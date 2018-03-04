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Afrin'den son dakika gelişmesi! Fotoğraflar az önce geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Afrin'den yeni haberler gelemeye devam ediyor. Ajansların duyurduğu son dakika gelimesine göre Burseya Dağı'na birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin'in batısındaki Bafelyon köyü ve dağı da terör örgütünden arındırıldı. Bafliun Dağı'nda teröristlerin çok sayıda tünelinin, mevzisinin olduğu biliniyordu.

Afrin'den son dakika gelişmesi! Fotoğraflar az önce geldi

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin’in stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne almıştı.

Bugün sabah saatlerinde de Raco'nun doğusundaki Hacı Halil köyünün teröristlerden alındığı duyuruldu.

Daha sonra da Cinderes'in kuzeydoğusundaki Şeyh Hadid belde merkezi ve Mustakan köylerinin teröristlerden tamamen temizlendiği açıklandı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Soğulcak ve Aranda köylerini, Şeran beldesinin Bafliun köyü ve dağı ile Racu beldesine bağlı Halilo köyünü de YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

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Böylece Afrin belde merkezine doğu hattından giden yol ile Şeran belde merkezinin doğu ve güney kanadı ile örgütün Afrin merkezinin doğu ekseninde ilk savunma hatlarının olduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri ateş menzili içine giriyor.

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Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki karayolu bağlantısı da kesilmiş oldu.
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Afrin merkezine yönelik büyük operasyon öncesi, Raco'nun ardından Cinderes'ten de iyi haberler bekleniyor.

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Afrin afrin son dakika Bafliun Dağı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Taş devrinde yaşa, abd silah versin, kullansın, hainlik yap, kahpece saldır, fistan giy, devlet kuracaksın öyle mi, beyinsizler...
40 yıldan buyna hata üstüne hata yapılarak ,kandili sadece bombalamakla yetindik, bombalamanın ne kadar anlamsız olduğunu bu inlerini görünce der çıkartmalı.Uçakların kalktığı haber verince inlerine saklanıyorlar.
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