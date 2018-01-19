AK Partili belediyede sürpriz istifa!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci yaptığı yazılı açıklama ile sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
Gaziantep'te 3 dönemdir meclis üyesi seçilen Yetkinşekerci, açıklamasında, '1983 yılında seçilmiş olduğum Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini 3 dönemdir sürdürmekteyim. Görev aldığım 35 yıldır sürdürdüğüm görevimden doktorlarımın tavsiyesi üzerine sağlık nedeniyle ayrılıyorum. Geçmiş olsun ziyaretine gelen dost akraba ve arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bende emeği olan tüm arkadaşlarımdan helallik diliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
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