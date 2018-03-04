Afrin'den son dakika gelişmesi! Fotoğraflar az önce geldi

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin’in stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne almıştı.

Bugün sabah saatlerinde de Raco'nun doğusundaki Hacı Halil köyünün teröristlerden alındığı duyuruldu.

Daha sonra da Cinderes'in kuzeydoğusundaki Şeyh Hadid belde merkezi ve Mustakan köylerinin teröristlerden tamamen temizlendiği açıklandı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Soğulcak ve Aranda köylerini, Şeran beldesinin Bafliun köyü ve dağı ile Racu beldesine bağlı Halilo köyünü de YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Böylece Afrin belde merkezine doğu hattından giden yol ile Şeran belde merkezinin doğu ve güney kanadı ile örgütün Afrin merkezinin doğu ekseninde ilk savunma hatlarının olduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri ateş menzili içine giriyor.

Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki karayolu bağlantısı da kesilmiş oldu.



Afrin merkezine yönelik büyük operasyon öncesi, Raco'nun ardından Cinderes'ten de iyi haberler bekleniyor.