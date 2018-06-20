24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var

Mühürsüz oy pusulaları ve usulsüzlük tartışmalarının damga vurduğu 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumu sonrası gündeme gelen ‘sandık güvenliği’ tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde yaptığı, 'Seçim sandıkta kazanılır' şeklindeki açıklamaları, kamuoyunda, sandık güvenliği konusunda tartışma yarattı.

MUHALEFETİN 'SANDIK' EKSİĞİ



Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İstanbul’da, 28 bin 763 sandık kurulacak. 10 milyon 559 bin 686 kişi ise sandığa gidecek. HDP, bu sandıklardan 1200’üne sandık görevlisi veremedi, bu yüzden eksiği müşahitlerle tamamlamaya çalışıyor. İyi Parti ise sandık görevlisi olarak 6 bin 600 kişi görevlendirdi. Geri kalan yerlerin yüzde 70’ini müşahitlerle tamamlayan İyi Parti’nin yüzde 30’luk bir eksikliği bulunuyor. Resmi olarak sandık görevlisi veremeyen Saadet Partisi’nin de 8 bin müşahit eksikliği var. Sandıkların tamamını dolduran CHP ise ek müşahit başvuruları alıyor. Siyasi partiler, “Bu seçim gelecek meselesi. Tüm yurttaşlar oyunu kullandıktan sonra sandığına sahip çıksın” diyerek yurttaşları müşahit olmaya, avukatları ise okullarda görev almaya çağırıyor.