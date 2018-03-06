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Dünya bu Türk'ü konuşuyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Sokakta yürürken dikkatini çeken insanları İllustrator'le gündelik hayattan fotoğrafladığı kareler içine yerleştirince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Buna imzasını atan kişi ise yaptığı çalışmalarla dünyanın dikkatini çekmeyi başaran mimar Hakan Keleş.

Hakan Keleş'in çizimleri dünyada yankı uyandırdı

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Hakan Keleş, Güliver'in Gezileri isimli hikayeden esinlenerek oluşturduğu çizimlerle dış basının da dikkatini çekmeyi başardı.
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Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Hakan Keleş, fotoğrafladığı sokağın üzerinde çeşitli teknikler kullanarak çizim yapıyor.
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Güliver'i esir alan cüceler yani Liliputlar'dan esinlenen Hakan Keleş, yolda yürüyen insanlardan etkilenerek kendi Liliputlarını çizmeye başlamış.
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Başta cinsiyetsiz karakterlerle çalışmalarına hayat veren Hakan Keleş, çizimlerinin mekanın niteliğine odaklanan soyut tipler olmasına özen göstermiş.
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Bilinçli seçimlerle hareket etmediğini söyleyen Hakan Keleş, bazen çizdiği yaratıkların sokağı gördükten sonra yolda yürürken aklına geldiğini, fotoğrafı çekip yaptığını söylüyor, bazense mekandan etkilenerek beğendiği fotoğraflara yaratıklar yerleştirdiğini söylüyor.
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Hakan Keleş'in illüstrasyonlar arasında Nasreddin Hoca, Aşık Veysel, Cem Karaca, Ahmet Kaya gibi isimler ile günlük hayattan insanlar yer alıyor.
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İşte Hakan Keleş'in dünyada da yankı uyandıran birbirinden ilginç o çizimleri...
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Anahtar Kelimeler:
Hakan Keleş Çizim

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
çOK GÜZEL BEN ŞAHSEN ÇOK BEĞENDİM. ELLEREN SAĞLIK
SÜPER OLMUŞ
ÇEKİLEN YERLERİN HEPSİ, ESKİŞEHİR DE ÇEKİLMİŞ OLABİLİR...
vaaaayyyy süper
eskişehir burası 26 köprübaşı odunpazarı bağlar eski otogar daha bir çok yerden mekanlar var
TEK KELİME İLE SÜPER.BU KADAR YALIN BU KADAR ETKİLEYİCİ BU KADAR GÜZEL OLABİLİR.
harika
eskişehir burası adalar bağlar odunpazarı köprübaşı daha bir çok yerden kare var ama güzel olmuş
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