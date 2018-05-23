Sosyal medyada kraliyet düğününe verilen komik tepkiler

İşte kraliyet düğününe dair sosyal medyada yapılan esprili yorumlar...

Kraliyet düğününü de tiye aldılar

1 / 23 Bu düğüne peri masalı denmesi boşuna değil. Düğünden enstantaneler tıpkı Disney masallarındaki gibi.

2 / 23 Prenseslerin gelinliklerinin renginin git gide kremden beyaza dönmesi, bazılarına deterjanla temizlenmiş hissi verdi.

3 / 23 Kraliyet düğünü davetlileri çizgi film karakterlerine benzetildi.

4 / 23 Bazı şeyler asla değişmiyor! Prens Harry, annesi Leydi Diana'nın kucağında verdiği pozun bir benzerini düğününde de verdi.

5 / 23 İşte Prens Harry'nin eski sevgilisi. Bir düğüne neden eski sevgilisi davet etmemek gerektiğini ispatı gibi...

6 / 23 Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa Middleton'ın kıyafeti yeşil çay kutusuna benzetildi.

7 / 23 Meghan Markle, 15 yaşındayken Buckingham Sarayı'nın önünde bu fotoğrafı çektirmişti. 21 yıl sonra o sarayın içine girdi.

8 / 23 Prens Charles'ın eşi Camilla Parker'ın şapkası bazılarının gözüne böyle göründü.

9 / 23 Masallar gerçek olabilir! Meghan Markle ve annesinin masallardaki benzerleri...

10 / 23 Meghan Markle'ın 4,5 metrelik duvağı espri konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kulaklık kablosunu kim tasarladıysa bunu da o yapmış" yorumunu yazdı.

11 / 23 Prenses Charlotte ile Prens George arasındaki çarpıcı fark. Utangaç prensin pili bitmiş gibi.

12 / 23 Eşi David Beckham'la birlikte davetliler arasında yer alan Victoria Beckham'ın her zamanki gibi ciddi ifadeyle verdiği pozlar böyle tiye alındı.

13 / 23 Prens Harry, düğününde tıpkı yeğeni Prenses Charlotte gibiydi.

14 / 23 Prens George'un kıyafeti Harrp Potter'ınkine benzetildi.

15 / 23 Meghan Markle'ın arkasında duran muzur çocuk vampire benzetildi.

16 / 23 Düğün davetlilerinden biri, Meghan Markle ve Prens Harry'nin aşkını anlatan Harry & Meghan: A Royal Romance filminde Markle'ı canlandıran Parisa Fitz-Henley'nin kıyafetinin aynısını giyince dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

17 / 23 Ve gelin kameraya döner. "Başardım!" bakışı atar.

18 / 23 Davetliler arasında yer alan oyuncu Tom Hardy'nin kilisedeki nikah esnasında çekilen fotoğrafı için, "Sanki ölmek istiyor" yorumu yapıldı.

19 / 23 Prens George'un kıyafetini Game of Thrones dizisindeki Cersei'nin kıyafetine benzeten de oldu.

20 / 23 Sosyal medya kullanıcılarından birinin mesajı: Bir erkeğe hiç böyle baktınız mı?

21 / 23 "Afacan Dennis'i kim çağırdı düğüne?"

22 / 23 Davetsiz misafir!