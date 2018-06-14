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TEM Otoyolu'nda Ramazan Bayramı yoğunluğu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.06.2018 07:15 | Son Güncelleme

Bayram tatili için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu, trafik durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam ve gece saatlerinde TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'ndan D-100 Karayolu'na yönelenler bu yolun da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. İşte fotoğraflar...

İstanbul çıkışında bayram trafiği

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Özellikle Ankara istikametinde yolun iki şeride düştüğü Kuruçeşme Hatipköy mevkisinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.
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D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde de uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında trafik normal akışında seyretti.
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Öte yandan otoyolda belirli aralıklarla konuşlanan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıp, aracı bozulanlara yardımcı oldu.
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Anadolu Otoyolu Düzce kesimi ve Bolu Dağı Tünel geçişinde de yoğunluk yaşandı.
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Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Anadolu Otoyolu'ndaki yoğunluğun yarın resmi tatilin başlayacağı öğle saatlerinde daha çok artacacağı belirtiliyor.
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TEM Otoyolu Ramazan Bayramı Kocaeli D-100 Karayolu

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