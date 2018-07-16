İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çok sayıda vatandaş, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen anma programına katıldı.
Belediye binası önünde çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi.
Gecede, Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması, sinevizyon ekranlarından Saraçhane'de bulunan vatandaşlara izletildi.
Bu arada bazı vatandaşlar, Saraçhane'deki alanda bulunan Türk Kızılayı aracında kan bağışında bulundu. Kan vermek isteyen vatandaşlar, kuyruk oluşturdu.
Vatandaşlardan Fatih Seçen, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Saraçhane'de ve diğer yerlerde şehit düşenler için kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Keşke o zaman kanımı verseydim, şehit olsaydım." ifadesini kullandı.
Öte yandan ellerindeki ay yıldızlı Türk bayraklarıyla alanı dolduran çok sayıda vatandaş, çalınan marş, ezgi ve şarkılara eşlik etti.
Program kapsamında saat 00.13'te tüm camiler ve Saraçhane'deki Şehzadebaşı Camisi'nde sela okundu.
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