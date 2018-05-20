HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ağrı'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Doğubayazıt ilçesindeki terörist saldırıda şehit asker sayısı ikiye yükseldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan asker sayısı ikiye yükseldi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna ikmal için giden askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, askeri araçtaki bir asteğmen olay yerinde, yaralanan bir erde kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şehit asteğmenin Ahmed-i Hani Havalimanındaki askeri tören sonrası memleketi Muş'a, şehit erin de baba ocağı Tokat'a gönderileceği belirtildi.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Ek fotoğraflar // 37'nci Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldıEk fotoğraflar // 37'nci Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı
Ankara'yı dolu ve sel vurduAnkara'yı dolu ve sel vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt şehit terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı yükseldi

Meteoroloji uyardı, Ankara yine sel altında kaldı

Meteoroloji uyardı, Ankara yine sel altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.