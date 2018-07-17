Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi (2)

ZEYNEP YILMAZ'IN ARKADAŞINDAN 'İYİYİZ' PAYLAŞIMI
Zeynep Yılmaz'ın arkadaşı Gökçe Çil, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan motoryatta çektirdikleri son fotoğrafı paylaştı. Çil, fotoğrafı 'Biz iyiyiz soranlara, çok şükür. Son fotoğrafımız olabilirdi. Allah'ım korudu' notuyla takipçileri ile paylaştı.
FOTOĞRAFLI
NOT:
Daha önceki verdiğimiz bu haberde de bulunan fotoğaflarda Zeynep Yılmaz'ın olduğu belirtilmişti, düzeltiyoruz. Fotoğraflar olay sonrası bölgeden çekilen fotoğraflar, Zeynep yılmaz yok.
Arkadaşının paylaştığı fotoğrafta Zeynep Yılmaz ve çocuklar bulunuyor.
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