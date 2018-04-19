AK Parti erken seçim için harekete geçti!

Önerinin kabulünün ardından Anayasa Komisyonu'nun bugün önergeyi görüşmesi bekleniyor. Anayasa Komisyonu, bugün görüşmeyi yapar ve kabul ederse, TBMM Genel Kurulu'nun yarın önergeyi görüşerek, erken seçim kararını alacağı ifade ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, bu seçenek gerçekleşmezse Genel Kurul, cumartesi ya da pazartesi günü 23 Nisan özel oturumundan sonra önergeyi görüşerek, erken seçim kararını alacak.