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Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

ZEYNEP YILMAZ'IN ARKADAŞINDAN 'İYİYİZ' PAYLAŞIMI Zeynep Yılmaz'ın arkadaşı Gökçe Çil, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan motoryatta çektirdikleri son fotoğrafı paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi (2)

ZEYNEP YILMAZ'IN ARKADAŞINDAN 'İYİYİZ' PAYLAŞIMI
Zeynep Yılmaz'ın arkadaşı Gökçe Çil, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan motoryatta çektirdikleri son fotoğrafı paylaştı. Çil, fotoğrafı 'Biz iyiyiz soranlara, çok şükür. Son fotoğrafımız olabilirdi. Allah'ım korudu' notuyla takipçileri ile paylaştı.
FOTOĞRAFLI

NOT:
Daha önceki verdiğimiz bu haberde de bulunan fotoğaflarda Zeynep Yılmaz'ın olduğu belirtilmişti, düzeltiyoruz. Fotoğraflar olay sonrası bölgeden çekilen fotoğraflar, Zeynep yılmaz yok.
Arkadaşının paylaştığı fotoğrafta Zeynep Yılmaz ve çocuklar bulunuyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi (2)Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi (2)Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi (2)Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi (2)

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