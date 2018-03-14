Stephen Hawking'in kadınları

Özellikle 2 evlilik sonrası hakkında çıkan haberler bu durumun kanıtı niteliğindeydi...

Stephen Hawking'in kadınlarla ilişkisi

1 / 24 Stephen Hawking, dünyanın en önemli teorik fizikçilerinden biri. Her Şeyin Teorisi, Zamanın Kısa Bir Tarihi, Kara Delikler ve Bebek Evrenler, Ceviz Kabuğunda Evren, Devin Omuzlarında, Zamanın Daha Kısa Bir Tarihi en popüler eserleri...

2 / 24 Ünlü fizikçi 20'li yaşlarının başındayken yakalandığı ALS hastalığının pençesinde olmasıyla da biliniyor. Onu bedenine hapseden bu hastalık, Hawking'i ne bilimsel çalışmalarından ne de düşüncenin sınırsız evreninden alıkoyabildi. Kımıltısız ve sessiz kalan bedeni ayrıca onu kadınlarla ilişkisinden de uzak tutamadı.

3 / 24 3 çocuk sahibi olan Hawking, özel teknolojilerle sesini duyurabildiği, hareket edebildiği tekerlekli sandalyesindeyken eşini bile aldattı ve ikinci evliliğini yaptı. İşte Stephen Hawking'in kendi ifadesiyle "tam bir muamma" olan kadınlarla ilişkisi...

4 / 24 DÖNÜM NOKTASI: JANE WILDE Stephen Hawking'in ilk evliliği Jane Wilde ile oldu. Henüz genç birer üniversite öğrencisiyken tren istasyonunda tanışmışlardı.

5 / 24 1964'te Hawking'e, bir motor nöron hastalığı olan ve tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz teşhisi konuldu.

6 / 24 1965'te hastalığı öğrenir öğrenmez evlendiler. Jane Wilde, yıllar sonra bu kararı, "Stephen'ın ne kadar yaşayacağını bilmiyorduk" diye açıkladı.

7 / 24 Hawking de Jane ile evliliğini "bir dönüm noktası" olarak ifade etti.

8 / 24 3 ÇOCUĞU VAR Düğününde ancak baston yardımıyla ayakta durabilen Stephen'ın en büyük destekçisi Jane Wilde olacaktı.

9 / 24 1960'ların sonlarına doğru kol ve bacak kasları onu ayakta tutamayacak duruma gelmişti.

10 / 24 Zorla da olsa Stephen'ı tekerlekli sandalye kullanmaya ikna ettiler. 1967'de Robert adını verdikleri bir erkek, 1970'de de Lucy ismini koydukları bir kızları oldu. Hawking, 1979 yılında bir kez daha baba oldu.

11 / 24 İLK EVLİLİK ÇATIRDIYOR Yaptıkları evlilikten 3 çocukları olan Wilde – Hawking çifti, 1991’de, şöhret yüzünden artan baskılar, Hawking’in hastalığının çok ilerlemiş olmasının zorlukları ve Hawking’in ilk tekerlekli sandalyesindeki konuşan bilgisayarın tasarımcısı David Mason’un karısı ve kendisinin bakıcılarından olan Elaine Mason ile yaşadığı ilişki sebebiyle ayrıldı.

12 / 24 KARISINI BAKICISIYLA ALDATTI 1985'te sesini de kaybeden Hawking, tekerlekli sandalyesindeki, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı vasıtasıyla iletişim kurmaya başladı.

13 / 24 Bakıcısı olan Elaine Mason ile ilişkisi de bu sırada ilerledi.

14 / 24 İLK EŞİ YAŞADIKLARINI ANLATTI Hawking ile olan evliliklerine ilişkin yıllar sonra bir röportaj veren eski eşi Jane Wilde, Her Şeyin Teorisi çalışmasının sonrasında ve Zamanın Kısa Bir Tarihi kitabının ardından Stephen Hawking'in ün kazanmasının, yaşamlarını karmaşıklaştırdığını anlattı.

15 / 24 ŞÖHRET, DALKAVUKLUK VE ALDATMA Hawking'in, kendisini ve üç çocuğunu terk etmesini anlattığı röportajda Jane Wilde şunları söylemişti: "Aileyi boşvermeye başladığını hissediyordum. Stephen kocamdı ve çocuklarımın babasıydı ama bir anda çevresi, 'Müthiş zekisin! Ayaklarının altındaki toprağa tapıyorum ya da bu durumda tekerleklerinin altındaki...' gibi dalkavukça şeyler söyleyen insanlarla doldu. Bu moral bozucuydu ve sonunda bakıcısıyla ilgilenmeye başlaması bardağı taşıran son damla oldu."

16 / 24 TRAVMATİK SON 1990'da ilişkilerinin travmatik sonuna geldiklerindeki durumu "tükenmişlik" olarak niteleyen Jane Wilde, "Suçsuzdum, öyle sanıyorum. Eve aldığımız bakıcının, engelli bir kişinin ve ailenin geri kalanının bakımına yardımcı olacağını umuyordum. Bunlardan çok azı oldu. Umutsuzdum, bu yükü daha fazla taşıyamayacağımı düşünüyordum çünkü çok bitkin düşmüştüm" diye anlattı.

17 / 24 BAKICISI İLE EVLENDİ 1995 yılında resmen boşanmalarının ardından Stephen Hawking, bakıcısı Elaine Mason ile evlendi.

18 / 24 Hawking'in Elaine Mason ile evliliği de Ekim 2006’ya kadar sürdü. 2000'li yıllarda Elaine Mason'un, Stephen Hawking'e şiddet uyguladığına dair dedikodular ortaya çıktı. Polis incelemeleri yapıldı. Hawking konu hakkında yorum yapmadı, fakat çift 2006 yılında sessizce boşandı.

19 / 24 SEKS HAYATIYLA İLGİLİ DEDİKODULAR 74 yaşındaki Hawking'in evlilikleri ve aşk hayatı Batıda basının hep ilgi odağında oldu. Hatta ilginç iddiaları ortaya atan gazeteler bile oldu.

20 / 24 Doğruluğu en hafif ifadesiyle şüpheli olan haberinde Mirror, Hawking'in ABD’nin San Bernardino kentindeki bir seks kulübünün müdavimlerinden olduğunu iddia etti.

21 / 24 'KADINLAR TAM BİR MUAMMA' Stephen Hawking'in kadınlarla ilişkisi bu haberlere yansıdığı gibi olmasa bile "tam bir muamma" olduğuna şüphe yok.

22 / 24 Çünkü bizzat kendisi, 70. doğumgününde “kadınlar tam bir muamma” demişti.

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