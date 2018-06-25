Sürülerin zorlu yolculuğu başladı

Kızıl renge bürünen vadide gökyüzüyle buluşan tozlar bakın nasıl bir manzara oluşturdu...

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere çıkan yaylacılar, her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köyüne getiriyor.

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Sağım işlemi gerçekleştikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut dağının eteklerine 6 kilometrelik tozlu yayla yolculuğu başlıyor.