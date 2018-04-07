İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Askerimizin yanında durup destek olmak için giden insanlara, bölücü terör örgütlerinin diliyle ihanet içerisinde saldıran insanları görüyorsunuz değil mi? 2019 seçimlerine giderken, bütün bu resmin farkında olmayan, Türkiye'nin ateş çemberinin içinden geçtiği böyle bir süreçte, bu resmi göremeyen hemşehrilerimiz, komşularımız vardır. Bizim bu hakikati anlatmamız, varsa bu gaflet uykusu içerisinde olanları omuzlarından tutup silkelememiz lazım." dedi. Albayrak, Zübeyde Hanım Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ataşehir 4. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, AK Parti'deki siyaset kültürünün başka hiçbir partideki siyaset kültürüyle aynı olmadığını dile getirdi. Ataşehir'in çok önemli olduğunu belirten Albayrak, "Birilerinin, İstanbul'un incisi Ataşehir'i arpalık yaptığı, kendisine oy verenleri koyun gibi gördüğü ve maalesef güzelim Ataşehir'e taş üstüne taş koymadığı bir belediyecilikle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Albayrak, bugün Türkiye'de "yerli ve milli siyaset" ve "ihanet içinde olanlarla iş tutan bir siyaset" olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Adında Cumhuriyet olan, Atatürk kurdu diyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm şiarları, Halk Partisi'nin 6 oku... Böyle bir şey var mı? Cumhuriyet tehdit altında, terör örgütleriyle iş tutuyorlar. Devlet ihanet altında, ihanet şebekeleri devleti yıkmaya çalışıyorlar, bunlarla aynı safta. Milleti paramparça etmeye çalışıyorlar, bunlar terör örgütleriyle aynı safta. İşte Afrin... Mehmetçik orada şehit oluyor. Kimin Mehmetçik'i, bir partinin Mehmetçik'i mi? 81 milyonun Mehmetçik'i öyle değil mi? Askerimizin yanında durup destek olmak için giden insanlara, bölücü terör örgütlerinin diliyle ihanet içerisinde saldıran insanları görüyorsunuz değil mi? 2019 seçimlerine giderken, bütün bu resmin farkında olmayan, Türkiye'nin ateş çemberinin içinden geçtiği böyle bir süreçte, bu resmi göremeyen hemşehrilerimiz, komşularımız vardır. Bizim bu hakikati anlatmamız, varsa bu gaflet uykusu içerisinde olanları omuzlarından tutup silkelememiz lazım."

- "CHP de aynı ifadeleri kullanmaktan geri durmadı" AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Ataşehir'de CHP'nin nasıl bir politika izlediğinin herkese anlatılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla Mehmetçik'e moral ziyareti yaptığını hatırlatan Muş, "Bu, adeta CHP Genel Başkanını çıldırttı, tabiri caizse zıvanadan çıktılar. Ağza alınmayacak hakaretler, küfürler yakıştırdılar. Afrin, onların tek yumurta ikizlerinin canını o kadar yaktı ki CHP de aynı ifadeleri kullanmaktan geri durmadı." dedi. - "İnşallah yıl sonunda lk 9 durağımız açılmış olacak" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bölgede 2 metro hattı bulunduğuna değinerek, "Bostancı-Dudullu hattında inşallah bu yıl sonu, 2019 başı ilk 9 durağımız açılmış olacak. Ataşehir'den geçen duraklar açılmış olacak. Ümraniye'ye ikinci metro hattının ihalesi yapıldı. İnşallah o da çok uzun sürmeyecek, 3 yıl içerisinde bitireceğiz." diye konuştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise kongrelerin parti için bir kan değişimi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: