Ünlü yıldızlardan olay yatak odası itirafları

Beyonce, The Louvre müzesinde cinsel ilişkiye girmek istiyor. En sevdiği şehir olan Paris'te yer alan The Louvre (Apesh*t şarkısının müzik videosunun neden The Louvre müzesinde çekildiğini de böylece anlamış oluyoruz.) müzesinde ilişkiye girmek istediğini söyleyen Beyonce'un bir diğer fantezisi de, ilişki moduna girebilmek için kırmızı şarap içip meyve yiyerek 90's R&B müzikleri dinlemek.