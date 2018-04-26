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3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Teslim olan 3 kadın terörist PKK'nın çirkin yüzünü anlattı. 17 yaşındaki genç kızın itirafları kan dondurdu. Örgüte zorla sokulduğunu söyleyen kız kendilerinin ve bir çok kişinin verilen sakinleştirici ile örgütte tutulduklarını söyledi. Bir kadın terörist ise PYD'ye çalışan DEAŞ'lı teröristleri bomba yerleştirirken gördüğünü anlattı. Bir diğer terörist ise Örgütün her gün kendilerine, korkularını bastırmak için sakinleştirici ilaç verdiğini söyledi

Terör örgütü PKK/PYD tarafından zorla örgüte dahil edilen ve sakinleştirici ile tutulan çocuk ve kadınlar yaşadıklarını anlattı. Terörist bir kadın, DEAŞ'lı teröristlerin PYD ile birlikte hareket ederek Türk askerlerine bombalı tuzak kurduğuna şahit olduğunu söyledi. Çocuk yaştaki bir terörist ise eğitimi İranlı bir grubun verdiğini aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek için başlattığı ve başarılı bir şekilde tamamladığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yakalanan kadın ve çocuk teröristler örgütün iç yüzünü anlattı.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından zorla örgüte götürülen çocuklar, örgüt tarafından infaz edilmekten korkanlara her gün sakinleştirici verildiğini ifade ederken, bir kadın terörist ise örgütün DEAŞ'la birlikte çalıştığına şahit olduğunu itiraf etti.

"HER GÜN SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇLAR VERİYORLAR"

17 yaşlarındaki B.H. ve N.S. zorla götürüldükleri yerde yaşadıkları psikolojik işkence, pişmanlık ve korkularını hala unutamadıklarını söyledi.

Kollarında derin jilet izi olan ve yaşadığı korkuları Türk askerlerine teslim olduktan sonra atlattığını ifade eden B.H. "PYD/YPG beni zorla askere aldı. Ayrılmak istedim ancak ölümle tehdit ettiler. Benim gibi birçok kişi ayrılmak istiyordu. Örgütte korku içerisinde olan birçok kişi var. Korkuları bastırmak için sorumlular her gün sakinleştirici ilaçlar veriyorlar. TSK’ya teslim olduktan sonra hiç kötü muamele görmedim” dedi.

"DEAŞ'LILAR PYD/YPG ADINA ÇALIŞTI"

Ailesinden birilerini örgüte almasınlar diye PYD/YPG’ye katılmak zorunda kaldığını anlatan F.Ş. ise,"PYD/YPG mensupları örgüte katılmam için baskı yaptılar. Maddi kazanç sağlamak ve ailemden başka kimseyi zorunlu olarak örgüte alınmalarını engellemek adına katıldım. Sözde asayiş biriminde görev aldım. Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte çatışma bölgesine götürüldüm. Bölgede 3 şahsı bomba düzeneği yerleştirirken gördüm. Bunlar DEAŞ mensubu olup, PYD/YPG adına çalışan kişilerdi. Bölgede çatışmalar devam ederken TSK’ya teslim oldum” itirafında bulundu.

AFRİN'DE İRANLILAR EĞİTİM VERMİŞ

Çatışmada yaşadığı korkuyu halen atlatamayan 17 yaşındaki Naime Salih de, "Ailevi sorunlardan dolayı PYD/YPG’ye katılmak zorunda kaldım. Haseke’den kafileler halinde, rejim kontrolündeki bölgelerden geçmek suretiyle Afrin’deki çatışma bölgelerine götürüldük. Kafile içerisinde İranlılar da vardı. Afrin’e vardığımızda İranlı unsurlar tarafından eğitime alındık” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kırk yıldır bu taraflı basın aynı sanryolarla burda bunları yaziyor,bir dönün arkanıza bakın bu ülke halkına ne kazandırdınız?bu ülkenin hangi sorununu çözdünüz,birilerinikötülemekle bir yere varılmadı varılmazda.Onun için ülkenin anna sorunlarını çözün,günü kurtarma söylemleriyle bir yere varılmaz.
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