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AK Parti milletvekilinin kardeşi tacizden gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 12:39 | Son Güncelleme

AK Partili bir milletvekilinin kardeşi olan Konya Göç İdaresi Müdürü Ahmet B., idareye ikamet izin için başvuran bir Mısırlı göçmen kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan müdür, karakoldaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mısırlı kadın 'Tacizleri yüzünden Konya'yı terk etmiştim' dedi. Tacizle suçlanan müdür ise kadının evine 'yardım amaçlı olarak gittiğini' belirterek suçlamaları reddetti. Konya Valiliği idari soruşturma başlattı.

AK Parti milletvekilinin kardeşi tacizden gözaltına alındı

Taciz iddiasına konu olan olay Konya'nın merkez Karatay ilçesi Kuzgunkavak mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuğunu alarak Türkiye'ye gelen ve Konya'ya yerleşmek isteyen 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Marwa Attla Abdelrazek Moustafa isimli Mısırlı bir kadın, ikametgâh izni başvurusunda bulunmak için Konya Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Göç idaresi Müdürü Ahmet B. ile görüşen Moustafa İl Müdürü Ahmet B.'ye adres ve iletişim bilgilerini bırakarak kurumdan ayrıldı.

OĞLU MÜDÜRÜ EVDE GÖRDÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre, geçtiğimiz ay içerisinde Ahmet B'nin evine tekrar gelmesi üzerine Moustafa'nın oğlu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Mısırlı kadının evine gelen polis, Ahmet B.’yi gözaltına aldı. Polisi karşısında gören 3 çocuk annesi Attla Abdelrazek Moustafa da Ahmet B.’den ‘cinsel taciz iddiası’ ile şikâyetçi oldu.

POLİSTEKİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezinde ifadesi alınan Ahmet B. savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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‘PEÇEMİ AÇMAMI’ İSTEDİ

Mısırlı kadın ise polisteki ifadesinde yaşadıklarını bir bir anlattı. Mağdur kadın “2017 yılı Eylül ayında Türkiye'ye Kasım ayında ise Konya'ya geldim. 2017'nin Aralık ayında ikametgâh izni için Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gittim. İşimi halledemeden çıktım. İsmini bilmediğim Yemenli bir kadın konuşmamıza şahit olmuş.

Yanıma gelip benim işimi kurum yetkilisinin çözebileceğini söyledi. Bende isminin Ahmet B. olduğunu öğrendiğim Göç İdaresi yetkilisinin yanına çıktım. Durumu anlattım. Kimlikte resmin bana ait olup olmadığını teşhis etmesi gerektiğini ve yüzümdeki peçeyi açmamı istedi. Açtım. ‘Tamam, sensin sana yardımcı olacağım sen şimdi git’ dedi. Bende kurumdan ayrıldım” dedi.

“ÇOK HOŞUMA GİTTİN SENİNLE EVLENMEK İSTİYORUM”

Aynı gün kurum müdürü Ahmet B.’nin evine geldiğini iddia eden 40 yaşındaki Marwa Attla Abdelrazek Moustafa “Saat 15.30 gibi beni telefonumdan arayıp akşam evime geleceğini söyledi. Bende bilgilerimi kontrol amaçlı olduğunu düşündüm. Saat 18.30 sıralarında evime geldi. Çocuklarım kendi odalarına geçti. Bu sırada bana ‘Sen çok hoşuma gittin senle evlenmek istiyorum ‘ dedi. Şaşırdım. Hiçbir şey demedim. Sonra kalkıp gitti. Ne yapacağımı bilemedim. Kimseye bir şey diyemedim. Bu olayın böylece kapanacağını düşünmüştüm” diye ifade verdi.

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“TEKRAR EVİME GELDİ BENİMLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ”

Yaşadığı bu olaydan sonra çok korktuğunu ve ne yapacağını bilemez duruma geldiğini belirten Mısırlı Moustafa “Konya Göç İdaresi Müdürü ertesi gün saat 11:00 sıralarında tekrar arayarak evime geleceğini söyledi. 5-6 dakika sonra kapı çaldı. Kapıyı açtığımda kendisi karşımdaydı. Eve girdi. Bir süre oturdu. Kızım mutfağa çay almaya gittiğinde bana ‘benimle birlikte olmak istediğini’ söyledi. Korktuğum için ‘Tamam ama şimdi olmaz çocuklar var’ dedim. Yarım saat daha oturup gitti” dedi.

KORKUSUNDAN ANKARA’YA KAÇMIŞ

Marwa Attla Abdelrazek Moustafa, tercüman eşliğinde polise verdiği ifadesinde yaşadıklarından son derece etkilenip korktuğunu ve iki kızın yanına alıp oğlunu Konya'da bırakarak Ankara'ya kaçtığını söyledi. Mısırlı 3 çocuk annesi Moustafa “Çok korktum. İki kızımı yanıma alıp Ankara'ya gittim. Burada bir ev tutup oğlumu ve eşyalarımı almak için tekrar Konya'ya döndüm. Cuma günü evde akşam namazı kılarken kapı çaldı. Oğlum kapıyı açmış. İçeri girdiğimde Ahmet B. oturuyordu. Oğluma para verip bakkala gönderdi. Yanıma yaklaşıp ‘Bak şimdi yalnızız seni açık görmek istiyorum.

Saçlarını, tenini görmek istiyorum. ‘dedi. Bu sırada oğlum gelince geri çekildi. 1 saat daha oturup gitti. Durumu oğluma anlattım. Tekrar gelirse polise haber vermemiz gerektiğine karar verdik. Geçtiğimiz Cumartesi günü ben evde yalnızken Konya Göç Müdürü Ahmet B. saat 12.30 sıralarında evime geldi. Kapıyı açtım. İçeri girdi. Hemen oğluma polisi araması için mesaj attım. Yaklaşık 10-15 dakika sonra Oğlum Kerem ile polisler eve geldi. Odada oturan Ahmet B.'yi polisler alıp götürdü. Kendisinden şikâyetçi oldum” diye konuştu. Taciz iddiasının karakolluk olmasının ardından Mısırlı kadının çocuklarını da alıp yeniden Ankara'ya döndüğü öğrenildi.

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MÜDÜR İDDİALAR İÇİN ‘İFTİRA’ DEDİ

Mısırlı 3 çocuk annesi Marwa Attla Abdelrazek Moustafa'ya cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan Göç İdaresi Müdürü Ahmet B. polis merkezinde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ahmet B. polise verdiği ifadesinde suçlamaları reddederken Marwa Attla Abdelrazek Moustafa'nın ihtiyaçlarını tespit etmek için yardım amaçlı olarak evine gittiğini söylediği ve suçlamaları reddettiği öğrenildi.

VALİLİK DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılığın ardından Konya Valiliği de olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada “Konya Göç İdaresi Müdürü hakkında yapılan haberlerle ilgili; şikâyetin Adli Makamlara intikali sonucunda adli soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimiz tarafından da İçişleri Bakanlığımızdan idari soruşturma yapmak üzere mülkiye müfettişi talep edilmiş olup konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İlgili hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.

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ak parti Konya taciz ahmet balaban

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
Birşey olmaz biz müslüman bir milletiz el hamdülillah ne olmuş taciz ettiyse sanki ilişkiye girmiş ayıp ayıp oda mini etekle dolaşmasaydı.. pardon kadın kapalıydı dimi????????E ozaman kesin kadın oynaşmıltır. Asla bir akpli kadına elleşmez tecavüzdür tacizdir ..Cık Etmez Gün Gelecek Devran Dönecek Akp Halka Hesap Verecek Unutma..
sonucunu söyleyeyim serbest bırakılacak.
yok canım yanlışlık vardır yapmaz bunlar öyle şeyler
en az 10 yıl cezaevinde yatmalı ki ıslah olsun ... yandaşça davranmayalımmmm
Maalesef bu olaylar ülkemizin itibarını zedelemekten öteye Müslüman bir sığınmacı kadına bu şekilde taciz etmesi ne kadar ahlaksızlık olduğunu siz karar verin .Müdüre bir şey olmaz arkası küvetlidir eğer gariban olsaydı şimdi görevdende olmuştu içeride atılmıştı
bir müdür eve neden yardım için gider kurumun personeli yok mu yersen tabi
göç idaresi yetkililerinin eve yardım hizmeti yapabildiğinide öğrenmiş olduk :)
burda sacmalık var tercumanla ıfadesı alınan kadın bana senınle olmak ıstıyorum cok hosuma gısıyorsun lafını nasıl anlıyor?entersan karısık bır durum
Vay be ne mübarek müdür .ihtiyaçları karşılamak için ta dul kadının evine gidiyor...Yersen tabiiii
@rehbergurkan aynen kardeş
Olmayan adalet, yerini bulcakmı bakalım ...
YAYIN YASAĞI GELİR BİRAZDAN.
muhalif bir vekil olsaydı yedi sülalesini afiş edersiniz iktidar olunca hemen sansür
Birgün iktidardan gittikleri zaman neler duyacağız çok merak ediyorum. Tuz koktu ülkede maalesef...
Allah Allah akp li biri ve taciz kesinlikle inanmam kesin iftiradir
adam akepe li normaldır onlar için taciz, tecavüz. zaten başka türlü olsa şaşardım. burada suriyeli kadınlara sarkan akepe lileride görüyoruz
@ahmondamour çok ahlaksız bir yorum yapmışsın. Adamın yapıp yapmadığı belli değil. Ak partili lafını zduyunca otomatikman saldır. Bu adamların görevi bu. belkide yaptı bilemeyiz. hemen tüm ak partililere neden saldırıyorsun. kuyruk acın mı var. Normal olan senin zihniyetin. senin sapık düşüncen.
taciz olayı iftira olabilir araştırılmalı lakin asıl araştırılması gereken şey neden bütün müdürler yetkililer neden bu partililerin yakınları oluyor...
10 yıl en az yemeli
Yardım amaçlı gitmiş... Millette salak...
Boşuna gözaltı yargılama falan uğraşmayın.Nede olsa salıverilecek.
Yer konya,adam tacizci ve de akp.li eyvah eyvah başka ne beklenir.
rabiacı ya bunlar
akp diye kimse korkudan yorum bile yapamıyor
din tüccarlarından her şey beklenir
yahu mısır asıllı meclis başkanı gözümüzün önündeyken hala mısırlı üretme peşindeler
tabi tabi tum basvuranlarin ihtiyaclarini !!!! bizzat mudur gideriyor degil mi ???. sonucta hicbirsey olmaz . yaz kizim sahsin rizasi vardi
klasik akape zihniyeti
Şaşırmadım. !
Kaç defa serbest kalmış ya sizin Allah belanızı versin, adaleti ne hale getirdiniz.
şaşırmayın hadi bede demeyin.
şimdi bu adam ahlaksız tamam ama bu kadında da suç yokmu ? adam ilk teklif veya teşebbüsünde neden tavır almamış? neden kesin olarak ret etmemiş te şimdi olmaz çocuklar var falan diye açık kapı bırakmış ???.
varsa suçu çeksin soncna katlansın kim olursa olsun yanlış yapanları temizleyin
Biz insan olarak mültecilere kapımızı açtık diyoruz. Ancak bu tür ahlaksızca yaklaşımlar tüm Türkiye'yi töhmet altına sokar. Maalesef herkes biliyor ki sinsi amaçla yaklaşan soysuzlar her yerde var.
Komplodur komplo
dağa kaldıran valıden sonra buda serbest..görevden alanda yok utanıp istifa edende yok...
Hem vekil kardeşi hem müdür birde konyali akp oyu Konyada %65 civari
normaldir
akp milletvekili olan insanların kardeşleri de ne ballı makamlardalar tesadüfmü bu acaba,göç müdürü ne iş yapar aydan aya gidip bankadan maaşınımı alır.kpss ye de gerek yok direk bilmem ne müdürü ohh ne ala memleket ........
AKP Lİ İSE GÜNAH İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VARDIR HELALDİR KESİN MONTAJ DUBLAJDIR MÜDÜRÜN VARDIR Bİ BİLDİĞİ AHIRETTE HESABINI VERECEKTİR FAZLA UZATMAMAK LAZIM SAVCI EMİRLERİNDE
KESİN KADIN FETÖ CÜDÜR İFTİRA ATMIŞTIR UÇKUR HASTASI HAS BAM DA KUMPASA GELMİŞTİR.VAH VAH MİLLETVEKİLİ KARDEŞİ OLMAK TORPİLLE MÜDÜR OLMAK EEEEE BİZ ARTIK HESAPLARI KİTAPLARI AHİRETE BÜYÜK HESAP GÜNÜNE BIRAKIYORUZ
BUNLARIN HEPSİ BÖYLE
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