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Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 08:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı

Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Çiftlik Bank dolandırıcılığını gündeme getirmesi sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Gül'ün açıklamasına göre Uruguay'a kaçıp inşaat işine giren Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı.

Gül, şunları yazdı:

“Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür. İki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu konuda talepte bulunulmasına da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına da engel değildir. Benim bir canlı yayında vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmemden Sayın Kılıçdaroğlu’nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamak mümkün değildir. Mağduriyetleri istismar eden siyasete karşı da lütfen uyanık olalım.”

abdulhamit-gul-twitter

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abdülhamit gül Mehmet Aydın Kırmızı Bülten Çiftlik Bank Uruguay

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