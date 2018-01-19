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AK Partili belediyede sürpriz istifa!

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 21:11 | Son Güncelleme 7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, belediye meclisi görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Partili belediyede sürpriz istifa!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci yaptığı yazılı açıklama ile sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Gaziantep'te 3 dönemdir meclis üyesi seçilen Yetkinşekerci, açıklamasında, '1983 yılında seçilmiş olduğum Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini 3 dönemdir sürdürmekteyim. Görev aldığım 35 yıldır sürdürdüğüm görevimden doktorlarımın tavsiyesi üzerine sağlık nedeniyle ayrılıyorum. Geçmiş olsun ziyaretine gelen dost akraba ve arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bende emeği olan tüm arkadaşlarımdan helallik diliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
UYUZLAR İSTEDİĞİNİZ KADAR İSTİFA EDİN ZATEN BİZ OYUMUZU REİSE VERİYORUZ REİSİN YOLUNA CANIMIZ FEDA OLSUN
AKŞENER yüzde 35 oy alir AKP biter zaten chp mhp hdp varligi yok TÜRK milleti huzur bulur...
ya sizde ya kandırıldınız yada sağlık sorununuz vardı , KOYUNLAR yerde neyseeeeee
Kırgınlık olmasın!
Ha şöyle adam ol!
ASIL CHP DEKİ SEÇİMDEN SONRA İNCE KAZANDIĞINDA KEMALİN SAĞLIK DURUMUNU GÖRÜN SİZ..
rüşvetleri yiyin kasanızı doldurun her türlü planlamar içinde olun sonra sağlık sorunlarınızı göstetip hadi ben gittim deyin yatın kalkın reise dua edin sizi milletin önünde rezil ruzva etmedi
adamı tanımadan etmeden yorumda bulunmayın görevini layığıyla yapan bir şahsiyet gerçekten sağlık sorunu olmasa bırakmaz zaten durumu kötü
her istifaya kılıf aramayın tanıyıp etmeden
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