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Afrin şehidinin maaşına haciz skandalı! Adalet Bakanlığı harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 14:05 | Son Güncelleme

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009’da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu. İddialara göre alacaklısı tahsilat için harekete geçti. Adalet Bakanlığı ise Astsubay Musa Özalkan’ın, şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat da olayla ilgili açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda 22 Ocak’ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 2009 yılında Yozgat’ta karıştığı bir trafik kazası nedeniyle karşı tarafa borçlanmış, bu nedenle maaşına icra konulmuştu. Özalkan borcunu öderken şehadetinden hemen bir gün sonra hakkında ikinci bir icra davası daha açıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Adalet Bakanlığınca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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AVUKAT KONUŞTU

Konunun basında yer almasının ardından ise davacı Serkan ve Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün Yozgat Adliyesi önünde açıklamada bulundu. Gün yaptığı açıklamada icra yenilenmesinin davacı Saçan çiftinin talebi üzerine yapıldığını, kendisiyle ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Gün kendi alacağı olan 5 bin liralık avukat ücretini de şehit ailesinden almadığını ileri sürdü.

Gün yaptığı açıklamada, “Afrin’deki ilk şehidimizin bizim dosya borçlumuz olmasından dolayı ayrıca çok üzgünüm. Şehit olması tabi bizim de ciğerimizi yaktı. Biz dosyada Musa Özalkan’ı çok önceden tanıyoruz. 2009’daki bir trafik kazasından kaynaklı 2 müvekkilimin yararlanmasından kaynaklı maddi manevi tazminat davası gerçekleşti. Dava sonucunda icra takibi başlatıldı. Şehit olmadan önce maaşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Aile daha sonra müvekkillerimle görüştü, anlaşarak dosyayı kapattılar. Ben dosyada herhangi bir hesaplattırma da yapmadım. Bu ailenin talebi üzerine borç ödemek üzerine bir talepti. Arkasından ailesi Yerköy’e gelip icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatlar kanalıyla dosyayı kapattılar. Müvekkillerimin imzasını alıp müvekkillerim parasını aldı. Aynı zamanda ben bana ödenmesi gereken 5 bin TL vardı müvekkilim tarafından ödenmesi gereken onu da tekrar aileye verilmek üzere müvekkilime iade ettim. Çünkü o paranın şehidimizin parası olduğu için bu saatten sonra almak istemedim. Müvekkilim de aradı kendisini ailenin yakınlarını aradı ve kendisine avukatım parayı almadı size iade etmek istiyor dedi. Bunun üzerine aile size helal olsun o da sizde kalsın deyip müvekkilime parayı bıraktı. Ben o 5 bin lirayı dahi almadım tekrar bıraktım. Ayrıca şehit olmadan önce dosyaya gelen paraları da avukatı olarak ben iade etmeye hazırım aileye. Çünkü biz de çok üzüldük, bizim evladımız elbette ki üzüldük” dedi.

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"ŞEHİT OLMASINDAN DOLAYI KABUL ETMEK İSTEMEDİM"

Gün açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Sanki vicdansızlık edilmiş hacizler yeni konulmuş ya da sanki bu alacak benim şahsi alacağımmış gibi değerlendirilmesi beni çok üzdü. Çünkü bu benim şahsi alacağım değil, ailede zaten şahsi olan Züleyha Saçan ve Serkan Saçan’la dosyayla ilgili gelip görüştüler. Ve dosyayı birlikte kapattılar. Ben müdahil dahi olmadım. Serkan Saçan’a benim için ödedikleri parayı yine söylüyorum 5 bin lirayı ben tekrar Serkan Saçan’a iade ettim. Çünkü o parayı ben şehit olmasından dolayı kabul etmek istemedim. Vicdanen bundan rahatsızlık duydum. Yine yeniliyorum. Bundan önce kesilen hayattayken kesilen paraları da avukat olarak iade etmeye hazırım. Aileye yardım olarak ya da gösterecekleri bir yere bağış olarak verebilirim. Çünkü vicdansızlık bize yakıştırılacak bir durum değildir. Ben avukatı olarak dosyada bundan önce ve ölümüyle beraber gerekli görevimi yaptım. Yapmadığımızda görevi ihmal gibi bir suçlamayla karşılaşma durumumuz söz konusudur. Kendi şahsım adına yaptığım bir işlem yoktur. Bu şekilde düzeltilmesinde önemle rica ediyorum.”

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"BU PARAYI BAĞIŞ YAPMAYA HAZIRIM"

Olayın 2009’dan beri süre gelen bir dosya olduğunu söyleyen Avukat Gün, “Tazminatlar çıktı, kesinleşti ve şehit olmasından önce de Musa Bey’le birebir görüşüldü. Halledeceğini, kapatacağını söyledi müvekkilimle de diyalog içerisindeydi. Kapatılmadığı ve maaş kesintisi olarak dosyaya bu güne kadar yansıdı. Ölümüyle beraber de müvekkilim anlaştı aileyle dosyayı kapattı. Benim dosyayla şehit olmasından sonra herhangi bir diyaloğum kalmamıştır. Maaşının 4’te biri olarak kesiliyordu. Şehit olduğu andaki mesajı söyle açıklayayım. Müvekkilim şehit olmasını öğrenince hacizlerin yenilenmesini alacağını nasıl alacağını sordu. Ve talep halinde hacizler yenilendi. Ama zaten hacizler vardı. Dosyada mevcut hacizler vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak kaydıyla alacağını nasıl alacağını yönünde talepte bulununca haciz talepleri yenilendi. Ama zaten vardı. Sadece yenilemesi yapıldı. Maaş hazzi kesinti olarak dosya bugüne kadar geldi. Yine söylüyorum şahsım olarak ben şehit olmasından sonra bana ödenen parayı da tekrar iade ettim. Benim para almışlığım söz konusu değildir. 18 bin daha önce kesilen paralar kanuni vekalet ücretleridir. Aileye tekrar bu parayı da veya gösterecekleri bir yere bağış yapmaya da hazırım” şeklinde konuştu.

AA/DHA

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Afrin şehit Zeytin Dalı Harekatı musa özalkan

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Okuyucu Yorumları 78 yorum
ALACAĞI VARSA..NEDEN OLMASIN ...NE ÖZELLİĞİ VARKİİ..ONUN...
@magic_man senin ne ozelligin var insan olmayandan ne farkin var...
@magic_man Ulan elimde imkan olsa seni bulur tanınmaz hale getirirdim
@magic_man Sen insan mısın?
yerin dibine batsın paranız sizindr teröristlerden bi farkınız yok benim gözümde
duygusal bi durum olmakla bereber olay 2009 da oluyor hukuk içinde ilgili paranın mağdura ödenmediği belli elbette diğer tarafta şehit düşmüştür ama hukuksal açıdanda diğer taraf alacaklıdır bide şeran kul hakkını incelemek gerekmezmi şehidimizin huzuru açısından ulemalara da danışmak gerekir ki hakkaniyet ortaya çıksın yoksa şehit olanın geçmiş cezai işlemleri unutulamaz her halde
@artea_ares orasi ayri bir konu hak mevzusuna gelince sehidimizin hakki HEPIMIZIN uzerinedir
ALLAH size fırsat vermesin zalimler
boğzınızdan geçmesin hala bu durumda nasıl alırımın peşine düşmüşsünüz avukat hanımda tutarsız konuşuyor yazıklar olsun
hem o aileyi hemde bu avukatı vatandaşlıktan çıkarın bu hareketinn vatan hainliğinden farkı yok
VATAN EVLADI GİTMİŞ YA DAHA HALEN ALACAK PEŞİNE DÜŞMÜSSÜNÜZ. ALDIGINIZ O TAZMİNATIN HER KURUŞU ALACAKLIDAN DAVACIDAN DİRHEM DİRHEM ÇIKSIN AHİRETTE O ŞEHİDİM YAKALARINI BIRAKMASIN LANET /PİSLİK /ADİ/KARAKTERSİZLER SİZİ HERSEYİNİZ PARA OLMASIN DİNİZİZ İMANINIZ PARA OLMUŞ LANETİN PİSLİĞİN ETE KEMİGE BÜRÜNMÜŞ HALLERİ TEK HÜCRELİ AMİP CANLILARI
Allah şehadetini kabul eder inşallah. av. hanımın ne suçu var
BURADA SUÇ AVUKATIN DEĞİL Kİ.. ALACAKLI OLANLARIN...kazada yaralanmadan kaynaklanıyor.. yazık bu adam bu vatana can vermiş can .. aracınızı yaptırmış daha neyim icrası haczi....... vazgeçin alacağınızdan
Avukat hanım tepkiler üzerine çark etmişe benziyor.
Avukat keşke Önce Adalet Bakanlığına meseleyi açıklasaydı Bir şekilde Devlet bu işi hallederdi şimdi avukatın kendiside sıkıntıya girdi
Direk davadan feragat edebilirdin sanki bilmiyoruz iş bu noktaya gelince ağlamaya baslamis ....
bence şehidimizin ailesine ödenecek tazminata göz koymuşlar adelet bakanlığı devreye girince kıvırmış Allah kimseyi bu aç gözlü avukatlarin eline düşürmesin bence diplomasi ve belgesi belirli bir süre askıya alinmali
Allah belanı versin Çok şey yazmak istiyorum ama kadınsın
Ortaya ölü yok ki Bu kadar yüksek tazminat vicdansızlik. Suçlu olan tarafın aracının zorunlu trafik sigortası dururken Şahıs tan dava açmaları hukuksuzluk. Tüm davanın yeniden görülmesi lazım Ve oldu bittiye getirilmemesi lazım. Bu kaza tazminatları davalarına bakan avukatlarda hiç insanlık ve vicdan yok. Hukuktaki boşluklardan faydalanan vicdansızlar. Sigorta şirketleri dururken, Araç sahibini yolmaya çalışanlara acımayın.
@erturk3674 aynen katılıyorum ne maddi manevi tazminatı sigorta şirketleri bunu ödüyor. Akbaba gibi avukat üşüşmüşler...!
yazıklar olsun
18000 TL alınmış avukat hanım alacaklıya vermemiş kendisinde tutmuş. karşı tarafa ödeme yapmayıp görevi kötüye kullanmış. paralı yalancı. adalet bakanlığı inşallah doğru karar verir. terbiyesizlik yapılmasın daha fazla. bıraksınlar şehidimiz rahat yatsın. Allah rahmet eylesin öbür dünyadada burda da en yüce makamdasın.
Yalan konuşuyor, şehidimizin alacağı tazminatı görünce akıl vermiştir, taraflara hep böyleler aynı şeyleri yaşamış biri olarak söylüyorum gereken cezayı alır inşallah bu avukat.
Senin şehit parasını alan müvekkil in kim onu soyle.
Yaşasın Türk devleti.... Her yerde her zaman mazlumun yanındadır...Afrin mazlumunuda sahip çıkar Afrin şehidine de sahip çıkar
Şehitlere sadece devlet değil, vatanın evlatları olarak hep birlikte sahip çıkmalıyız
medya'ya yansımasaydı kesinlikle bu ifadeleri kullanmazdı..bilen bilir keşke söyledikleriniz kadar olsaydınız..ama özel yaptıkları sözleşmeler bütün ülke biliyor...diyecek çok sey var ama kısa keseyim
Bence avukat dürüst bir şekilde konuyu açıklamış.Ayrıca şehit diyebilmemiz için birine öncelikle müslüman olması şarttır.ve biz bunu kabul ediyorsak o zaman islamın kanunlarına da uymamız gerek.Allah insana kul hakkı ile gelme emrini vermiş,eğer borcunuz varsa bunu sizin akrabalarınız sizin malınızdan veya kendi mallarından ödemeli.dinin gereği de budur.hz. peygamber s.a.v bile ölümünden önce defaten kendi üzerinde hakkı olan var mı yok mu diye sormuş.hakkı olanara bunu vermiştir.şehit için arkasından zerre kadar konuşulmaması için bu borcun ödenmesi iyi olmuş.avukata ben inandım temiz yüzlü
@enteresan_adam Şehidin, şehit olduğuna inanmıyor, avukata inanıyor. Sen Nefes alarak tüm insanlığın hakkı yiyorsun.
Enteresan arkadaş, Hak Allahin adıdır. Kimsenin ona itirazı yok. Ama kaza hasarı yada tazminatı gibi davalara bakan avukat kimlikli cambazlara inanmıyorum. Bunlar haksız iken bile adamın gömleğine kadar haciz ederler. Bu ölü soyanlar her şeyi yapar. Borçlunun verdiği yasal zarari zaten sigorta ödüyor. Gayriresmi alacak davası olunca sigortanın karsilamadigi tutarı şahıs tan istiyor. Davacının da cahil yada fakir olasılığı gözünde tutulunca hemen açın icra dosyasını Itiraz süresi geçince eşek gibi ödeyecek muhabbeti yapın. Allah o parayı hiç birine yedirmesin. Yok avukatın yüzü temizmis felan.
Avukat şehid olduktan bir gün sonra haciz yenilemesi yapılınca nasıl görünücekti millet gözünde direk feragat etseydin davadan iş büyüyünce otur ağla sen düşün şimdi inşallah kimse bu ve bunun gibi avukatlara gitmez
bu avukat ve saçan ailesinin yeni arabaları sağlammı halen hacizin üstüne
yahu bu saçan ailesi denen kan emicilerin avukatıyım hemde şehitin avukatıyım diyor açıklamada o nasıl oluyor ikili mi oynuyomuş bu avukat
saygı değer devletimiz bizim emekli maaşlarımızdan kesinti yaparak bir fon oluştursun bazı şehitlerimizin vasiyetleri bazı şehitlerimizin borçları daha aklıma gelmeyen durumlar için kullanılmak üzere benim saygın devletim benim emekli maaşımdan dilediği kadar kesinti yapabilir bunu espiri ironi magazinsel olarak filan söylemiyorum yemin olsunki gerçek söylüyorum saygı değer devletim benim emekli maaşımdan dilediği kadar kesinti yapabilir
iyide avukatlık bi durum yokki dediği gibi yapmasa müvekkili dava açıp görevi ihmal gibi bi suçlamada bulunabilirdi kadın müvekkili ne istiyorsa onu yapmış gereksiz yüklenmeye gerek yok bence
Bu yanlış. Kimse kul hakkıyla gidemez. Kul hakkını şehitlik bile kurtaramaz. Avukatı ne diye suçlanmış. Devlet olarak dersin ki bu bizim borcumuz biz ödeyeceğiz. O olur ama borcu varsa ödenmeli. Şehidimizin kul hakkıyla gitmesine müsaade edilemez.
bu ülke bitmiş gerçekden gençler ölüyor farkındamısınız yavrular yetim kalıyor eşler analar ağlıyor bırakın para işini keske param olsaydıda kameralar karşında bunları suratlarına atsam o istedikleri parayı rezil olsunlar
şehit olmasından dolayı karga gibi üşüşmüşler, sakın inanmayın bu avukata doğru söylemiyor. insanda utanma olur. yazık çok yazık insanlık nereye gidiyor?
Direk davadan feragat edebilirdiniz iş bu noktaya gelince ağlamaya başlamış ...
Adalet bakanlığını tebrik ediyorum... Türk devleti Şehidini, mazlumu düşünen devlettir.... vatanını seven şehit ve gazisine saygı duymalı, minnet duymalı ve her daim bağrına basmalı
avukat hanım sehidimizin bu borcunu sehit olduktan bir gün sonra müvekkilim talep etti deyip acılı ailesini düşünmeden ikinci bir icra takibi baslatmak yerıne madem avukatsan vakıflara yardım kuruluslarına milletvekillerimize devlete duyursaydın biraz vicdansızlık olmuş bence sonra olay bu şekılde duyulunca kendi alacağın 5 bin tl den vazgecmek senin vicdanını rahatlatacak mı
Batsin lan bu dunya adam sehit be utanin avukata sozum yok muvekkili o parayi nasil yiyecek ulan bu millet icinmi askerĺik yapilir allah kahretsin boyle adaleti batsin parasi be ne paragoz olmusuz
sözde mağdur aile kimdir ne durumdadır bilinmez ki gel gelelim sakat bile kalmış olsalar dahi şehit olduğunu öğrendiğinde dua etmek yerine paranın peşine düşmesi karakterlerini belli etti. Allah aldığınız parada boğsun sizi. Yazıklar olsun.
Avukatın bir suçu yok görevini yapıyor esas bu davayı şu an görüştürenler suçludur.
Avukat olarak davadan çekilmesi lazımdı. Örnek olur artık
Devlet savaş ve çatışmada ölen askerlerimizin tüm borçlarını kapatmalı. Ne tutacak sanki?Yakınlarının gururu kırılma hiç olmazsa
O ALACAKLILARDA BU VATAN İÇİN CANINI VERENE HAKKINI HELAL ETSINLER.HER ŞEY PARA DEĞİL
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