üniversite öğrencisi Sinan Usta da var.
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Usta, tren Kayseri'den geçerken sevgilisi için kompartımanı süslüyor.
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Son birkaç yıla kadar, hemen hemen bir saatlik uçak yolculuğu yerine, sadece 45 liraya 1365 kilometre süren 24 saatlik tren yolculuğu yapmak çılgınlık olarak nitelendiriliyordu.
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Bir grup genç Türk turist, zaman kaybını boş verip yataklı kompartımanı tercih ederek, sosyal medyada deneyimlerini paylaşınca durum değişti.
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Bu andan sonra, tren eğlence, macera, sosyalleşme ve yeni deneyim kazanma alanı oldu.
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Instagram'daki paylaşımlar patlayınca herkes bilet bulup bu yolculuğa çıkmaya çalıştı.
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20 yaşındaki Sibel Uysal, arkadaşlarını arkasına alarak trenin önünde klasikleşen pozu veriyor.
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Reuters'ın karelerinde kompartımanlarında müzik dinleyenlar veya Erzurum'da mola verilince halay çeken gençler de var.
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Sivas Divriği'de dama oynayan erkekler...
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Kahvaltıdaki sucuk yumurta diğer detaylar.
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Fotoğraf serisinde ayrıca Kayseri, Erzincan, Askale, Erzurum, Kars gibi yerlerden günlüt hayatı yansıtan kareler de bulunuyor.
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Üniversite öğrencisi Sinan Usta, tren seyahat halindeyken açık kapıdan çıkarak yolculuğun olmazsa olmazı selfieyi çekiyor.
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Reuters'a göre, özellikle gençler kafileler halinde seyahat ediyor, aralarında sosyalleşiyor ve sosyal medyadan binlerce fotoğraf paylaşıyor.
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Başkent Ankara'dan her gün Kars'a hareket eden tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzincan'ı kapsayan güzergahı yaklaşık bir günde tamamlıyor.
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Tren yolu dağlar, tarlalar ve ormanların arasından geçiyor, bahar güneşi altında karlı dağ zirveleri karanlık uzun tünellere girilince gözden yitiyor.
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Her yıl popüleritesini katlayan Doğu Ekspresi, 2017 yılında 300 bin yolcu taşıdı. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artışı gösteriyor.
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Doğu Ekspresi Kars

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kızlarını hala bu trene göndermek isteyenlere gavat demek az gelicek
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