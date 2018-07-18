Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

24 Haziran’daki seçimlerde sonuçların aktarılmasında yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen Adil Seçim Platformu’nun (ASP), seçime ilişkin yayınladığı kapsamlı raporunda “ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması gerçekleştirilmediğinden, olası aksaklıklar önceden telafi edilememiştir” ifadeleri kullanıldı. “24 Haziran Adil Bir Seçim Oldu mu?” başlıklı bir rapor yayımlayan ASP, son olarak 24 Haziran’la ilgili seçmenlerin beklentisini karşılayamadıkları için özür açıklaması yapmıştı. SİSTEMİN ÇALIŞMASINDA CİDDİ SORUNLAR OLUŞTU Rapora göre, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra platform üyesi siyasi partilerin, veri akışının başlamasının ardından yaşanan Adil Seçim uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri de görüldü. Bu sebeple sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlama sisteminin çalışmasında, saat 21.00’e kadar ciddi sorunlar yaşandı. Bu süre içinde seçim sonuçlarının paylaşılamadığı belirtildi. DENEME VE SİMÜLASYON ÇALIŞMASI YAPILMADIĞI İÇİN AKSAKLIKLAR TELAFİ EDİLEMEDİ Saat 21.00’den sonra veri akışının normale döndüğü, anlık sıkıntılar yaşansa da ‘adilsecim.net’ üzerinden sonuçların paylaşıldığı açıklandı.

ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması yapılmadığı için olası aksaklıkların önceden telafi edilemediği belirtildi. Raporda platformun bu sebeple seçim sonuçlarını açıklamak konusunda toplumda yarattığı beklentiyi karşılayamadığı ifade edildi. "GELECEK DÖNEMDE DAHA ETKİLİ OLACAK" ASP’nin raporunda şu ifadeler kullanıldı: “Platform bileşenleri sebep olduğu güven kaybının giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve 24 Haziran seçimlerinden öğrendikleri doğrultusunda daha etkin ve etkili bir biçimde gelecek dönemde çalışma iradesini ortaya koymaktadır.” Raporda oy kullanılan 180 bin 477 sandığın 176 bin 945’inde ASP görevlisi bulunduğu ifade edildi. Buna göre, seçim günü tutanaklar ile teyit edilebilen sandık sonuç bilgileri şu şekilde: Toplam yurt içi sandık sayısı: 180 bin 524 Oy kullanılan yurt içi sandık sayısı: 180 bin 477 MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM ORANLARI Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 945 Teyit edilen tutanak oranı: yüzde 98 Teyit edilen geçerli oy sayısı: 48 milyon 68 bin 540 Teyit edilen geçerli oy oranı: yüzde 98.8 Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 532