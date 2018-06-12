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Trump ve Kim görüştü! Tarihi zirveye damga vuran kareler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.06.2018 06:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ilk kez bir araya getiren tarihi zirve Singapur'da başladı.

İki lider ülkenin Sentora adasında yer alan Capella Hotel'de bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un aynı masada

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ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmaya yönelik tarihi zirve Singapur’da başladı.
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İşte tarihi zirveden kareler...
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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore Singapur tarihi zirve

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