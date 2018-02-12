AK Parti milletvekilinin kardeşi tacizden gözaltına alındı

Taciz iddiasına konu olan olay Konya'nın merkez Karatay ilçesi Kuzgunkavak mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuğunu alarak Türkiye'ye gelen ve Konya'ya yerleşmek isteyen 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Marwa Attla Abdelrazek Moustafa isimli Mısırlı bir kadın, ikametgâh izni başvurusunda bulunmak için Konya Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Göç idaresi Müdürü Ahmet B. ile görüşen Moustafa İl Müdürü Ahmet B.'ye adres ve iletişim bilgilerini bırakarak kurumdan ayrıldı. OĞLU MÜDÜRÜ EVDE GÖRDÜ ŞİKAYETÇİ OLDU



Sözcü'de yer alan habere göre, geçtiğimiz ay içerisinde Ahmet B'nin evine tekrar gelmesi üzerine Moustafa'nın oğlu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Mısırlı kadının evine gelen polis, Ahmet B.’yi gözaltına aldı. Polisi karşısında gören 3 çocuk annesi Attla Abdelrazek Moustafa da Ahmet B.’den ‘cinsel taciz iddiası’ ile şikâyetçi oldu. POLİSTEKİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI



Polis merkezinde ifadesi alınan Ahmet B. savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Mısırlı kadın ise polisteki ifadesinde yaşadıklarını bir bir anlattı. Mağdur kadın “2017 yılı Eylül ayında Türkiye'ye Kasım ayında ise Konya'ya geldim. 2017'nin Aralık ayında ikametgâh izni için Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gittim. İşimi halledemeden çıktım. İsmini bilmediğim Yemenli bir kadın konuşmamıza şahit olmuş. Yanıma gelip benim işimi kurum yetkilisinin çözebileceğini söyledi. Bende isminin Ahmet B. olduğunu öğrendiğim Göç İdaresi yetkilisinin yanına çıktım. Durumu anlattım. Kimlikte resmin bana ait olup olmadığını teşhis etmesi gerektiğini ve yüzümdeki peçeyi açmamı istedi. Açtım. ‘Tamam, sensin sana yardımcı olacağım sen şimdi git’ dedi. Bende kurumdan ayrıldım” dedi. “ÇOK HOŞUMA GİTTİN SENİNLE EVLENMEK İSTİYORUM”



Aynı gün kurum müdürü Ahmet B.’nin evine geldiğini iddia eden 40 yaşındaki Marwa Attla Abdelrazek Moustafa “Saat 15.30 gibi beni telefonumdan arayıp akşam evime geleceğini söyledi. Bende bilgilerimi kontrol amaçlı olduğunu düşündüm. Saat 18.30 sıralarında evime geldi. Çocuklarım kendi odalarına geçti. Bu sırada bana ‘Sen çok hoşuma gittin senle evlenmek istiyorum ‘ dedi. Şaşırdım. Hiçbir şey demedim. Sonra kalkıp gitti. Ne yapacağımı bilemedim. Kimseye bir şey diyemedim. Bu olayın böylece kapanacağını düşünmüştüm” diye ifade verdi.

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Yaşadığı bu olaydan sonra çok korktuğunu ve ne yapacağını bilemez duruma geldiğini belirten Mısırlı Moustafa “Konya Göç İdaresi Müdürü ertesi gün saat 11:00 sıralarında tekrar arayarak evime geleceğini söyledi. 5-6 dakika sonra kapı çaldı. Kapıyı açtığımda kendisi karşımdaydı. Eve girdi. Bir süre oturdu. Kızım mutfağa çay almaya gittiğinde bana ‘benimle birlikte olmak istediğini’ söyledi. Korktuğum için ‘Tamam ama şimdi olmaz çocuklar var’ dedim. Yarım saat daha oturup gitti” dedi. KORKUSUNDAN ANKARA’YA KAÇMIŞ



Marwa Attla Abdelrazek Moustafa, tercüman eşliğinde polise verdiği ifadesinde yaşadıklarından son derece etkilenip korktuğunu ve iki kızın yanına alıp oğlunu Konya'da bırakarak Ankara'ya kaçtığını söyledi. Mısırlı 3 çocuk annesi Moustafa “Çok korktum. İki kızımı yanıma alıp Ankara'ya gittim. Burada bir ev tutup oğlumu ve eşyalarımı almak için tekrar Konya'ya döndüm. Cuma günü evde akşam namazı kılarken kapı çaldı. Oğlum kapıyı açmış. İçeri girdiğimde Ahmet B. oturuyordu. Oğluma para verip bakkala gönderdi. Yanıma yaklaşıp ‘Bak şimdi yalnızız seni açık görmek istiyorum.

Saçlarını, tenini görmek istiyorum. ‘dedi. Bu sırada oğlum gelince geri çekildi. 1 saat daha oturup gitti. Durumu oğluma anlattım. Tekrar gelirse polise haber vermemiz gerektiğine karar verdik. Geçtiğimiz Cumartesi günü ben evde yalnızken Konya Göç Müdürü Ahmet B. saat 12.30 sıralarında evime geldi. Kapıyı açtım. İçeri girdi. Hemen oğluma polisi araması için mesaj attım. Yaklaşık 10-15 dakika sonra Oğlum Kerem ile polisler eve geldi. Odada oturan Ahmet B.'yi polisler alıp götürdü. Kendisinden şikâyetçi oldum” diye konuştu. Taciz iddiasının karakolluk olmasının ardından Mısırlı kadının çocuklarını da alıp yeniden Ankara'ya döndüğü öğrenildi. Dikili Belediye Başkanı Tosun'un şok görüntüleri! Taciz iddiası İzmir'i karıştırdı MÜDÜR İDDİALAR İÇİN ‘İFTİRA’ DEDİ



Mısırlı 3 çocuk annesi Marwa Attla Abdelrazek Moustafa'ya cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan Göç İdaresi Müdürü Ahmet B. polis merkezinde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ahmet B. polise verdiği ifadesinde suçlamaları reddederken Marwa Attla Abdelrazek Moustafa'nın ihtiyaçlarını tespit etmek için yardım amaçlı olarak evine gittiğini söylediği ve suçlamaları reddettiği öğrenildi.