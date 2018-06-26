AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
'DOLU YAĞIŞI GÖZÜKMÜYOR'
AKOM'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor.' ifadeleri kullanıldı.
SİTESİNDE DOLU UYARISINDA BULUNDU
AKOM'UN sitesinde ise, İstanbul’da etkili olabileceği belirtilen ‘dolu yağışı’ uyarısı sonrası kent genelinde, kapalı otopark bulamayan vatandaşlar ‘battaniyeli, halılı’ önlem almıştı. Sigorta şirketleri de otomobil sürücülerine kısa mesaj göndererek ‘ceviz büyüklüğü’nde dolu yağışının beklendiğini’ belirtmiş ve tedbirlerin alınmasını istemişti.
ÖNEMLİ UYARI! Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor.— AKOM (@ibbAkom) 26 Haziran 2018
Öte yanda, Saat 16.30 itibari ile Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışının başladığı öğrenildi.
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