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Afrin operasyonu başlıyor mu? Sınırda tanklar konuşlandırıldı!

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 4 dakika sonra

Afrin operasyonu öncesinde sınırda hareketlilik devam ediyor. Sınırdan gelen son dakika habere göre, TSK'nın 10 tankı sınıra konuşlandırıldı

Afrin operasyonu başlıyor mu? Sınırda tanklar konuşlandırıldı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye sınırına gönderilen tanklar Afrin karşısındaki Hassa'da konuşlandırıldı. Tank sevkiyatının gün boyu süreceği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

NAMLULAR AFRİN'E ÇEVRİLDİ

Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne çevrildi. Karakolun batı tarafında konuşlanan obüsler ve füze rampaların gelecek emirlere göre terör örgütünün mevzilerini bombalayacak.

Çok sayıda askeri zırhlı araç, sınır noktasındaki Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırıldı. Sınır birliklerine "teyakkuzda olun" talimatı verildi.

Afrin operasyonu kapsamında Hatay’ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’daki birliklere zırhlı askeri araç sevkıyatı devam ederken, askerler elleri tetikte verilecek emirleri bekliyor.

Öte yandan, yeni savunma sistemlerinin alt yapı çalışmaları için karakolda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.
Bölgeye askeri sevkıyatların devam etmesi bekleniyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİN VE MÜNBİÇ'TEN BAŞLAYARAK...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İnşallah kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç’ten başlayarak Suriye’deki diğer yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi bir cümle bize sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir" ifadesini kullandı.

OPERASYON SURİYELİ MUHALİFLERLE YAPILACAK

Afrin operasyonuna Suriye muhaliflerinin dahil olup olmayacağına ilişkin sorulan bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onları topraklarına sahip çıkmaları için kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için tehdit kuşağı olacak. Biz bu tehdit kuşağının olmaması için orada bize gönül veren Türkiye'ye karşı muhabbeti fazla fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içerisinde yapacağız. Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak, ismini 'sınır güvenliği' koyacak. Neyin sınır güvenliği? Suriye'de rejim bizim için tehdit diyor ve böyle bir oluşuma sıcak bakmıyor."

AFRİN NEDEN ÖNEMLİ?

Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib’in ardından Afrin’de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah askerimizi, ülkemizi, milletimizi korusun.
coni amcasi izin vermese bir halt olmaz gecin bu tür haberleri yemezler.
bu ne biçim operasyon yaptığınız her hareketi bildiriyorsunuz onlarda ona göre tedbir alıyor
gelsin bakalım
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