2018 Dini Günler Takvimi: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman?

MİRAÇ KANDİLİ

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdicen anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Miraç Kur'an'da Necm Suresi 13-18. ayetlerde geçer. Muhammed'in (SAS) gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Miraçta Hz. Muhammed’in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer. Bundan sonraki âleme yeryüzündeki varlıklar geçemez.

BERAT KANDİLİ

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: (Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]