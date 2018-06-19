Adana Film Festivaline doğru

Adana'da 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamındaki Uluslararası Kısa Film Yarışması için son başvuru tarihi, yoğunluk nedeniyle 1 Temmuz'a alındı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ana kategorilerden olan Uluslararası Kısa Film Yarışması için daha önce 27 Temmuz olarak açıklanan son başvuru tarihi, yoğunluktan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve başvuruların daha doğru, hakkaniyetli değerlendirilebilmesine olanak tanımak amacıyla 1 Temmuz olarak değiştirildi.

Festival kapsamındaki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması için daha önce 27 Temmuz olarak açıklanan son başvuru tarihi ile Adana Kısa Film Yarışması’nın daha önce 20 Temmuz olarak açıklanan son başvuru tarihi geçerliliğini koruyor.

