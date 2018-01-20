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Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:59 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre Afrin operasyonu başladı. Savaş uçakları sınırdaki hedefleri bombalamaya başladı. TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı başladı. Amaç kardeş halkı zulümden kurtarmak" ifadeleri kullanılırken Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı. İşte Afrin'deki son durum...

Afrin operasyonu başladı! Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

AA'nın 17.18'de son dakika olarak duyurduğu habere göre Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasını vurdu.

Başbakan Binali Yıldırım da, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi.

"ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞLATILMIŞTIR"

TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır."

SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD-YPG terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor.

ERDOĞAN: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bak bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik. 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi.

GENELKURMAY BAŞKANLARI AFRİN'İ GÖRÜŞTÜ

ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları telefonla Afrin'i görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması
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Okuyucu Yorumları 51 yorum
Allah yardımcınız olsun yiğitlerim
hep masraf sorti yapıp yapıp dönecekler,dunya yakıt parası da senin benim elektrik su dogalgaz faturama yansıyacak
Hadi bakalım.Allah ordumuza güç kuvvet versin.Zararsız kayıpsız bir operasyon olsun
gazanız mübarek olsun yiğitler ALLAH devletimize milletimize zeval vermesin reis sonuna kadar yanındayız
Allah yardimcimiz olsun insallah kayipsiz zafer elde ederiz dualar sizinle yigitler
erdoğanın bu operasyonu yapmayacağını düşünüyordum ama helal sözünün eriymiş abd den korkmadı
Cenabı Allahım eyyy Büyük Allahım yardımcınız olsun inşallah.
MAŞALLAH...ALLAH YARDIMCILARI OLSUN.... GELECEK 50 YIL BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ....
Rabbim ordumuzun yardımcısı olsun
allahim ne olur yardım et
allah yar ve yardımcınız olsun güç kuvvet versin hepinize...
EYYY ŞANLI TÜRK ORDUSUNUN KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİ İSTİKBALİNİZ GÜNEŞ KADAR PARLAK SAADETİNİZ SONSUZ OLSUN,,,,,,,,,,
Savaşta önemli olan kalleş olmayan tarafta olmak. Amerikanın köpekleri kalleşlerin en büyüğü zaten.
Aslan kardeşlerim Rabbimin rahmeti ve gücü sizinle olsuN. ALLAH TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSIN.
allah yar ve yardımcız olsun mehmet'im 2
5000 yıllık devletle iyi geçinmek yerine 200 senelik coninin kucağına oturan elbet yok olur şaşırmamak lazım
Allah yardımcınız olsun kılıcınız keskin olsun
vurun aslanlarım vurun tas üstünde taş baş üstünde baş koymayın gazanız mübarek olsun
allah mehmetçiği korusun.
Neden Bunları gormuyorsunuz ?Askerlik Yan gelip Yatma yeri değildir diyorsunuzda , Neden Yakınlarınızı askerden kacırıyorsunuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in yeğeni Nedim EKER, Nurettin CANİKLİ’nin yeğeni Kerim CANİKLİ, CANİKLİ’nin yeğeni Oğuzhan Mustafa TARHAN. CANİKLİ’nin yeğeni Yasin CANİKLİ, Mehmet ŞİMŞEH?&Z[?Yq'?[?H0??Y\??\?Z?1g?,qg?R???X?HU??x?&[?,[??'?H1,??Z[H?[?U??K??X?HU??x?&[?,[?Yq'?[?HX?[Z[\?Hp哓0?T??,?Y]RSPV??&q,[?Yq'?[?H1,??Z[H?[?RSPV??,?Y]RSPV??&q,[?Yq'?[?H\?,Z?\?[?RSPV???^\?[T??'?x?&[?[??'?HYZYYT??'?K
Allaha emanet olun kahramanlar. Rabbim güç kudret versin
Delikanlım, işaret aldığın gün yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sen dilde sen, Gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
Allahim sen ordumuza guc ver sen onlari koru ve sen onlara yardim et yerdeki melekler gökteki melekler sen islam ordularinin bedirde hendekte uhutta nasil yardimci oldu ise simdide yardimci olsun insallah
bizle uğraşanların hep son savaşları TÜRKLER ile olmuştur. Allah yardım etsin.
allah yardımcınız olsjn allah size zeval vermesin attiginiz her kurşun tam isabet alsın size karşı duranlar kahrolsun size sıkan eller kırılsın mehmetcıklerım allaha emanet olun dualarımız sizinle
ALLAH BİZİMLEDİR..rabbim türkiye milletinin karşısında tüm hainleri utandırsın rezil etsin.. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN SİZİNLEYİZ ASLANLAR..
Tanrı Türkü Korusun!
TÜRKÜN GÜCÜNÜ GÖRSÜN TERÖRİSTLER... NESİLLERİNİ KURUTUN TERÖRİSTLERİN.
vurun yiğitlerim Türk'ün gücünü gösterin
allah yar ve yardımcıları olsun inşallah
allah yar ve yardimciniz olsun.
Evlatlarımızın Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah (Amin)
inşallah tek bir askerimiz bile zarar görmeden hayırlısıyla sonuçlanır bu operasyon. devletimize milletimize faydalı olur inşallah.
Afrin savaşının kararını verenlerin çocukları da savaşa katılsınlar.
bilal erdoğan senide savaşta görmek isteriz.
yine bir Kürt katliamı harekatı
Anlaşılmış belli karşıdan ateş yok çünkü
Gazanız mübarek olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun.
umarız atılan bombalar vurması gereken yerleri vurur sadece boş dağı çölü değil
Aslan mehmetçik Allâh yardımcımız olsun.
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