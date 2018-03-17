Tarihin en acı karesi

İşte tarihin tozlu sayfalarından çıkan ilk kez göreceğiniz fotoğraflar.

Az bilinen tarihi fotoğraflar

1 / 136 Evine dönüp ailesini bulamayan asker

2 / 136 1992'de Kış Olimpiyatları

3 / 136 1981 Pele...

4 / 136 1961'de Berlin...

5 / 136 1938'te atmaca ve ıstakoz ile oturan çocuk...

6 / 136 1924'te ayak izlerini önlemek için kullanılan teknik...

7 / 136 İtalya 1991'de mülteciler...

8 / 136 Adolf Hitler 1930'larda Almanya'da.

9 / 136 Alman Kız Birliği

10 / 136 Türk bayrağını ve Türk askerini görünce mutluluktan ağlayan Kıbrıs Türk'ü ( Kıbrıs Barış Harekâtı )

11 / 136 İrlandalı çocuklar, İngiliz birliklerine karşı- Derry, Kuzey İrlanda (1972)

12 / 136 Muhammed Ali, Cleveland Williams'ı 3. rauntta nakavt etti (1966)

13 / 136 Işık Katedrali'nde yapılan Nazi mitingi (1937)

14 / 136 Hendek Harpleri sırasında İngiliz bir fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraf (1917)

15 / 136 Genç Öncü Savunma, Leningrad (1937)

16 / 136 JFK'in Capitol'deki cenaze töreni (1963)

17 / 136 Sovyet ordusunun en iyi keskin nişancılarından biri olan Roza Georgiyevna Shanina (1943)

18 / 136 2. Dünya Savaşı cephesinde Şükran Günü (renklendirilmiş)

19 / 136 Güneş ışınlarını kesmeye çalışan kız (1886)

20 / 136 Kurt Cobain ve kedisi.

21 / 136 Kullanıldığı halde patlamamış bir top mermisini kontrol eden bir İngiliz askeri, Belçika, 1917

22 / 136 Renklendirilmiş haliyle, büyük bir patlama gerçekleştiren Vesuvius Yanardağı'nın lavlarında ekmek kızartmaya çalışan ABD askerlerinin verdikleri poz, 18 Mart 1944.

23 / 136 ABD askerileri tarafından düşürülmüş, Japon ordusuna ait 4 motorlu keşif, kargo ve bombardıman görevlerini icra edebilen deniz uçağı, 24 ekim 1943

24 / 136 Bosnalı bir Sırp kadın, savaş sırasında hayatını kaybetmiş ve toplu mezara gömülmüş oğlunun kalıntıları üzerine yas tutarken, 1992.

25 / 136 Her ateşlendiğinde fotoğraf çekme özelliğine sahip olan bir silah, 1938.

26 / 136 Falkland Adaları'ndaki muharebelerin birinin ardından, Arjantinli askerlerin kasklarını kontrol eden İngiliz askeri, 1982.

27 / 136 Savaşta teslim olan Japonya'nın askerlerinin, serbest bıraktıkları ABD'li esirlerin önünde eğilmesi, 1945.

28 / 136 Dünyanın en meşhur hapishanelerinden olan Alcatraz'dan tahliye edilen son mahkumlar, 1963.

29 / 136 Altın avcıları kar kış demeden Chilkoot geçidini geçerken, 1898.

30 / 136 Biraz sonra ateşlenecek bir topun önüne bağlanarak infaz edilmeyi bekleyen İran'lı adam, 19. yüzyılın sonları.

31 / 136 Mont Blanc'da mahsur kalmış arkadaşlarının cesetleriyle poz veren dağcılar, 1895.

32 / 136 Bebeklerini Doğu Berlin'deki anne babalarına gösteren aile, 1961.

33 / 136 Savaş sırasında yüzünden yaralanan askerlerin takıp kullanabileceği kişiye özel maskeler yapan Bayan Ladd, 1917.

34 / 136 Birinci Dünya Savaşı sonrası eve dönen askerlerin bir kısmı savaş yaralarını yüzünde taşıyordu. Amerikalı bir heykeltıraş olan Anna Coleman Ladd bu süreçte eğitimini kullanarak savaşta yüzünü yitiren ya da yüzünden ağır şekilde yaralanan askerler için maskeler yapmaya başladı.

35 / 136 Ladd’in aralarında bulunduğu iki üç heykeltıraş onları bu karanlık ruh halinden kurtarabilmek ve onların toplum içinde rahat bir şekilde dolaşabilmesini sağlayabilmek için maskeler üretti.

36 / 136 Açık artırmayla kölelerin satıldığı bir dükkan, 1864.

37 / 136 Manhattan'ın havadan çekilmiş ilk fotoğrafı, 1906.

38 / 136 Hitler'in makam koltuğundan kalana oturup poz veren Winston Churchill, 1945.

39 / 136 1490'lı yıllarda Kızılderili katliamı.

40 / 136

41 / 136

42 / 136 Pasifik Cephesi, II. Dünya Savaşı'nın en acımasız uygulamalarına sahne oldu.

43 / 136 731. Birim, savaş boyunca biyolojik ve kimyasal savaş taktikleri geliştirdi.

44 / 136 Gu¨ney Afrika'da beyazların yas¸adıgˆı bir kasaba. Yerliler ise giremez..

45 / 136 1942 yılının Temmuz ayında Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde ilerlemekte olan Japon askerleri, bir grup Avustralyalı asker ile karşı karşıya geldi.

46 / 136 Haziran 1964. Denizde yu¨zmek isteyen siyahi genc¸lere mu¨dahale.

47 / 136 Askerlerin bir başka kitle tecavüzüne yeltenmemesi için ilerleyen zamanlarda Japon ordusuna özel genelevler kuruldu.

48 / 136 Rus Askeri, Çenenistan`da Terk Edilmiş Bir Piyanoyu Çalarken, 1994

49 / 136 Mars`tan Güneş`in Görünüşü, NASA 2005

50 / 136 1980 Yılında, Ugandalı Bir Çocuk İle Yardım Görevlisi, 1980

51 / 136 Japonya`da Meydana Gelen Tsunami Ve Ağlayan Kadın, 2011

52 / 136 Che Guavera`nın Cesedi İle Poz Veren Bolivya Yetkilileri, 1967

53 / 136 Jack Ruby, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald mahkemeye götürülürken kameralar karşısında öldürdü.

54 / 136 Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir, 1993 Sudan

55 / 136 Cumhuriyetçi Askerin Ölümü Karşılayışı Bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.

56 / 136 11 Eylül`de Dünya Ticaret Merkezi`nden Kendini Atan Bir Çalışan

57 / 136 John F. Kennedy`nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken, 1963

58 / 136 Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken, 1970 Dünya Kupası

59 / 136 Tiananmen Meydanı ve gerçek dik duruş, 1989 Çin

60 / 136 Andromeda Galaksisi / 1888 yılında Andromeda galaksisinden alınan ilk fotoğraf.

61 / 136 Eski Başkan Theodore Roosevelt 1910 yılında uçan ilk cumhurbaşkanı oldu.

62 / 136 En yakışıklı Genç John Wayne

63 / 136 Pop Art Andy Warhol alışverişte, 1964.

64 / 136 Taj Mahal'in bilinen ilk fotoğrafı, 1850-1860 lı yıllar

65 / 136 Bir kadın ayrımcılık nedeniyle beklemek zorunda iken, Elvis Presley bacon ve yumurtasını beklerken, 1965

66 / 136 Hindistan'da bir halat köprü, 1870

67 / 136 Albert Einstein'in masası, ölümünden birkaç saat sonra, aynen bıraktığı gibi…New Jersey, Nisan 1955.

68 / 136 Arnold Schwarzenegger ve arkasındaki Başkan George Bush, kızak kayarken, 1991

69 / 136 Peatnus'un orijinal sesleri.

70 / 136 Adele Ross Giyim, 1966, anti-mini etek reklamları

71 / 136 1950 – Dört yaşındaki Bill Clinton.

72 / 136 1936 – Bilinen en eski araç akrobasisi fotoğrafı

73 / 136 Berlin 1945 – Bir Alman çocuk sigara için babasının Demir Hacını satmaya çalışırken

74 / 136 Hiroşima, 1945 – Atom bombasının kör bıraktığı bir kız çocuğu

75 / 136 Navajo Kabilesi Şifacısı, Kaliforniya Yıl 1904

76 / 136 Piramitlerin Üzerindeki Zeplin, Mısır Yıl 1931

77 / 136 Tıp Fakültesi Öğrencileri Kaliforniya Yıl 1890

78 / 136 Üretimden Yeni Çıkan B17 Ağır Bombardıman Uçağı, Seattle Yıl 1942

79 / 136 Jüpiter Tapınağı kalıntıları Lübnan yıl (1870-85)

80 / 136 Sovyet Nükleer denemesi Semipalatinsk test alanı Kazakistan, yıl 1965

81 / 136 Adolf Hitler'in küçük kız kardeşi Paula Hitler, Berlin Yıl 1945

82 / 136 Amerika'ya gitmeden önce genç Arnold Munich'te bir arkadaşıyla Octoberfest kutlamalarında, Yıl 1967

83 / 136 Ringling Kardeşler Sirkine ait bir fil trenden iniyor, New York Yıl 1963

84 / 136 Panzer Bölüğü Hareket Halinde, Fransa Yıl 1940

85 / 136 Filipinler'den Gelen Yerliler Coney Adasında Teşhir Ediliyor, New York Yıl 1905

86 / 136 İlk Superbowl Finalinden Devre Arası Görüntüsü, Los Angeles 1967

87 / 136 Kore'den Bir Evli Çift Görüntüsü Yıl 1904

88 / 136 Güzel Bir Cayenne Kadını Oklahoma, Yıl 1890-1904

89 / 136 Kaliforniya'da Sergilenen Gandhi'nin Tüm Serveti! Yıl 1948

90 / 136 Berlin Duvarı İnşaa Edilirken Yıl 1961

91 / 136 Evlilik Programlarının İlkel Atası, Kaliforniya Yıl 1901

92 / 136 IRA Mensubu Kadınlar Sokakta Arama Yapıyorlar, İrlanda Yıl 1972

93 / 136 Hindenburg Faciasından Kurtulan Bir Yaralı Sigara İçiyor, New Jersey Yıl 1937

94 / 136 Batı Almanya'ya Kaçış, Berlin Yıl Bilinmiyor

95 / 136 Tıp Fakültesinde Ders İşleniyor, Yıl 1910

96 / 136 I. Dünya Savaşının En Kanlı Muharebelerinden Biri Olan Somme'nin Yaratığı Yıkım, Fransa Yıl 1916

97 / 136 Okuldaki tarih dersleri pek çoğumuz için derin bir uykuyu ifade ediyordu. Tanık olmadığımız, ancak insanlığın geçmişindeki önemli dönüm noktalarını içeren tarihi, kitaplardan okumak ya da masal gibi dinlemek oldukça sıkıcıydı çünkü. Ancak iş, tarihe tanıklık eden, o önemli anların hafızalara kazınmasını sağlamış fotoğraf karelerine gelince, her şey değişiyor. İsimsiz fotoğrafçılar sayesinde kültür hayatımıza katılmış olan bu nadir tarihi fotoğraflar sayesinde, tarihe tanıklık etmiş kadar olacaksınız.</p><p>1.Nazi selamı yapmayı reddeden adam, 1936

98 / 136 2.Nikola Tesla, laboratuvarında "Magnifying Transmitter” adlı dünyanın en güçlü radyo vericisinin arkasında otururken.

99 / 136 3.Katolik bir kadın ile protestan kocasının mezar taşları, Hollanda, 1888

100 / 136 4. 2. Dünya Savaşı sırasında yeni bir çift ayakkabı alan Avusturyalı çocuğun sevinci

101 / 136 5. Boston Maratonu'na katılan ilk kadın olan Kathrine Switzer'ı durdurmaya çalışan yarış organizatörleri. 1967'deki maraton sonrasında Switzer, maratonu bitiren ilk kadın oldu.

102 / 136 6. Tutankamon'un mezarı girişindeki bozulmamış mühür. Mezar açılmadan önce 3245 yıl boyunca bozulmadan kalmıştı. 1922

103 / 136 7. Eyfel Kulesi boyanırken, 1932

104 / 136 8. Vietnam Savaşı'na katılan, adı bilinmeyen asker, 1965

105 / 136 9. İsveç'te arabaların sol taraftan değil sağ taraftan gitmesi kararı alındıktan sonraki ilk sabah, 1967

106 / 136 10. Hayvanlar tıbbi terapi için kullanılırken, 1956

107 / 136 11. Hayat Öpücüğü. Yüksek voltajlı elektrik hattında çalışan bir işçi akıma kapılınca, iş arkadaşı onu hayata döndürmek için suni teneffüs yapıyor, 1967

108 / 136 12. Kadınların tek parça mayo giyebilmesi için kampanya yapan Anette Kellerman'ın fotoğrafı. Kellerman bu iddiası yüzünden "ahlaksızlık” ettiği söylenerek tutuklanmıştı. 1907

109 / 136 13. İngilizlerin Antarktika keşfi sırasında çekilen fotoğrafta, ünlü kaşif Grotto'yu görüyoruz. Tarih: 5 Ocak 191

110 / 136 14. 106 yaşındaki Ermeni kadın evini koruyor, 1990

111 / 136 15. Albert Einstein, Long Island'daki Nassau Burnu'nda bulunan evinde, 1939 yazı.

112 / 136 16. Brooklyn Köprüsü'ndeki boyamacılar, 1914

113 / 136 17. Titanik'in su üzerinde çekilen son fotoğrafı, 1912

114 / 136 18. Disneyland çalışanları yemekhane sırasında, 1961

115 / 136 19. İlk Woodstock Festivali'nden görüntü, 1969

116 / 136 20. Winnie The Pooh ve Christopher Robin'in ilk hali, 1927

117 / 136 21. Amerika'da 1. Dünya Savaşı sırasında erkek çalışan kalmayınca, kadınlar işe alınmaya başlamıştı. Burada da buz taşıyan kadınları görüyoruz, 1918

118 / 136 22. 1746'da doğan Hannah Stiley'nin 1840'ta çekilen fotoğrafının, bilinen ilk insan fotoğrafı olduğu düşünülüyor.

119 / 136 23. Aldershot Kulübü'nde çıkan Beatles, o gece sadece 18 kişi için çalmıştı. 1 buçuk yıl sona ise ünleri dünyaya yayıldı.

120 / 136 24. Londra'daki ilk yeraltı treni, Edgware Road Station'dan kalkarken, 1862

121 / 136 25. Londra'daki bir müzik dükkanında müşteriler müzik dinliyor, 1955

122 / 136 26. Gaza karşı dayanıklı bebek arabasıyla gezen kadın, Pram, İngiltere.1938

123 / 136 27. Elvis Presley ordudayken, 1958

124 / 136 28. Apartmanda büyüyen bebeklerin yeterince güneş ışığı ve hava alabilmesi için yapılan bebek kafesi, 1937

125 / 136 29. Mayolar yeterince uzun mu diye ölçülüyor. Avrupa'da çok kısa mayolar giyen kadınlara ceza kesiliyordu. 1920

126 / 136 30. Salvador Dali, Raquel Welch'in meşhur portresini bitirdikten sonra, Welch'in eline bir buse kondururken, 1965

127 / 136 31. Londra'da evi bombalarla yıkılan küçük bir kız, kucağındaki oyuncak bebekle oturuyor, 1940

128 / 136 32. Fransız direnişinin önemli ismi Georges Blind, Alman askerleri tarafından kurşuna dizilmeden önce gülümsüyor, 1944

129 / 136 33. "Beni bekle baba!” diye bağırarak koşan küçük çocuk, savaşa giden babasına yetişmeye çalışıyor. 1 Ekim 1940, Kanada

130 / 136 34. İşte savaşla ilgili en meşhur fotoğraflardan biri… 14 Ağustos 1945'te ABD'li bir denizci, hemşireyi öperek savaşın bitişini kutluyor.

131 / 136 35. Audrey Hepburn, evcil ceylanı "ip” ile süpermarkette alışveriş yaparken, 1958

132 / 136 36. İlk modern olimpiyat oyunlarında koşan 3 erkek, 1896

133 / 136 37. Gazete satan Ned Parfett adlı küçük çocuk, Titanik'in battığını duyuran akşam gazetesini satıyor. 16 Nisan 1912

134 / 136 38. Coca Cola, Fransa'da ilk kez satılmaya başladı, 1950

135 / 136 39. "Satılık 4 çocuk, müracaat içeriye” yazılı bir tabela asan anne, utanç içinde yüzünü gizliyor. Şikago, 1948