İşte geçmişe ışık tutan erken seçim zamanları.

Türkiye'nin erken seçim tarihi

1 / 9 İşte Türkiye'nin erken seçim tarihi.

2 / 9 Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’nin isteğiyle seçimler bir yıl öne, 27 Ekim 1957’ye alındı.

3 / 9 7 Eylül 1987’de siyasi yasakların kaldırılmasıyla ilgili referandumda “Hayır”ı savunan Başbakan Turgut Özal, sandıktan “Evet” çıkınca erken seçim kararı aldı.

4 / 9 15-16 Haziran 1991’de yapılan ANAP genel kongresinde genel başkanlığa seçilen Mesut Yılmaz, ANAP'ın iktidar partisi olması nedeniyle, Yıldırım Akbulut’un istifası üzerine başbakanlık görevine getirildi. Yeni ANAP yönetimi 1992 Kasım'ında yapılacak olan genel seçimleri daha erken bir tarihte yapılması kararı aldı.

5 / 9 Tansu Çiller başbakanlığında 5 Ekim 1995'te kurulan DYP azınlık hükümeti 15 Ekim’de TBMM'de yapılan oylamada güvenoyu alamadı. Başarısız güven oylamasının ardından, 16 Ekim'de bir araya gelen Çiller ve Baykal erken seçime gidilmesi koşuluyla DYP-CHP hükümetinin kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

6 / 9 30 Haziran'da Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve DYP’den ayrılanların kurduğu Demokratik Toplum Partisi (DTP) Hüsamettin Cindoruk'la birlikte CHP’nin dışarıdan desteğiyle ANASOL-D Hükümeti'ni kurdu. Mesut Yılmaz ile Deniz Baykal arasında varılan mutabakatla, Aralık 2000'de yapılması gereken milletvekilliği seçiminin yerel seçimlerle birleştirilerek 18 Nisan 1999 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

7 / 9 Öcalan’ın yakalanmasının ardından sandıktan birinci parti olarak çıkan DSP, ANAP ve MHP’yle koalisyon kurdu. 3 yıl görevde kalan bu hükümetin iktidarında Türkiye’de büyük Marmara depremi, ekonomik kriz, anayasa kitapçığı fırlatma krizi ve Ecevit’in sağlık sorunları yaşaması gibi birçok gelişme yaşandı.

8 / 9 Bu gelişmeler sırasında koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Temmuz 2002 günü yaptığı açıklamada 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılmasını istedi.