HABER

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 15:34 | Son Güncelleme 3 saat önce

Afrin operasyonunun her an başlayabileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözler sınıra çevrildi. TSK güçleri sınıra yığınak yapmaya başladı, Hatay’dan Afrin’e top atışları gerçekleştirildi. Operasyonun zamanlamasına yönelik ise Ankara kulislerinde farklı iddialar dillendiriliyor. Prof. Dr. Mesut Yeğen, "Afrin ve Suriye meselesi üzerinden tansiyon artırmanın AK Parti ve MHP bloğunun işine yaracağı düşünülüyor" iddiasını gündeme getirdi.

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afrin’e yönelik açıklaması ve ardından Hatay’dan top atışları yapılmasına ve ‘operasyon’ iddiasının yeniden gündeme getirilmesine ilişkin, Evrensel'den Şerif Karataş'a konuşan Prof. Dr. Mesut Yeğen, Erdoğan’ın söyleminin seçime dönük olduğunu belirterek, “Türkiye’de Kürt meselesi üzerinden, Afrin ve Suriye meselesi üzerinden tansiyon artırmanın AK Parti ve MHP bloğunun işine yaracağı düşünülüyor” dedi.

"MALİYETİ ÇOK YÜKSEK"

Gelişmeleri Evrensel’e değerlendiren İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yeğen, Afrin şehir merkezine yönelik askeri bir operasyon beklemediğini belirterek, “Bunun maliyeti çok yüksek olacağı için Türkiye siyaseti ve ordusu böyle bir işe girişmez. Çünkü daha önümüzde, bir önceki operasyonun (Fırat Kalkanı) hatırası var. Orada Özgür Suriye Ordusunun yardımına rağmen aylarca süren bir operasyon yapıldı ve direnişin Afrin’den daha az olduğu bir yerdi. Dolayısıyla Afrin şehir merkezine dönük bir operasyon olacağını düşünmüyorum” dedi.

"RUSYA İLE ANLAŞMADA PÜRÜZ VAR"

“Niye operasyon tehditleri yapılıyor?” sorusunu da yanıtlayan Yeğen şunları ifade etti:

“Birkaç şey var. Birincisi, büyük bir ihtimalle Rusya ile, İdlib (Cihatçıların kontrolündeki Suriye vilayeti) üzerinde sağlanan anlaşmada bir pürüz var. Orada gidişat bozuldu ki hükümet oraya yönelik bir şeyler söylemeye çalışıyor. En son duyduğumuz, eğer doğruysa, ‘Soçi’ye Demokratik Toplum Hareketi’nin (TEV-DEM) davet edildiği’ şeklinde. Dolayısıyla belki de hükümet buraya dönük bir hamlede bulunmak istiyor. Bir diğer ihtimal de, eğer Erdoğan’ın gittiği şehirlerde yaptığı konuşmaları hesaba katacak olursak, seçim yaklaşıyor olabilir. Seçime dönük Türkiye’de Kürt meselesi üzerinden; Afrin, Suriye meselesi üzerinden bir tansiyon artırmanın AK Parti ve MHP bloğunun işine yaracağı düşünülüyor herhalde.”

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı
TSK, Afrin kuşatması için hazır durumda...
Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP seçim TSK ak parti Recep Tayyip Erdoğan Suriye Afrin operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

İşinden sıkıldı, eskort oldu!

İşinden sıkıldı, eskort oldu!

Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladılar!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 27 yorum
amaç milliyetçilik üzerinden dem vurup oy devşirmek masumların kanına girmek hiç suçu olmayan insanların ölmesi demek yazıklar olsun milyonca kez !!
Akp amerika dan izünsüz tuvalete gitmez.Akp nin kıblesi pentagondur.İslamcı adam Türklüğü savunmaz.Akşener gelecek Türklük şahlanacak.
@muratfitil AKŞENERİN ETEKLERİNE YAPIŞAN FETÖCÜLER SİZİİİİİ.BU MİLLET YEMEZ BU OYUNLARI FETÖ PKK DHKPC CHP EL ELE AKP İKDİDARAA
Kimse fakir fukara çocuklarının canı ve kanı üzerinden siyasi hesap yapmasın..
Ordu AFRİN e girdi girecek ve hâlâ Asker için Ordu için Tek kelime dua etmemiş olan sefil alçak Vatanhainleri sadece Reis ve Bahçeli ye saydırıp duruyor Ulan YUNAN TOHUMLARI! Ulan ŞAH İSMAİLİN PİÇLERİ! İstediğiniz kadar Havlayın Bu Kervan Durmaz
@palermo544 SEN KÜÇÜKKEN AĞAÇTAN MI DÜŞTÜN OĞLUM BABANIM BEN BABAN
@17sebo1767 Vatanını seven insanlara hakaret eden vatan haini; Senin gibilerin babası da olmaz. Sahibiniz kimse onu baba bilir onun emriyle sağa sola saldırırsınız. Vatan sevgisi nedir bilmezsiniz. Ne yapsanız da boş, sen ve senin gibi vatan bilmez hainler hep kaybetmeye mahkumsunuz.
Sende bedelli askerlik yapanlardan yada askerlikten muaf olanlardan mısın ? Klavye başından millete gaz veriyorsun..
@r.etkar Ben Askerliğimi 91_92 de Vanda tatvanda Bitliste Hakkaride Yüksekovada Çaldıranda Yaptım gazla işim olmaz Artislik gaz verme işleri sizin işiniz
vatan sakarya istismar iyice şişrip ve oy kazanma başka ne olabilirki, sakın geri tepmesin.
fakir fukara çocuklarının kanı üzerinden siyasi hesap yapmayın..
savaş çıkarmayın münafıklar
evrensel gazetesi yazarından başka ne tur bir açıklama beklenirdi ki. pkk nin yayın organi bunlar bilmeyen açsın google û öğrensin.
Vatan için seve seve ölürüm bizler çanakkalede şehit olanların torunlarıyız lakin bu iktidar için kılımı kıpırdatmam afrine giriyorsanız başta askerlik yapmayan çürük raporlu gemicik sahipleri ve amerikada kumar masalarından kalkmayan kendi evlatlarınızı öne sürün akabinde peşinizden gelmeyen namerttir
Seçim stratejisi olsaydı, şimdi değil 2019 Kasım ayında Afrin'e girilirdi. En önemli seçim olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık 2 yıl varken; operasyona için seçim stratejisi demek, abesle iştikalden başka birşey değildir. 2002'den beri, bugüne kadar 13 seçim ve referandum yapılmış. Neredeyse her yıla bir seçim düşmüş. Referandum olmasa bile, ortalama 1,5 veya 2 yılda bir yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor.
oylar dibe vurunca mhp de care olmayinca alternatif secenekler masaya gelecektir,7 haziran ve 16 nisan vaadlerini unutmadik.iktidar da kalmak kosuluyla hersey mübah...ama ne yaparsa yapsin akp kendini bitirdi...
Ne yani seçime gidiyoruz diye seçimden sonraya mı bırakalım sınır güvenliği altüst olduktan sonra chp demezmi sınır güvenliği biti diye tabiki de sınırlarımızı güvene alıp seçime gitmeliyiz yoksa hem iktidir hem ülke kaybeder ayrıca söyleyim diyelim rte başkan seçilemedi inanın bana seçilen hükümet bağımsızlığımızı tekrar abd nin ve emperyallerin kucağına vericek hapisteki fetö cüler mısırda olduğu gibi çıkarılıp orduya yerleştirilicek çünkü bunu hükümeti düşüren abd yeni seçilen çömez adamlara yaptıracak.
@yilmazkeskin61 Nerden biliyorsun, bu güne kadar hep yanılan aldananlar İktidar partisi oldu, bunun aksini göremedik, Kıbrısta aynı şeyler olsaydı inanıyorumki bu günkü iktidar cesaret edip Ecevitin Erbakanla yaptığı harekata cesaret edemezdi.
HÜKÜMET AFRİNE MÜMBİCE GİRMEDİĞİ TÜRKÜN KÜRDÜN ARABIN ACEMİN GELECEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALMADIĞI SÜRECE AĞZIYLA BİLE KUŞ TUTSA BİLE OY YOK
Allah şahidimdir akp genel başkanı gidip en önde savaşsa yinede oy tercihim asla olamaz
Şu yorumu yapan adamın Twitter hesabına bakayım dedim. Açık açık HDP sempatizanı olduğu belli olan birisi. Bu adamın MHP-AKP eleştirisi yapmasını sonuna kadar anlıyorum. HDP demenin PKK ve PYD demek olduğunu herkes bilir. Ama, bu adamın sözlerine inanıp, 1970'lerin ortasından beri Türkiye'yi bölmek isteyen, son 5 yıldır da Suriye üzerinden ABD destekli tehdit oluşturan teröristlere karşı, kendi ülkesinin silahlı kuvvetleri üzerinden parti ismi ne olursa olsun, teröristleri etkisiz hale getirmek için açıklama yapan siyasi partilere saydıranları anlayamıyorum.
ülkenin çıkarı değil de iktidar için bunu yapıyorlarsa Türk milletin den okkalı bir tokat yemeye hazır olsunlar bu millet yutmaz
oy için mehmetcin kanıyla oynayan o kanda bogulsun bu kim olursa olsun abç partisi farketmiyor
Olay şu: 15 Temmuz 2018 seçim olur. RTE(zorla) Başkan olur,zaten bugünü bayram ilan etti. Bundan sonra hayırlı olsun vatana millete Erdoğan Hanedanlığı.!!
Devaam bırakın bu salakları işimize bakalım vur ordum vur gitsin.
Arkadaşlar RTE ve AKP nin üst kademesi AKP oylarının % 30 ların altına doğru gittiğini gördüler.KAMUOYU ARAŞTIRMA KURULUŞLARI da entrikalrının parçası olarak ha bire olmayan oranları pompalasalarda BU KUMAŞ ARTIIK DİKİ,Ş TUTMAAAAZ. AKP savaşda ilan etse esasen o savaş onların sonun habercisidir. ÜLKENİN KAYNAKLARINI HOYRATÇA HARCAYIP TÜKETEN,İSRAFLARI İLE KRALLIKLARLA YARIŞAN ABDESTİ BOZUKLARIN İLK SEÇİMDE ZİRVEDEN AŞAĞI GÜMBÜR GÜMBÜR YUVARLANIŞININ SESİNE HAZIR OLUN. RABBİM BU SİYASAL İSLAM ŞER VE BELASINDAN ÜLKEMİZİ VE İSLAM ALEMİNİ KURTARMAYI NASP EDECEKTİR.
Süleymansah türbesini kaçırdığımız ve terk ettiğimiz topraklarıda kapsayan beşyüzelli kmlik sınırımızda terör devletinin bayrakları sallanırken, afrinle uğraşmak düşük yoğunluklu gaz alma operasyonundan başka bişey olmaz.
Diğer Haberler
Genelkurmay FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın'ı açığa aldı

Genelkurmay FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın'ı açığa aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Büyük operasyon başlıyor! 30 ayrı bölge belirlendi

Büyük operasyon başlıyor! 30 ayrı bölge belirlendi

TSK açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe

TSK açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe

Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı

Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı

Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.