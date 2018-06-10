DENİZLİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının bitiminden hemen sonra yaz Kur'an kurslarının başlayacağını belirterek, "Çocuklarımızı, yavrularımızı ve gençlerimizi camilere göndererek onlar bu fırsattan istifade etsinler. 90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık." dedi.

Erbaş, Pamukkale Üniversitesi içerisinde yapımı tamamlanan Müftü Ahmet Hulisi Efendi Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra bahçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, ramazan ayının Müslümanları ruhen yüce aşamalara ulaştıran çok önemli zaman dilimi olduğunu belirtti. Dünyanın hiç bir yerinde, İslam'ın dışındaki sistemde ve inançta görülmeyen güzel bir manzaranın yaşandığını anlatan Erbaş, ramazan ayının Kur'an, ibadet, dua ve tövbe ayı olduğunu ifade etti.

Erbaş, Kadir Gecesi'nin bulunduğu gecenin Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Bu yüzden Kuran-ı Kerim'in Allah'ın Resulüne verilmiş olan en büyük mucizedir. Rabbim onu güzel bir şekilde okumayı, öğrenmeyi ve anlamayı bizlere nasip etsin. Ramazanın hemen ardından 25 Haziran günü yaz Kur'an kurslarımız açılıyor. Çocuklarımızı, yavrularımızı ve gençlerimizi camilere göndererek onlar bu fırsattan istifade etsinler. 90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık."