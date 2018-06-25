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Sürülerin zorlu yolculuğu başladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

Nemrut Dağı'nın eteklerindeki 6 kilometrelik sürü yolculuğu objektiflerde benzersiz görüntüler oluşmasını sağladı.

Kızıl renge bürünen vadide gökyüzüyle buluşan tozlar bakın nasıl bir manzara oluşturdu...

Bitlis'te sürülerin yolculuğu

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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere çıkan yaylacılar, her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köyüne getiriyor.
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Sağım işlemi gerçekleştikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut dağının eteklerine 6 kilometrelik tozlu yayla yolculuğu başlıyor.
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Gün batımına doğru kızıl bir renge bürünen tozlu vadiler eşsiz görüntüler sunuyor.
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