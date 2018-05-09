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'Tamam' furyasına o da dahil oldu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.05.2018 09:02 | Son Güncelleme

Türkiye'deki siyasi çekişmeye sosyal medya fenomeni Amanda Cerny de dahil oldu.

Türk takipçileriyle gurur duyduğunu söyleyip seçimlerle ilgili başlatılan bir sosyal medya furyasına katılan Amanda Cerny, paylaşımıyla binlerce beğeni ve retweet aldı.

Amanda Cerny paylaşımıyla olay yarattı

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Dünyaca ünlü internet fenomeni ABD’li Amanda Cerny de “TAMAM” furyasına katıldı.
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“Türk takipçilerimle gurur duyuyorum” diyen Cerny, attığı tweette “Tamam” yazarak tepkilere destek verdi.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi.
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Onlar "Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine yanıt olarak atılan "TAMAM" tweetleri dünyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
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Dünyaca ünlü internet fenomeni ABD’li Amanda Cerny de “TAMAM” furyasına katıldı.
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“Türk takipçilerimle gurur duyuyorum” diyen Cerny, attığı tweette “Tamam” yazarak tepkilere destek verdi.
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Amanda Cerny'nin sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
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Amanda Cerny fenomen sosyal medya

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