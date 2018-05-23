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Sosyal medyada kraliyet düğününe verilen komik tepkiler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.05.2018 07:51 | Son Güncelleme

Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününün yankıları sürüyor. Düğünü seyredenler Meghan Markle ve Prens Harry'nin yanı sıra davetlilerin de farklı anlarını yakalayıp tiye aldı.

İşte kraliyet düğününe dair sosyal medyada yapılan esprili yorumlar...

Kraliyet düğününü de tiye aldılar

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Bu düğüne peri masalı denmesi boşuna değil. Düğünden enstantaneler tıpkı Disney masallarındaki gibi.
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Prenseslerin gelinliklerinin renginin git gide kremden beyaza dönmesi, bazılarına deterjanla temizlenmiş hissi verdi.
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Kraliyet düğünü davetlileri çizgi film karakterlerine benzetildi.
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Bazı şeyler asla değişmiyor! Prens Harry, annesi Leydi Diana'nın kucağında verdiği pozun bir benzerini düğününde de verdi.
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İşte Prens Harry'nin eski sevgilisi. Bir düğüne neden eski sevgilisi davet etmemek gerektiğini ispatı gibi...
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Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa Middleton'ın kıyafeti yeşil çay kutusuna benzetildi.
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Meghan Markle, 15 yaşındayken Buckingham Sarayı'nın önünde bu fotoğrafı çektirmişti. 21 yıl sonra o sarayın içine girdi.
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Prens Charles'ın eşi Camilla Parker'ın şapkası bazılarının gözüne böyle göründü.
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Masallar gerçek olabilir! Meghan Markle ve annesinin masallardaki benzerleri...
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Meghan Markle'ın 4,5 metrelik duvağı espri konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kulaklık kablosunu kim tasarladıysa bunu da o yapmış" yorumunu yazdı.
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Prenses Charlotte ile Prens George arasındaki çarpıcı fark. Utangaç prensin pili bitmiş gibi.
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Eşi David Beckham'la birlikte davetliler arasında yer alan Victoria Beckham'ın her zamanki gibi ciddi ifadeyle verdiği pozlar böyle tiye alındı.
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Prens Harry, düğününde tıpkı yeğeni Prenses Charlotte gibiydi.
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Prens George'un kıyafeti Harrp Potter'ınkine benzetildi.
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Meghan Markle'ın arkasında duran muzur çocuk vampire benzetildi.
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Düğün davetlilerinden biri, Meghan Markle ve Prens Harry'nin aşkını anlatan Harry & Meghan: A Royal Romance filminde Markle'ı canlandıran Parisa Fitz-Henley'nin kıyafetinin aynısını giyince dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
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Ve gelin kameraya döner. "Başardım!" bakışı atar.
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Davetliler arasında yer alan oyuncu Tom Hardy'nin kilisedeki nikah esnasında çekilen fotoğrafı için, "Sanki ölmek istiyor" yorumu yapıldı.
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Prens George'un kıyafetini Game of Thrones dizisindeki Cersei'nin kıyafetine benzeten de oldu.
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Sosyal medya kullanıcılarından birinin mesajı: Bir erkeğe hiç böyle baktınız mı?
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"Afacan Dennis'i kim çağırdı düğüne?"
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Davetsiz misafir!
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Kraliçe Elizabeth'in yeni geline bakışı sosyal medyanın diline düştü. Bir yorum şöyleydi: Sen kalk, kraliçe ol. Sonra bir gün biri gelsin, senden daha genç ve daha güzel; seni devirsin ve tahtını ele geçirsin."
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Anahtar Kelimeler:
İngiliz kraliyet ailesi düğün sosyal medya

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