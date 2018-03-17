Tarihin en acı karesi

İşte tarihin tozlu sayfalarından çıkan ilk kez göreceğiniz fotoğraflar.
Az bilinen tarihi fotoğraflar
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Evine dönüp ailesini bulamayan asker
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1992'de Kış Olimpiyatları
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1961'de Berlin...
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1938'te atmaca ve ıstakoz ile oturan çocuk...
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1924'te ayak izlerini önlemek için kullanılan teknik...
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İtalya 1991'de mülteciler...
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Adolf Hitler 1930'larda Almanya'da.
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Alman Kız Birliği
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Türk bayrağını ve Türk askerini görünce mutluluktan ağlayan Kıbrıs Türk'ü ( Kıbrıs Barış Harekâtı )
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İrlandalı çocuklar, İngiliz birliklerine karşı- Derry, Kuzey İrlanda (1972)
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Muhammed Ali, Cleveland Williams'ı 3. rauntta nakavt etti (1966)
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Işık Katedrali'nde yapılan Nazi mitingi (1937)
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Hendek Harpleri sırasında İngiliz bir fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraf (1917)
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Genç Öncü Savunma, Leningrad (1937)
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JFK'in Capitol'deki cenaze töreni (1963)
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Sovyet ordusunun en iyi keskin nişancılarından biri olan Roza Georgiyevna Shanina (1943)
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2. Dünya Savaşı cephesinde Şükran Günü (renklendirilmiş)
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Güneş ışınlarını kesmeye çalışan kız (1886)
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Kurt Cobain ve kedisi.
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Kullanıldığı halde patlamamış bir top mermisini kontrol eden bir İngiliz askeri, Belçika, 1917
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Renklendirilmiş haliyle, büyük bir patlama gerçekleştiren Vesuvius Yanardağı'nın lavlarında ekmek kızartmaya çalışan ABD askerlerinin verdikleri poz, 18 Mart 1944.
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ABD askerileri tarafından düşürülmüş, Japon ordusuna ait 4 motorlu keşif, kargo ve bombardıman görevlerini icra edebilen deniz uçağı, 24 ekim 1943
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Bosnalı bir Sırp kadın, savaş sırasında hayatını kaybetmiş ve toplu mezara gömülmüş oğlunun kalıntıları üzerine yas tutarken, 1992.
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Her ateşlendiğinde fotoğraf çekme özelliğine sahip olan bir silah, 1938.
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Falkland Adaları'ndaki muharebelerin birinin ardından, Arjantinli askerlerin kasklarını kontrol eden İngiliz askeri, 1982.
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Savaşta teslim olan Japonya'nın askerlerinin, serbest bıraktıkları ABD'li esirlerin önünde eğilmesi, 1945.
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Dünyanın en meşhur hapishanelerinden olan Alcatraz'dan tahliye edilen son mahkumlar, 1963.
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Altın avcıları kar kış demeden Chilkoot geçidini geçerken, 1898.
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Biraz sonra ateşlenecek bir topun önüne bağlanarak infaz edilmeyi bekleyen İran'lı adam, 19. yüzyılın sonları.
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Mont Blanc'da mahsur kalmış arkadaşlarının cesetleriyle poz veren dağcılar, 1895.
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Bebeklerini Doğu Berlin'deki anne babalarına gösteren aile, 1961.
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Savaş sırasında yüzünden yaralanan askerlerin takıp kullanabileceği kişiye özel maskeler yapan Bayan Ladd, 1917.
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Birinci Dünya Savaşı sonrası eve dönen askerlerin bir kısmı savaş yaralarını yüzünde taşıyordu. Amerikalı bir heykeltıraş olan Anna Coleman Ladd bu süreçte eğitimini kullanarak savaşta yüzünü yitiren ya da yüzünden ağır şekilde yaralanan askerler için maskeler yapmaya başladı.
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Ladd’in aralarında bulunduğu iki üç heykeltıraş onları bu karanlık ruh halinden kurtarabilmek ve onların toplum içinde rahat bir şekilde dolaşabilmesini sağlayabilmek için maskeler üretti.
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Açık artırmayla kölelerin satıldığı bir dükkan, 1864.
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Manhattan'ın havadan çekilmiş ilk fotoğrafı, 1906.
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Hitler'in makam koltuğundan kalana oturup poz veren Winston Churchill, 1945.
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1490'lı yıllarda Kızılderili katliamı.
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Pasifik Cephesi, II. Dünya Savaşı'nın en acımasız uygulamalarına sahne oldu.
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731. Birim, savaş boyunca biyolojik ve kimyasal savaş taktikleri geliştirdi.
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Gu¨ney Afrika'da beyazların yas¸adıgˆı bir kasaba. Yerliler ise giremez..
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1942 yılının Temmuz ayında Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde ilerlemekte olan Japon askerleri, bir grup Avustralyalı asker ile karşı karşıya geldi.
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Haziran 1964. Denizde yu¨zmek isteyen siyahi genc¸lere mu¨dahale.
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Askerlerin bir başka kitle tecavüzüne yeltenmemesi için ilerleyen zamanlarda Japon ordusuna özel genelevler kuruldu.
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Rus Askeri, Çenenistan`da Terk Edilmiş Bir Piyanoyu Çalarken, 1994
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Mars`tan Güneş`in Görünüşü, NASA 2005
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1980 Yılında, Ugandalı Bir Çocuk İle Yardım Görevlisi, 1980
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Japonya`da Meydana Gelen Tsunami Ve Ağlayan Kadın, 2011
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Che Guavera`nın Cesedi İle Poz Veren Bolivya Yetkilileri, 1967
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Jack Ruby, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald mahkemeye götürülürken kameralar karşısında öldürdü.
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Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir, 1993 Sudan
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Cumhuriyetçi Askerin Ölümü Karşılayışı Bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.
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11 Eylül`de Dünya Ticaret Merkezi`nden Kendini Atan Bir Çalışan
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John F. Kennedy`nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken, 1963
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Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken, 1970 Dünya Kupası
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Tiananmen Meydanı ve gerçek dik duruş, 1989 Çin
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Andromeda Galaksisi / 1888 yılında Andromeda galaksisinden alınan ilk fotoğraf.
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Eski Başkan Theodore Roosevelt 1910 yılında uçan ilk cumhurbaşkanı oldu.
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En yakışıklı Genç John Wayne
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Pop Art Andy Warhol alışverişte, 1964.
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Taj Mahal'in bilinen ilk fotoğrafı, 1850-1860 lı yıllar
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Bir kadın ayrımcılık nedeniyle beklemek zorunda iken, Elvis Presley bacon ve yumurtasını beklerken, 1965
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Hindistan'da bir halat köprü, 1870
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Albert Einstein'in masası, ölümünden birkaç saat sonra, aynen bıraktığı gibi…New Jersey, Nisan 1955.
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Arnold Schwarzenegger ve arkasındaki Başkan George Bush, kızak kayarken, 1991
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Peatnus'un orijinal sesleri.
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Adele Ross Giyim, 1966, anti-mini etek reklamları
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1950 – Dört yaşındaki Bill Clinton.
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1936 – Bilinen en eski araç akrobasisi fotoğrafı
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Berlin 1945 – Bir Alman çocuk sigara için babasının Demir Hacını satmaya çalışırken
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Hiroşima, 1945 – Atom bombasının kör bıraktığı bir kız çocuğu
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Navajo Kabilesi Şifacısı, Kaliforniya Yıl 1904
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Piramitlerin Üzerindeki Zeplin, Mısır Yıl 1931
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Tıp Fakültesi Öğrencileri Kaliforniya Yıl 1890
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Üretimden Yeni Çıkan B17 Ağır Bombardıman Uçağı, Seattle Yıl 1942
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Jüpiter Tapınağı kalıntıları Lübnan yıl (1870-85)
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Sovyet Nükleer denemesi Semipalatinsk test alanı Kazakistan, yıl 1965
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Adolf Hitler'in küçük kız kardeşi Paula Hitler, Berlin Yıl 1945
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Amerika'ya gitmeden önce genç Arnold Munich'te bir arkadaşıyla Octoberfest kutlamalarında, Yıl 1967
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Ringling Kardeşler Sirkine ait bir fil trenden iniyor, New York Yıl 1963
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Panzer Bölüğü Hareket Halinde, Fransa Yıl 1940
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Filipinler'den Gelen Yerliler Coney Adasında Teşhir Ediliyor, New York Yıl 1905
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İlk Superbowl Finalinden Devre Arası Görüntüsü, Los Angeles 1967
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Kore'den Bir Evli Çift Görüntüsü Yıl 1904
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Güzel Bir Cayenne Kadını Oklahoma, Yıl 1890-1904
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Kaliforniya'da Sergilenen Gandhi'nin Tüm Serveti! Yıl 1948
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Berlin Duvarı İnşaa Edilirken Yıl 1961
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Evlilik Programlarının İlkel Atası, Kaliforniya Yıl 1901
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IRA Mensubu Kadınlar Sokakta Arama Yapıyorlar, İrlanda Yıl 1972
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Hindenburg Faciasından Kurtulan Bir Yaralı Sigara İçiyor, New Jersey Yıl 1937
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Batı Almanya'ya Kaçış, Berlin Yıl Bilinmiyor
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Tıp Fakültesinde Ders İşleniyor, Yıl 1910
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I. Dünya Savaşının En Kanlı Muharebelerinden Biri Olan Somme'nin Yaratığı Yıkım, Fransa Yıl 1916
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Okuldaki tarih dersleri pek çoğumuz için derin bir uykuyu ifade ediyordu. Tanık olmadığımız, ancak insanlığın geçmişindeki önemli dönüm noktalarını içeren tarihi, kitaplardan okumak ya da masal gibi dinlemek oldukça sıkıcıydı çünkü. Ancak iş, tarihe tanıklık eden, o önemli anların hafızalara kazınmasını sağlamış fotoğraf karelerine gelince, her şey değişiyor. İsimsiz fotoğrafçılar sayesinde kültür hayatımıza katılmış olan bu nadir tarihi fotoğraflar sayesinde, tarihe tanıklık etmiş kadar olacaksınız.</p><p>1.Nazi selamı yapmayı reddeden adam, 1936
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2.Nikola Tesla, laboratuvarında "Magnifying Transmitter” adlı dünyanın en güçlü radyo vericisinin arkasında otururken.
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3.Katolik bir kadın ile protestan kocasının mezar taşları, Hollanda, 1888
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4. 2. Dünya Savaşı sırasında yeni bir çift ayakkabı alan Avusturyalı çocuğun sevinci
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5. Boston Maratonu'na katılan ilk kadın olan Kathrine Switzer'ı durdurmaya çalışan yarış organizatörleri. 1967'deki maraton sonrasında Switzer, maratonu bitiren ilk kadın oldu.
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6. Tutankamon'un mezarı girişindeki bozulmamış mühür. Mezar açılmadan önce 3245 yıl boyunca bozulmadan kalmıştı. 1922
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7. Eyfel Kulesi boyanırken, 1932
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8. Vietnam Savaşı'na katılan, adı bilinmeyen asker, 1965
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9. İsveç'te arabaların sol taraftan değil sağ taraftan gitmesi kararı alındıktan sonraki ilk sabah, 1967
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10. Hayvanlar tıbbi terapi için kullanılırken, 1956
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11. Hayat Öpücüğü. Yüksek voltajlı elektrik hattında çalışan bir işçi akıma kapılınca, iş arkadaşı onu hayata döndürmek için suni teneffüs yapıyor, 1967
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12. Kadınların tek parça mayo giyebilmesi için kampanya yapan Anette Kellerman'ın fotoğrafı. Kellerman bu iddiası yüzünden "ahlaksızlık” ettiği söylenerek tutuklanmıştı. 1907
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13. İngilizlerin Antarktika keşfi sırasında çekilen fotoğrafta, ünlü kaşif Grotto'yu görüyoruz. Tarih: 5 Ocak 191
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14. 106 yaşındaki Ermeni kadın evini koruyor, 1990
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15. Albert Einstein, Long Island'daki Nassau Burnu'nda bulunan evinde, 1939 yazı.
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16. Brooklyn Köprüsü'ndeki boyamacılar, 1914
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17. Titanik'in su üzerinde çekilen son fotoğrafı, 1912
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18. Disneyland çalışanları yemekhane sırasında, 1961
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19. İlk Woodstock Festivali'nden görüntü, 1969
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20. Winnie The Pooh ve Christopher Robin'in ilk hali, 1927
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21. Amerika'da 1. Dünya Savaşı sırasında erkek çalışan kalmayınca, kadınlar işe alınmaya başlamıştı. Burada da buz taşıyan kadınları görüyoruz, 1918
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22. 1746'da doğan Hannah Stiley'nin 1840'ta çekilen fotoğrafının, bilinen ilk insan fotoğrafı olduğu düşünülüyor.
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23. Aldershot Kulübü'nde çıkan Beatles, o gece sadece 18 kişi için çalmıştı. 1 buçuk yıl sona ise ünleri dünyaya yayıldı.
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24. Londra'daki ilk yeraltı treni, Edgware Road Station'dan kalkarken, 1862
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25. Londra'daki bir müzik dükkanında müşteriler müzik dinliyor, 1955
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26. Gaza karşı dayanıklı bebek arabasıyla gezen kadın, Pram, İngiltere.1938
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27. Elvis Presley ordudayken, 1958
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28. Apartmanda büyüyen bebeklerin yeterince güneş ışığı ve hava alabilmesi için yapılan bebek kafesi, 1937
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29. Mayolar yeterince uzun mu diye ölçülüyor. Avrupa'da çok kısa mayolar giyen kadınlara ceza kesiliyordu. 1920
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30. Salvador Dali, Raquel Welch'in meşhur portresini bitirdikten sonra, Welch'in eline bir buse kondururken, 1965
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31. Londra'da evi bombalarla yıkılan küçük bir kız, kucağındaki oyuncak bebekle oturuyor, 1940
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32. Fransız direnişinin önemli ismi Georges Blind, Alman askerleri tarafından kurşuna dizilmeden önce gülümsüyor, 1944
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33. "Beni bekle baba!” diye bağırarak koşan küçük çocuk, savaşa giden babasına yetişmeye çalışıyor. 1 Ekim 1940, Kanada
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34. İşte savaşla ilgili en meşhur fotoğraflardan biri… 14 Ağustos 1945'te ABD'li bir denizci, hemşireyi öperek savaşın bitişini kutluyor.
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35. Audrey Hepburn, evcil ceylanı "ip” ile süpermarkette alışveriş yaparken, 1958
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36. İlk modern olimpiyat oyunlarında koşan 3 erkek, 1896
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37. Gazete satan Ned Parfett adlı küçük çocuk, Titanik'in battığını duyuran akşam gazetesini satıyor. 16 Nisan 1912
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38. Coca Cola, Fransa'da ilk kez satılmaya başladı, 1950
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39. "Satılık 4 çocuk, müracaat içeriye” yazılı bir tabela asan anne, utanç içinde yüzünü gizliyor. Şikago, 1948
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40. Norveç'e ilk muz nakliyatı, 1905
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