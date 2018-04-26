3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

Terör örgütü PKK/PYD tarafından zorla örgüte dahil edilen ve sakinleştirici ile tutulan çocuk ve kadınlar yaşadıklarını anlattı. Terörist bir kadın, DEAŞ'lı teröristlerin PYD ile birlikte hareket ederek Türk askerlerine bombalı tuzak kurduğuna şahit olduğunu söyledi. Çocuk yaştaki bir terörist ise eğitimi İranlı bir grubun verdiğini aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek için başlattığı ve başarılı bir şekilde tamamladığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yakalanan kadın ve çocuk teröristler örgütün iç yüzünü anlattı.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından zorla örgüte götürülen çocuklar, örgüt tarafından infaz edilmekten korkanlara her gün sakinleştirici verildiğini ifade ederken, bir kadın terörist ise örgütün DEAŞ'la birlikte çalıştığına şahit olduğunu itiraf etti.

"HER GÜN SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇLAR VERİYORLAR"

17 yaşlarındaki B.H. ve N.S. zorla götürüldükleri yerde yaşadıkları psikolojik işkence, pişmanlık ve korkularını hala unutamadıklarını söyledi.