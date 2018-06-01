Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!

Sevgilisi tarafından eve kapatılan ve saatlerce işkence gören Martha Dolak'ın tek gözü sevgilisi tarafından yapılan işkance sonucu kör oldu.

Sevgilisi tarafından rehin alınıp işkence edilen model çektiği selfie sayesinde kurtuldu

1 / 17 Sevgilisini Güney Londra'daki evine çağırdıktan sonra kapıları kilitleyen Michael Goodwin tarafından vahşice dövülen genç model Martha Dolak'ın bir gözü kör oldu.

2 / 17 Kafatasında çatlaklar oluşan Dolak, 21 saat boyunca evde zorla tutularak işkenceye maruz kaldı.

3 / 17 Yüz ve kafatasında kırıkların yanı sıra beyin kanaması da geçiren ve optik siniri hasar gördüğü için tek gözü kör olan kadın, "Öleceğimi düşünüyordum" dedi.

4 / 17 Eve kilitlendiğini anlayınca pencereden atlamak için cam kenarına giden Dolak, birdenbire bir acı hissettiğini ve sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Genç kadın gözlerini açtığında acı içindeydi ve zorlukla hareket ediyordu.

5 / 17 Erkek arkadaşının bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın, korkunç yaralarını gösteren bir selfie çekeren bir arkadaşına yolladı.

6 / 17 Bu sayede polisin haberdar edilmesi ile Martha, saatler süren korku dolu işkenceden kurtarıldı.

7 / 17 Selfie çekerken yakalanan genç kadın, eski sevgilisinin bunun üzerine kafasına tekme atıp onu tekrar bayılttığını söyledi.

8 / 17 Eve gelen ekipler kadını baygın halde bulurken cani sevgili evi çoktan terk etmişti.

9 / 17 Polisler kendisini ararken genç kadının kaldırıldığı hastaneye giderek ona merdivenden düştüğünü söylemesini isteyen adam kısa süre sonra yakalanmaktan kurtulamadı.

10 / 17 Genç modele işkence yapan Goodwin 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11 / 17 İkilinin 18 aydır birlikte oldukları ve Goodwin'in sevgilisine sürekli küfürler ederek kaba davranışlarda bulunduğu açıklandı.

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