HABER

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Erken seçim ile ilgili beklenen son dakika haber geldi. AK Parti, 48 saat beklenmeden erken seçim önergesinin görüşülmesi için TBMM'ye grup önerisi sundu.

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

Önerinin kabulünün ardından Anayasa Komisyonu'nun bugün önergeyi görüşmesi bekleniyor. Anayasa Komisyonu, bugün görüşmeyi yapar ve kabul ederse, TBMM Genel Kurulu'nun yarın önergeyi görüşerek, erken seçim kararını alacağı ifade ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, bu seçenek gerçekleşmezse Genel Kurul, cumartesi ya da pazartesi günü 23 Nisan özel oturumundan sonra önergeyi görüşerek, erken seçim kararını alacak.

AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
AK Parti'nin Meral Akşener planı!AK Parti'nin Meral Akşener planı!
Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti erken seçim 24 haziran seçimi TBMM

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Eğer muhalefet herkesin mutabık kalacağı bir lider etrafında birleşirse bu akp li ve mhp li korkaklar üçün birini alırlar ikinci turda.
zaten her şey aylar öncesinden hazırlanmaya başlamış, son birkaç gün akp-mhp tiyatrosu izledik o kadar!! akp planladığı baskın seçimi bahçeli denen yancıya söyletiyor, durum bu...
Ysk seçim çalışmasına başladığına dair haberler vardı. TBMM nin kararını beklemeden ilan etmişlerdi. Meclisin kararının önemi varmı ???
Diğer Haberler
Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.