Ağrı'daki terör saldırısı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan asker sayısı ikiye yükseldi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna ikmal için giden askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada, askeri araçtaki bir asteğmen olay yerinde, yaralanan bir erde kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Şehit asteğmenin Ahmed-i Hani Havalimanındaki askeri tören sonrası memleketi Muş'a, şehit erin de baba ocağı Tokat'a gönderileceği belirtildi.
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