Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

24 Haziran’daki seçimlerde sonuçların aktarılmasında yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen Adil Seçim Platformu’nun (ASP), seçime ilişkin yayınladığı kapsamlı raporunda “ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması gerçekleştirilmediğinden, olası aksaklıklar önceden telafi edilememiştir” ifadeleri kullanıldı.
“24 Haziran Adil Bir Seçim Oldu mu?” başlıklı bir rapor yayımlayan ASP, son olarak 24 Haziran’la ilgili seçmenlerin beklentisini karşılayamadıkları için özür açıklaması yapmıştı.
Rapora göre, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra platform üyesi siyasi partilerin, veri akışının başlamasının ardından yaşanan Adil Seçim uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri de görüldü. Bu sebeple sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlama sisteminin çalışmasında, saat 21.00’e kadar ciddi sorunlar yaşandı. Bu süre içinde seçim sonuçlarının paylaşılamadığı belirtildi.
Saat 21.00’den sonra veri akışının normale döndüğü, anlık sıkıntılar yaşansa da ‘adilsecim.net’ üzerinden sonuçların paylaşıldığı açıklandı.
ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması yapılmadığı için olası aksaklıkların önceden telafi edilemediği belirtildi. Raporda platformun bu sebeple seçim sonuçlarını açıklamak konusunda toplumda yarattığı beklentiyi karşılayamadığı ifade edildi.
ASP’nin raporunda şu ifadeler kullanıldı:
“Platform bileşenleri sebep olduğu güven kaybının giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve 24 Haziran seçimlerinden öğrendikleri doğrultusunda daha etkin ve etkili bir biçimde gelecek dönemde çalışma iradesini ortaya koymaktadır.”
Raporda oy kullanılan 180 bin 477 sandığın 176 bin 945’inde ASP görevlisi bulunduğu ifade edildi.
Buna göre, seçim günü tutanaklar ile teyit edilebilen sandık sonuç bilgileri şu şekilde:
Toplam yurt içi sandık sayısı: 180 bin 524
Oy kullanılan yurt içi sandık sayısı: 180 bin 477
Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 945
Teyit edilen tutanak oranı: yüzde 98
Teyit edilen geçerli oy sayısı: 48 milyon 68 bin 540
Teyit edilen geçerli oy oranı: yüzde 98.8
Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 532
Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 562 bin 826
Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: AKP 350 bin 454, CHP 37 bin 90, HDP 23 bin 385, İYİ Parti 30 bin 103, MHP 102 bin 939, SP 5 bin 153, Diğer 13 bin 202
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ORANLARI
Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 680
Teyit edilen tutanak oranı: Yüzde 97.9
Teyit edilen geçerli oy sayısı: 47 milyon 943 bin 307
Teyit edilen geçerli oy oranı: Yüzde 98.8
Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 797
Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 618 bin 777
Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: Doğu Perinçek 828, Meral Akşener 31 bin 954, Muharrem İnce 64 bin 880, Recep Tayyip Erdoğan 499 bin 211, Selahattin Demirtaş 17 bin 560, Temel Karamollaoğlu 4 bin 344”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen Adil Seçim Platformu organizasyonunun, 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt vermişti. Adıgüzel'in bu paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda tepki gelmişti.
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