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Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

42 yaşındaki yıldız, katıldığı programda yaptığı itirafla hem seyircileri güldürdü hem de sosyal medyada olay oldu.

Bir zamanların unutulmaz yüzleri arasında yer alan ünlü sunucu Emma Willis, vücudunun zamana yenik düştüğünü söyleyerek göğüslerinin sarktığını söyledi.

Emma Willis'ten olay yaratan itiraf

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42 yaşındaki ünlü sunucu Emma Willis, katıldığı programda, vücudunun zamana yenik düştüğünü ve çok beğenilen göğüslerinin sarktığını itiraf etti.
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Çarpıcı yıldız, bir zamanlar ünlü iç çamaşırı markasının vazgeçilmez yüzüydü.
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Şimdilerde evli ve 2 çocuk annesi olan Emma Willis, katıldığı programda yaptığı göğüs itirafıyla seyircileri güldürdü.
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Emma, iki çocuk doğurmanın bir bedeli olduğunu kabul etti.
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Çok beğenilen göğüslerinin, hamilelik sonrası sarktığını söyledi ve: "Neredeyse göbeğine değiyorlar." dedi.
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Hamileyken bacaklarını tıraş etmekte bile zorlandığını söyleyen güzel, 8 yıllık eşi Matt Willis'in, kendisine banyoda yardım ettiğini söyledi.
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Emma: "Matt bacaklarımı benim için traş ediyor. Çünkü hamileyken ayaklarını bile göremiyorsun."
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Emma Willis doğum evlilik göğüs itiraf

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