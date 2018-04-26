Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu

1365 kilometrelik yolculuğa foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifiyle tanık olan ajans, onlarca fotoğrafı dünyaya geçti.

Fotoğraflar dünyada ses getirdi

1 / 33 Reuters'ın karelerinde kız arkadaşı Mine Nur'a süslenmiş kompartımandaki mum ışığında evlilik teklif eden Emre öne çıkıyor.

2 / 33 İki yıllık ilişkilerinin ardından trende evlilik teklifini şöyle anlatıyor: "Seyahati seviyoruz, o yüzden harikaydı. Bu seyahat, hayat yolculuğumuzun kısa bir özeti."

3 / 33 Mine Nur'un 'evet' cevabı verdiğini aktaran ajans, son birkaç yıldır Doğu Ekspresi biletlerinin aylar öncesinde tükendiğini bildiriyor.

4 / 33 Fotoğraf serisine 'Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu' başlığını kullanan ajansın karelerinde, 24 yaşındaki Üniversite öğrencisi Sinan Usta da var.

5 / 33 Usta, tren Kayseri'den geçerken sevgilisi için kompartımanı süslüyor.

6 / 33 Son birkaç yıla kadar, hemen hemen bir saatlik uçak yolculuğu yerine, sadece 45 liraya 1365 kilometre süren 24 saatlik tren yolculuğu yapmak çılgınlık olarak nitelendiriliyordu.

7 / 33 Bir grup genç Türk turist, zaman kaybını boş verip yataklı kompartımanı tercih ederek, sosyal medyada deneyimlerini paylaşınca durum değişti.

8 / 33 Bu andan sonra, tren eğlence, macera, sosyalleşme ve yeni deneyim kazanma alanı oldu.

9 / 33 Instagram'daki paylaşımlar patlayınca herkes bilet bulup bu yolculuğa çıkmaya çalıştı.

10 / 33 20 yaşındaki Sibel Uysal, arkadaşlarını arkasına alarak trenin önünde klasikleşen pozu veriyor.

11 / 33 Reuters'ın karelerinde kompartımanlarında müzik dinleyenlar veya Erzurum'da mola verilince halay çeken gençler de var.

12 / 33 Sivas Divriği'de dama oynayan erkekler...

13 / 33 Kahvaltıdaki sucuk yumurta diğer detaylar.

14 / 33 Fotoğraf serisinde ayrıca Kayseri, Erzincan, Askale, Erzurum, Kars gibi yerlerden günlüt hayatı yansıtan kareler de bulunuyor.

15 / 33 Üniversite öğrencisi Sinan Usta, tren seyahat halindeyken açık kapıdan çıkarak yolculuğun olmazsa olmazı selfieyi çekiyor.

16 / 33 Reuters'a göre, özellikle gençler kafileler halinde seyahat ediyor, aralarında sosyalleşiyor ve sosyal medyadan binlerce fotoğraf paylaşıyor.

17 / 33 Başkent Ankara'dan her gün Kars'a hareket eden tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzincan'ı kapsayan güzergahı yaklaşık bir günde tamamlıyor.

18 / 33 Tren yolu dağlar, tarlalar ve ormanların arasından geçiyor, bahar güneşi altında karlı dağ zirveleri karanlık uzun tünellere girilince gözden yitiyor.

19 / 33 Her yıl popüleritesini katlayan Doğu Ekspresi, 2017 yılında 300 bin yolcu taşıdı. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artışı gösteriyor.

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