HABER

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

İstanbul'da hava durumuyla ilgili AKOM'dan kafaları karıştıran açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. AKOM'dan yapılan açıklamada, 'Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor.' ifadeleri kullanıldı.

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

'DOLU YAĞIŞI GÖZÜKMÜYOR'

AKOM'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor.' ifadeleri kullanıldı.

dolu

SİTESİNDE DOLU UYARISINDA BULUNDU

AKOM'UN sitesinde ise, İstanbul’da etkili olabileceği belirtilen ‘dolu yağışı’ uyarısı sonrası kent genelinde, kapalı otopark bulamayan vatandaşlar ‘battaniyeli, halılı’ önlem almıştı. Sigorta şirketleri de otomobil sürücülerine kısa mesaj göndererek ‘ceviz büyüklüğü’nde dolu yağışının beklendiğini’ belirtmiş ve tedbirlerin alınmasını istemişti.

dolu yağmuru

Öte yanda, Saat 16.30 itibari ile Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışının başladığı öğrenildi.

İSYANBUL


PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
- Yeni havalimanına milyonluk - Yeni havalimanına milyonluk "follow me" araçları
İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akom akom açıklama istanbul İstanbul hava durumu kafaları karıştıran açıklama istanbul büyükşehir belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’dan kafaları karıştıran açıklama

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Villanın havuzunda korkunç ölüm

Villanın havuzunda korkunç ölüm

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.