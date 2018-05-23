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24 Haziran'da, AK Parti milletvekili adayı 5 ismin FETÖ ile fotoğrafı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 07:17 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday olan 5 ismin FETÖ lideri Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

24 Haziran'da, AK Parti milletvekili adayı 5 ismin FETÖ ile fotoğrafı çıktı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Pensilvanya'ya gidip FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile fotoğraf çektiren ve namaz kılan 12 AK Partili milletvekilinden 5'i yeniden ve seçilecek sıralardan aday gösterildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray'dan 1. sıra, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik Burdur'dan 1. sıra, AK Parti Siirt eski Milletvekili Osman Ören, Siirt'ten 1. sıra adayı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, seçim bölgesi olan Bitlis'ten İstanbul'a alınarak, 5. sıradan aday gösterildi. Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Kayseri 5. sıradan aday oldu.

Fotoğraftaki isimlerden Adana eski milletvekili Fatoş Gürkan, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat da yeniden aday adayı olmuştu ancak bu iki isim, aday listesinde kendilerine yer bulamadı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye giderek Fethullah Gülen'i ziyaret eden AK Partili bazı vekillerin 24 Haziran'da seçilebilecek yerlerden aday gösterilmesiyle ilgili olarak "AK Parti’nin FETÖ ile mücadele konusundaki yapısını, tutarsızlığını ortaya koyması açısından ilginç" dedi.

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