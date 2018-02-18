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Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.02.2018 09:24 | Son Güncelleme

Bu kareleri başka yerde göremezsiniz.

İşte sadece Rusya'da görebileceğiniz en ilginç ve komik fotoğraflar..

Bu kareleri sadece Rusya'da görebilirsiniz!

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Rusya'da sıradan bir gün..
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Rus meclisinden gelen bu fotoğraflar akıl alır gibi değil.
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İşte Rusların parlamentosundan sosyal medyaya yayılmış fotoğraflardan bazıları...
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İşte birbirinden ilginç o karelerde yaşananlar...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya ilginç komik Tuhaf

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