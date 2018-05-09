'Tamam' furyasına o da dahil oldu!

Türk takipçileriyle gurur duyduğunu söyleyip seçimlerle ilgili başlatılan bir sosyal medya furyasına katılan Amanda Cerny, paylaşımıyla binlerce beğeni ve retweet aldı.

Amanda Cerny paylaşımıyla olay yarattı

1 / 21 Dünyaca ünlü internet fenomeni ABD’li Amanda Cerny de “TAMAM” furyasına katıldı.

2 / 21 “Türk takipçilerimle gurur duyuyorum” diyen Cerny, attığı tweette “Tamam” yazarak tepkilere destek verdi.

3 / 21 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi.

4 / 21 Onlar "Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine yanıt olarak atılan "TAMAM" tweetleri dünyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

5 / 21 Dünyaca ünlü internet fenomeni ABD’li Amanda Cerny de “TAMAM” furyasına katıldı.

6 / 21 “Türk takipçilerimle gurur duyuyorum” diyen Cerny, attığı tweette “Tamam” yazarak tepkilere destek verdi.

7 / 21 Amanda Cerny'nin sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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