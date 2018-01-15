Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası

Gelişmeleri Evrensel’e değerlendiren İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yeğen, Afrin şehir merkezine yönelik askeri bir operasyon beklemediğini belirterek, “Bunun maliyeti çok yüksek olacağı için Türkiye siyaseti ve ordusu böyle bir işe girişmez. Çünkü daha önümüzde, bir önceki operasyonun (Fırat Kalkanı) hatırası var. Orada Özgür Suriye Ordusunun yardımına rağmen aylarca süren bir operasyon yapıldı ve direnişin Afrin’den daha az olduğu bir yerdi. Dolayısıyla Afrin şehir merkezine dönük bir operasyon olacağını düşünmüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afrin’e yönelik açıklaması ve ardından Hatay’dan top atışları yapılmasına ve ‘operasyon’ iddiasının yeniden gündeme getirilmesine ilişkin, Evrensel'den Şerif Karataş'a konuşan Prof. Dr. Mesut Yeğen, Erdoğan’ın söyleminin seçime dönük olduğunu belirterek, “Türkiye’de Kürt meselesi üzerinden, Afrin ve Suriye meselesi üzerinden tansiyon artırmanın AK Parti ve MHP bloğunun işine yaracağı düşünülüyor” dedi.

"RUSYA İLE ANLAŞMADA PÜRÜZ VAR"

“Niye operasyon tehditleri yapılıyor?” sorusunu da yanıtlayan Yeğen şunları ifade etti:

“Birkaç şey var. Birincisi, büyük bir ihtimalle Rusya ile, İdlib (Cihatçıların kontrolündeki Suriye vilayeti) üzerinde sağlanan anlaşmada bir pürüz var. Orada gidişat bozuldu ki hükümet oraya yönelik bir şeyler söylemeye çalışıyor. En son duyduğumuz, eğer doğruysa, ‘Soçi’ye Demokratik Toplum Hareketi’nin (TEV-DEM) davet edildiği’ şeklinde. Dolayısıyla belki de hükümet buraya dönük bir hamlede bulunmak istiyor. Bir diğer ihtimal de, eğer Erdoğan’ın gittiği şehirlerde yaptığı konuşmaları hesaba katacak olursak, seçim yaklaşıyor olabilir. Seçime dönük Türkiye’de Kürt meselesi üzerinden; Afrin, Suriye meselesi üzerinden bir tansiyon artırmanın AK Parti ve MHP bloğunun işine yaracağı düşünülüyor herhalde.”