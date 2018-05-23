Sosyal medyada kraliyet düğününe verilen komik tepkiler

İşte kraliyet düğününe dair sosyal medyada yapılan esprili yorumlar...
Kraliyet düğününü de tiye aldılar
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Bu düğüne peri masalı denmesi boşuna değil. Düğünden enstantaneler tıpkı Disney masallarındaki gibi.
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Prenseslerin gelinliklerinin renginin git gide kremden beyaza dönmesi, bazılarına deterjanla temizlenmiş hissi verdi.
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Kraliyet düğünü davetlileri çizgi film karakterlerine benzetildi.
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Bazı şeyler asla değişmiyor! Prens Harry, annesi Leydi Diana'nın kucağında verdiği pozun bir benzerini düğününde de verdi.
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İşte Prens Harry'nin eski sevgilisi. Bir düğüne neden eski sevgilisi davet etmemek gerektiğini ispatı gibi...
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Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa Middleton'ın kıyafeti yeşil çay kutusuna benzetildi.
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Meghan Markle, 15 yaşındayken Buckingham Sarayı'nın önünde bu fotoğrafı çektirmişti. 21 yıl sonra o sarayın içine girdi.
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Prens Charles'ın eşi Camilla Parker'ın şapkası bazılarının gözüne böyle göründü.
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Masallar gerçek olabilir! Meghan Markle ve annesinin masallardaki benzerleri...
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Meghan Markle'ın 4,5 metrelik duvağı espri konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kulaklık kablosunu kim tasarladıysa bunu da o yapmış" yorumunu yazdı.
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Prenses Charlotte ile Prens George arasındaki çarpıcı fark. Utangaç prensin pili bitmiş gibi.
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Eşi David Beckham'la birlikte davetliler arasında yer alan Victoria Beckham'ın her zamanki gibi ciddi ifadeyle verdiği pozlar böyle tiye alındı.
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Prens Harry, düğününde tıpkı yeğeni Prenses Charlotte gibiydi.
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Prens George'un kıyafeti Harrp Potter'ınkine benzetildi.
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Meghan Markle'ın arkasında duran muzur çocuk vampire benzetildi.
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Düğün davetlilerinden biri, Meghan Markle ve Prens Harry'nin aşkını anlatan Harry & Meghan: A Royal Romance filminde Markle'ı canlandıran Parisa Fitz-Henley'nin kıyafetinin aynısını giyince dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
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Ve gelin kameraya döner. "Başardım!" bakışı atar.
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Davetliler arasında yer alan oyuncu Tom Hardy'nin kilisedeki nikah esnasında çekilen fotoğrafı için, "Sanki ölmek istiyor" yorumu yapıldı.
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Prens George'un kıyafetini Game of Thrones dizisindeki Cersei'nin kıyafetine benzeten de oldu.
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Sosyal medya kullanıcılarından birinin mesajı: Bir erkeğe hiç böyle baktınız mı?
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"Afacan Dennis'i kim çağırdı düğüne?"
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Davetsiz misafir!
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Kraliçe Elizabeth'in yeni geline bakışı sosyal medyanın diline düştü. Bir yorum şöyleydi: Sen kalk, kraliçe ol. Sonra bir gün biri gelsin, senden daha genç ve daha güzel; seni devirsin ve tahtını ele geçirsin."
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