15 Temmuz'da hainler terör örgütüne bile atılmayan bombalarla saldırdılar!

Yıllardır sızdıkları devleti, hükümeti devirerek askeri darbeyle tam anlamıyla işgal etmek isteyen FETÖ, buna ulaştıracak planlamayı da kritik noktaları ele geçirme üzerine kurmuştu. FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde devletin kritik noktalarını hedef aldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, saldırıların önemli bir kısmı Başkent Ankara’da yaşanırken darbeciler PKK’nın üzerine atmadığı bombaları devletin bu kurumlarına ve direnen vatandaşların üzerine atmada bir sakınca görmediler. SONİC PATLAMA SESLERİ YANKILANDI



Uzun günün ilk anlarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı ziyaret ederek MİT’e ulaşan saldırı ihbarını iletti. Bu doğrultuda, bütün birliklerin yerlerinden ayrılmamaları ve uçakların havalanmamaları doğrultusunda ilk emirler yayınlandı. Ancak fark edildiklerini anlayan darbeciler harekete geçerek kalkışma planlarını öne çekti. Kalkışmanın ilk dakikalarında kendilerinden olmayanları derdest etmeye başlayan cuntacılar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı da rehin aldı. Genelkurmay’da çatışmaların başlaması, halkın akın etmesi üzerine darbeciler F16'larla alçak uçuş yaptırarak vatandaşı geri püskürtmeye çalıştı. Yapılan operasyonla kalkışmanın Genelkurmay bölümünde 200'e yakın darbeci teslim alınırken, 31 sivil ve kolluk görevlisi şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı.

ÖZEL HAREKAT ANITI



15 Temmuz'da darbecilerin harekete geçtiği dakikalarda bir başka hedef ise Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Özel Harekat ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı oldu. Darbeciler, kendilerine en şiddetli karşılık verecek olan PÖH'lere sinsice saldırdı. Savaş uçakları tarafından bombalanan Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bulunan 53 polis şehit oldu. Operasyon amacıyla kullanılan polis helikopterleri de kullanılamaz hale geldi. Gölbaşı PÖH'ün girişine o gece şehit edilenlerin anısına isimlerin yazdığı "Özel Harekat Anıtı" dikildi. O BİR SEMBOL



Darbenin merkez üssü Akıncı'dan sonraki cuntacıların kullandığı önemli karargah olan Özel Kuvvetler Komutanlığı da o gece şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kahramanlığına şahitlik etti. 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Halisdemir, ÖKK'yı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdü. Halisdemir, olay yerinde darbeci askerler tarafından kurşunlanarak şehit edildi ancak direnişin sembol ismi oldu. Şehit edildiği yere ise Halisdemir'in anıtı dikilirken, yere dökülen kanı ise çerçeve içine alındı.

HELİKOPTERDEN MERMİ YAĞDI



15 Temmuz'da ciddi çatışmaların yaşandığı kritik noktalardan biri de MİT idi. Darbeciler, helikopterlerden yağmur gibi mermi yağdırdı. İçerdeki personelin yanı sıra vatandaşlar da darbecilerin şiddetli tepkisine maruz kaldı. Etimesgut'ta yapılan yeni yeni bina MİT'in yeni adresi olacak. GAZİ MECLİS



O gece vatandaşlar gibi siyasiler de önemli bir sınav verdi. Darbe girişimi olduğu anlaşılınca dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman genel kurul oturumunu açarken darbeye karşı siyaset birlik mesajı verdi. Siyasetçiler bu hareketleriyle meydanlara çıkan halka da moral aşılamış oldu. Ancak gözleri dönen darbeciler F16'lar ile milletin iradesi olan Meclis’i bombalamaktan çekinmedi. Meclis kapıları da saldırı girişleri için otobüslerle kapatılırken, Dikmen kapısına gelen tank personeli teslim alındı. Bu çatışmalarda meclis polislerinden ikisi ağır olmak üzere on dördü yaralandı. Gazi Meclis'e saldırı önemli bir psikolojik ayaktı ve vatandaş güvenlik güçlerinin direnişi ile darbeciler püskürtüldü. Meclis bahçesine atılan bombanın düştüğü alan çadır içine alınarak müze yapıldı.

MİLLET KÖR EDİLECEKTİ



Her darbenin ilk hedefi olan TRT FETÖ'cülerin de hedefleri arasındaydı. TRT binasını işgal ederek istedikleri yayını yaparak vatandaşların genel durum gidişatını öğrenmesine engel olacaktı. Rejiyi derdest eden cuntacılar spikeri de darbe bildirisi okuttu. Bildirinin “korsan” olduğu açıklanmasıyla vatandaşların TRT binasına akın etmesi ve geri alınması bir oldu. ÇATIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ



Darbecilerin kendilerine tehdit gördükleri adreslerden biri de Ankara Emniyet Müdürlüğü idi. FETÖ'cülerin, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ilk hedefleri olurken, 6 tank, Skorsky helikopter ve F-16 ile ateş altına aldı. Polis sabaha kadar cuntacılara direnirken, bu mücadeleye vatandaşlar etkin mücadele verdi. Darbecilerin kontrolündeki tanklara el konulurken, askerler ise gözaltına alındı. 9 polis o gece şehit edildi. Bombalanması sonucu büyük zarar gören tarihi bina yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. VATANDAŞIN ÜSTÜNE F16 BOMBASI



15 Temmuz gecesi darbecilerin hedeflerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Jandarma Genel Komutanlığı karşısında olan Külliyeyi işgal etmeye kalkan cuntacılar halkın üzerine bomba yağdırdı. Külliye üzerinde uçan F-16 ve helikopterlerden, orada bekleyen polis ve vatandaşların üzerine ateş açıldı. En son olarak sabah saat 06.23'te Külliyesi'ye bomba atıldı. Gece boyu yapılan direnişin sonucu 29 kişi şehit edilirken yüzlerce kişi yaralandı.

ŞEHİTLERİN ANISI BURADA YAŞATILACAK



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kahramankazan ilçesinde yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin gelecek yıl ziyarete açılması planlanıyor. Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz 2016'da 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'a kurulacak 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin yapımının hızla sürdüğü bildirildi. 10 bin metrekare alanda inşası süren, 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip müzenin 15 Temmuz 2019 tarihinde hizmete girmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 2019'DA TAMAMLANACAK



"15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyaları sergilenerek, anıları yaşatılacak, interaktif uygulamalar, darbe girişiminin engellenmesi sırasında kullanılan araç lastikleri, saman balyaları gibi materyaller sergilenecek, görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak. İnşaat çalışmaları süren müzenin 15 Temmuz 2019’a kadar tamamlanması planlanıyor.”