"11. Ulusal Zeytinyağı Oskarları Ödül Töreni"

GAZİANTEP (AA) - Zeytin Dostu Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) iş birliğiyle düzenlenen "11. Ulusal Zeytinyağı Oskarları"nda en iyi üreticiler ödüllendirildi.

Zeytin Dostu Derneği Başkanı Murat Çetin, kentteki otelde düzenlenen programda derneğin 2006 yılında zeytinin önemini anlatmak adına gönüllüler tarafından kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının, Türkiye ve dünyada zeytinin korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Çetin, bunun yanında üreticileri ve tüketicileri her anlamda bilinçlendirmek istediklerini, bunun için de aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Çetin, törene katılan firma sayısının her geçen gün arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zeytin, Mezopotamya'dan dünyaya yayılmıştır. Mardin'in Derik ilçesinde bulunan zeytinler, dünyanın ilk zeytinleri diyebiliriz. Onun için zeytinin ana vatanı bizim coğrafyadır. Türkiye, son yıllarda yapılan dikimlerle en çok zeytin ağacı olan ikinci ülke konumuna geldi. Türkiye'de 41 ilde zeytin üretimi yapılmaktadır. Dünyada 194 milyon toplam yağ üretimi varken bunun sadece 3 milyon tonu zeytinyağıdır."