Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...

Bir zamanların unutulmaz yüzleri arasında yer alan ünlü sunucu Emma Willis, vücudunun zamana yenik düştüğünü söyleyerek göğüslerinin sarktığını söyledi.

Emma Willis'ten olay yaratan itiraf

1 / 21 42 yaşındaki ünlü sunucu Emma Willis, katıldığı programda, vücudunun zamana yenik düştüğünü ve çok beğenilen göğüslerinin sarktığını itiraf etti.

2 / 21 Çarpıcı yıldız, bir zamanlar ünlü iç çamaşırı markasının vazgeçilmez yüzüydü.

3 / 21 Şimdilerde evli ve 2 çocuk annesi olan Emma Willis, katıldığı programda yaptığı göğüs itirafıyla seyircileri güldürdü.

4 / 21 Emma, iki çocuk doğurmanın bir bedeli olduğunu kabul etti.

5 / 21 Çok beğenilen göğüslerinin, hamilelik sonrası sarktığını söyledi ve: "Neredeyse göbeğine değiyorlar." dedi.

6 / 21 Hamileyken bacaklarını tıraş etmekte bile zorlandığını söyleyen güzel, 8 yıllık eşi Matt Willis'in, kendisine banyoda yardım ettiğini söyledi.

7 / 21 Emma: "Matt bacaklarımı benim için traş ediyor. Çünkü hamileyken ayaklarını bile göremiyorsun."

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