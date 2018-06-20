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24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde İstanbul’da kurulacak yaklaşık 29 bin sandıkta 10 milyon kişi oy kullanacak. HDP 1200 sandığa görevli veremedi, İYİ Parti’nin yüzde 30’luk eksiği var, Saadet Partisi’nin müşahit eksiği ise 8 bin.

Mühürsüz oy pusulaları ve usulsüzlük tartışmalarının damga vurduğu 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumu sonrası gündeme gelen ‘sandık güvenliği’ tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde yaptığı, 'Seçim sandıkta kazanılır' şeklindeki açıklamaları, kamuoyunda, sandık güvenliği konusunda tartışma yarattı.

MUHALEFETİN 'SANDIK' EKSİĞİ

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İstanbul’da, 28 bin 763 sandık kurulacak. 10 milyon 559 bin 686 kişi ise sandığa gidecek. HDP, bu sandıklardan 1200’üne sandık görevlisi veremedi, bu yüzden eksiği müşahitlerle tamamlamaya çalışıyor. İyi Parti ise sandık görevlisi olarak 6 bin 600 kişi görevlendirdi. Geri kalan yerlerin yüzde 70’ini müşahitlerle tamamlayan İyi Parti’nin yüzde 30’luk bir eksikliği bulunuyor. Resmi olarak sandık görevlisi veremeyen Saadet Partisi’nin de 8 bin müşahit eksikliği var. Sandıkların tamamını dolduran CHP ise ek müşahit başvuruları alıyor. Siyasi partiler, “Bu seçim gelecek meselesi. Tüm yurttaşlar oyunu kullandıktan sonra sandığına sahip çıksın” diyerek yurttaşları müşahit olmaya, avukatları ise okullarda görev almaya çağırıyor.

'MÜŞAHİTLİK' ÇAĞRISI

HDP Seçim İşleri İl Eşbaşkanı Cengiz Uzuner, partisinin 1200 müşahit eksikliği olduğunu belirterek, “Hızlıca eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ancak sandık görevlileri sandıkların başında olsa dahi sandığa esas sahip çıkması gereken halktır. Bizler yapılan açıklamalardan, daha önceki yaşanmışlıklardan her türlü hile ve hurdanın yapılacağını biliyoruz. Tüm yurttaşları oyların sayımının yapılacağı saatte sandık başına davet ediyoruz. Ayrıca, yurttaşların seçim günü müşahit olarak görev almasını istiyoruz. Görev almak isteyen yurttaşlar partimizin il ve ilçe binalarına giderek başvuru yapsınlar” dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yine iş CHP ye düşüyor açıkları kapatacak
SEÇİMLERDE HİLEYİ KİM YAPIYOR..HİLE DEYİNCE AKLA KİM GELİYOR..DİĞER PARTİLER NEDEN GELMİYOR ACABA..OY ÇALMAK DA KUL HAKKI DEĞİLMİ O ZAMAN NERDE ALLAH KİTAP
Daha seçim sandığına müşahit gönderemeyen bir partininin cumhurbaşkanı olacağım diye aday göstermesi traji komik. Anlıyorum insanlar sizinle aynı düşüncede fakat cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine başka bir partiyi destekleyerek sadece milletvekilliği konusunda aday olmaları bence daha mantıklı.
müşahit eksiği varsa seçmen sayısı yetersiz demektir. yani % 0,25 lik parti demektir seçime alınmasın bence % 0,25 lik partiler
Geçen seçim 30 bin müşahit kartını oy ve ötesine LDP verdi. Ysk bu seçime sokmayarak cezalandırdı LDP yi
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