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Tüm yurtta Çanakkale Zaferi coşkusu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı nedeniyle yurdun dört bir noktasında etkinlikler düzenlendi.

İşte etkinliklerden kareler...

Çanakkale Zaferi coşkusu

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Anahtar Kelimeler:
ABD Senatosu Adalet Komisyonu Çanakkale anma töreni

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