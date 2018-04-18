HABER

AB'de kimlik kartlarına parmak izi gelebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 21:59 | Son Güncelleme

Komisyon, AB vatandaşlarının kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonunun hazırladığı düzenleme teklifine göre, birlik içinde artırılan güvenlik önlemleri doğrultusunda kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması hayata geçirilecek.

Teklif, AB üyesi vatandaşların kimlik kartlarına, parmak izi ve diğer biyometrik verilerin dahil edilmesini içeriyor. Böylece sahte belge kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Komisyonun sunduğu diğer bir teklifte ise yetkililerin AB vatandaşlarının banka hesap bilgilerine ulaşmasını kolaylaştıracak düzenlemelere yer verildi.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek.

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepkiAB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki
Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!
AB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesiAB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB kimlik kartı parmak izi Zorunlu

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.