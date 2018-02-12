Afrin şehidinin maaşına haciz skandalı! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda 22 Ocak’ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 2009 yılında Yozgat’ta karıştığı bir trafik kazası nedeniyle karşı tarafa borçlanmış, bu nedenle maaşına icra konulmuştu. Özalkan borcunu öderken şehadetinden hemen bir gün sonra hakkında ikinci bir icra davası daha açıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



Adalet Bakanlığınca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AVUKAT KONUŞTU



Konunun basında yer almasının ardından ise davacı Serkan ve Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün Yozgat Adliyesi önünde açıklamada bulundu. Gün yaptığı açıklamada icra yenilenmesinin davacı Saçan çiftinin talebi üzerine yapıldığını, kendisiyle ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Gün kendi alacağı olan 5 bin liralık avukat ücretini de şehit ailesinden almadığını ileri sürdü.

Gün yaptığı açıklamada, “Afrin’deki ilk şehidimizin bizim dosya borçlumuz olmasından dolayı ayrıca çok üzgünüm. Şehit olması tabi bizim de ciğerimizi yaktı. Biz dosyada Musa Özalkan’ı çok önceden tanıyoruz. 2009’daki bir trafik kazasından kaynaklı 2 müvekkilimin yararlanmasından kaynaklı maddi manevi tazminat davası gerçekleşti. Dava sonucunda icra takibi başlatıldı. Şehit olmadan önce maaşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Aile daha sonra müvekkillerimle görüştü, anlaşarak dosyayı kapattılar. Ben dosyada herhangi bir hesaplattırma da yapmadım. Bu ailenin talebi üzerine borç ödemek üzerine bir talepti. Arkasından ailesi Yerköy’e gelip icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatlar kanalıyla dosyayı kapattılar. Müvekkillerimin imzasını alıp müvekkillerim parasını aldı. Aynı zamanda ben bana ödenmesi gereken 5 bin TL vardı müvekkilim tarafından ödenmesi gereken onu da tekrar aileye verilmek üzere müvekkilime iade ettim. Çünkü o paranın şehidimizin parası olduğu için bu saatten sonra almak istemedim. Müvekkilim de aradı kendisini ailenin yakınlarını aradı ve kendisine avukatım parayı almadı size iade etmek istiyor dedi. Bunun üzerine aile size helal olsun o da sizde kalsın deyip müvekkilime parayı bıraktı. Ben o 5 bin lirayı dahi almadım tekrar bıraktım. Ayrıca şehit olmadan önce dosyaya gelen paraları da avukatı olarak ben iade etmeye hazırım aileye. Çünkü biz de çok üzüldük, bizim evladımız elbette ki üzüldük” dedi.