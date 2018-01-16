Afrin operasyonu başlıyor mu? Sınırda tanklar konuşlandırıldı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İnşallah kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç’ten başlayarak Suriye’deki diğer yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi bir cümle bize sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir" ifadesini kullandı.

OPERASYON SURİYELİ MUHALİFLERLE YAPILACAK

Afrin operasyonuna Suriye muhaliflerinin dahil olup olmayacağına ilişkin sorulan bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onları topraklarına sahip çıkmaları için kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için tehdit kuşağı olacak. Biz bu tehdit kuşağının olmaması için orada bize gönül veren Türkiye'ye karşı muhabbeti fazla fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içerisinde yapacağız. Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak, ismini 'sınır güvenliği' koyacak. Neyin sınır güvenliği? Suriye'de rejim bizim için tehdit diyor ve böyle bir oluşuma sıcak bakmıyor."