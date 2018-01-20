Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

AA'nın 17.18'de son dakika olarak duyurduğu habere göre Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasını vurdu.

Başbakan Binali Yıldırım da, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi.

"ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞLATILMIŞTIR"

TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır."

SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD-YPG terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor.

ERDOĞAN: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bak bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik. 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi.